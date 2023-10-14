"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр - 14.10.2023 Украина.ру
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"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр
"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр - 14.10.2023 Украина.ру
"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр
Раньше Киев использовал для штурма Днепра хорошо подготовленные диверсионные группы. Но сейчас это наспех слепленные ДРГ, которые безуспешно пытаются высадиться на левобережье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-10-14T00:15
2023-10-14T00:15
новости
диверсанты
спецназ
всу
запорожская аэс
днепр
штурм
диверсии
россия
украина
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Мало шансов, что украинский спецназ вообще сможет переправиться через Днепр и занять какие-то плацдармы. Киев уже не раз пытался это сделать, но ничего не получилось, рассказал эксперт.ВСУ на левом берегу могут куда-то проскочить, чтобы совершить теракт или диверсию с целью уничтожить какой-то важный объект гражданской или военной инфраструктуры. Но это все равно смертники, которые назад уже не уплывут, добавил он.Район Днепра сейчас охраняется лучше, чем государственная граница СССР. А если Украина и попытается организовать масштабную диверсию, это будет носить больше медийный характер, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049905595.html
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новости, диверсанты, спецназ, всу, запорожская аэс, днепр, штурм, диверсии, россия, украина, сво
Новости, диверсанты, спецназ, ВСУ, Запорожская АЭС, Днепр, штурм, диверсии, Россия, Украина, СВО

"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр

00:15 14.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Zatoichi1564 военнослужащие Особой лодочной службы (SBS)
 военнослужащие Особой лодочной службы (SBS) - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© commons.wikimedia.org / Zatoichi1564
Читать в
Раньше Киев использовал для штурма Днепра хорошо подготовленные диверсионные группы. Но сейчас это наспех слепленные ДРГ, которые безуспешно пытаются высадиться на левобережье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Мало шансов, что украинский спецназ вообще сможет переправиться через Днепр и занять какие-то плацдармы. Киев уже не раз пытался это сделать, но ничего не получилось, рассказал эксперт.
ВСУ на левом берегу могут куда-то проскочить, чтобы совершить теракт или диверсию с целью уничтожить какой-то важный объект гражданской или военной инфраструктуры. Но это все равно смертники, которые назад уже не уплывут, добавил он.
"В конце сентября в интернете публиковали видео, когда в Херсонской области наш "Ланцет" накрыл достаточно крупный украинский катер прямо на середине реки, который пытался куда-то прорваться", - подчеркнул Самойлов.
Район Днепра сейчас охраняется лучше, чем государственная граница СССР. А если Украина и попытается организовать масштабную диверсию, это будет носить больше медийный характер, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
4 октября, 16:44
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра Российские войска уничтожают небольшие десантные группы ВСУ, которые пытаются высадиться на небольших островах
 
НовостидиверсантыспецназВСУЗапорожская АЭСДнепрштурмдиверсииРоссияУкраинаСВО
 
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