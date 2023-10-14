https://ukraina.ru/20231014/1050152943.html

"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр

"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр - 14.10.2023 Украина.ру

"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр

Раньше Киев использовал для штурма Днепра хорошо подготовленные диверсионные группы. Но сейчас это наспех слепленные ДРГ, которые безуспешно пытаются высадиться на левобережье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-10-14T00:15

2023-10-14T00:15

2023-10-14T00:15

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Мало шансов, что украинский спецназ вообще сможет переправиться через Днепр и занять какие-то плацдармы. Киев уже не раз пытался это сделать, но ничего не получилось, рассказал эксперт.ВСУ на левом берегу могут куда-то проскочить, чтобы совершить теракт или диверсию с целью уничтожить какой-то важный объект гражданской или военной инфраструктуры. Но это все равно смертники, которые назад уже не уплывут, добавил он.Район Днепра сейчас охраняется лучше, чем государственная граница СССР. А если Украина и попытается организовать масштабную диверсию, это будет носить больше медийный характер, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049905595.html

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новости, диверсанты, спецназ, всу, запорожская аэс, днепр, штурм, диверсии, россия, украина, сво