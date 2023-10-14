https://ukraina.ru/20231014/1050152943.html
"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр
"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр - 14.10.2023 Украина.ру
"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр
Раньше Киев использовал для штурма Днепра хорошо подготовленные диверсионные группы. Но сейчас это наспех слепленные ДРГ, которые безуспешно пытаются высадиться на левобережье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-10-14T00:15
2023-10-14T00:15
2023-10-14T00:15
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спецназ
всу
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украина
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Мало шансов, что украинский спецназ вообще сможет переправиться через Днепр и занять какие-то плацдармы. Киев уже не раз пытался это сделать, но ничего не получилось, рассказал эксперт.ВСУ на левом берегу могут куда-то проскочить, чтобы совершить теракт или диверсию с целью уничтожить какой-то важный объект гражданской или военной инфраструктуры. Но это все равно смертники, которые назад уже не уплывут, добавил он.Район Днепра сейчас охраняется лучше, чем государственная граница СССР. А если Украина и попытается организовать масштабную диверсию, это будет носить больше медийный характер, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049905595.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, диверсанты, спецназ, всу, запорожская аэс, днепр, штурм, диверсии, россия, украина, сво
Новости, диверсанты, спецназ, ВСУ, Запорожская АЭС, Днепр, штурм, диверсии, Россия, Украина, СВО
"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр
Раньше Киев использовал для штурма Днепра хорошо подготовленные диверсионные группы. Но сейчас это наспех слепленные ДРГ, которые безуспешно пытаются высадиться на левобережье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов