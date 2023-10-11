https://ukraina.ru/20231011/1050089975.html

Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу

Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу - 11.10.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу

События в Израиле создают для нас благоприятный фон. Это отвлекает внимание от СВО. Более того, на фоне бомбардировок Израиля (хотя с точки зрения своих интересов он действует правильно), Украина и Запад больше не смогут нам приписать новые "Бучи". И американцы будут отвлечены на новую войну

2023-10-11T13:42

2023-10-11T13:42

2023-10-11T13:42

интервью

россия

всу

сша

кирилл буданов

израиль

десант

запорожская аэс

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/41/1033754129_0:143:1532:1005_1920x0_80_0_0_cbb815177e17226fd6284d0b7ef091ed.jpg.webp

Наши войска могут этим воспользоваться, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава ГУР Украины Кирилл Буданов на фоне слухов о подготовке ВСУ к форсированию Днепра признал, что Россия отбила три попытки штурма Запорожской АЭС. По его словам, успеху трех операций помешали как управленческие, так и исполнительские недостатки.- Алексей Николаевич, Буданов озвучил это в качестве подготовки общественного мнения к такой операции? Или наоборот, он это озвучивает, потому что против этого?- Мне трудно понять, почему украинские власти об этом так много говорят. Но понятно, что такие планы у них есть. Киев уже затевал кампанию по дискредитации МАГАТЭ, потому что организация говорила то, что им бы не очень хотелось слышать.Ну попытаются они захватить Запорожскую АЭС. А какой в этом смысл? Что они этим докажут? Может быть, Украина попытается взорвать станцию при массовом отступлении в качестве шанса последней надежды. Если ей это не удастся, она попытается забрать что-то другое.- Говорят, украинский спецназ может захватить определенные энергоблоки в расчете на то, что Россия не будет их оттуда выбивать артиллерией.- Я не думаю, что украинцы вообще могут переправиться через Днепр и занять какие-то плацдармы. Они это пытались сделать многократно, но у них это не получилось. А сейчас мы уже явно не находимся в состоянии благодушного сна, как это было во время некоторых наших военных промахов, как это сейчас происходит в Израиле.Запорожская АЭС сейчас находится под полной защитой со всех сторон. Там не только хорошая ПВО/ПРО. Мы там наладили антидиверсионную охрану. Мы это поняли уже давно. Тем более, раньше у Украины были гораздо лучше подготовленные диверсионные группы, чем сейчас. Сейчас эти ДРГ, наспех слепленные.Так что мы со всех сторон закрыли возможность для ВСУ для захвата Запорожской АЭС. Я, кстати, давно не слышал, чтобы станцию атаковали при помощи беспилотников.А выбивать артиллерией мы украинский спецназ не будем, потому что они туда просто не дойдут. Чтобы применять артиллерию, на станцию должно прорваться очень много людей. А как они это могут сделать незаметно?Повторюсь, это исключено.- А риск форсирования Днепра в Херсонской области еще остается?- А зачем? Ну форсировали ВСУ Днепр, а дальше что?Кстати, в конце сентября в интернете публиковали видео, когда в Херсонской области наш "Ланцет" накрыл достаточно крупный украинский катер прямо на середине реки, который пытался куда-то прорваться.ВСУ на левом берегу могут только куда-то проскочить, чтобы совершить теракт или диверсию. Например, вынести какой-то важный объект гражданской или военной инфраструктуры, убить нашего высокопоставленного командира или накрыть место скопления личного состава. Но это все равно смертники. Они назад не уплывут. Раствориться среди местного населения не могут.Так что, мне кажется, район Днепра сейчас охраняется лучше, чем государственная граница СССР. А если Украина и попытается что-то сделать, так это будет носить медийный характер. Но и долго в информационной повестке этот инцидент все равно не продержится. Мы даже про их спецназовцев и диверсантов много не говорим. Уничтожили и все.- Вы упомянули Израиль. Есть версия, что США спровоцировали эту войну в качестве инструмента давления на Тель-Авив, чтобы заставить его поставлять оружие Украине. Насколько она правдоподобна? Ведь Израиль, несмотря на определенную поддержку Киева, в целом этот нейтралитет соблюдал.- Это ерунда. Теперь Израилю самому нужно гораздо больше оружия. У него сейчас проблемы на юге с "Хамасом" и на севере с "Хезболлой"."Хезболла" - это шиитская организация, которая в большой степени подконтрольна Ирану. У нее хватает мощи, чтобы доставить проблемы Израилю.Кроме того, Израиль оккупировал Голанские высоты в Сирии. И с Иорданией у него граница дырявая. А если "Талибан" (организация находится под санкциями ООН) заявил, что готов отправить туда свои войска, то это означает, что с Израилем готовы воевать три частные армии. Как в этой ситуации Израиль будет отправлять оружие на Украину? Наоборот, он уже запросил военную помощь у США.Да, у него есть свои запасы. Но ему сейчас предстоит проводить наземную операцию в Газе, которая потребует большого расхода боеприпасов. Так что эта версия нелогична.- А может быть, наоборот, Израилю говорят, что если он не поменяет свою политику по Украине, то на него нападут с трех направлений?- Нет. Я не знаю, кто придумал эту версию. Пусть подумают еще чуть-чуть. Версия должна быть логична. Сейчас наиболее вероятны только две версии.Первая версия. Израиль, будучи сторонником "Хамаса" (он же его создал в противовес ФАТХ), сам спровоцировал этот конфликт (это что-то вроде 11 сентября 2001 года), чтобы создать повод для зачистки Сектора Газа. Но это фантастическая версия. Военно-политическая верхушка Израиля на это неспособна. Это не тот Израиль, который считался воинственным государством, живущим по принципу "око за око, зуб за зуб". Израильские власти – это либералы, потому что они долго жили под крышей США. А либералы неспособны защищаться. У них нет любви к родине. Для них главная ценность – деньги. А за деньги люди умирать не будут.Более того, если бы Израиль этого хотел, он бы точечно уничтожил руководство "Хамаса". Если Израиль не стесняется убивать даже иранских генералов, а на своей территории это сделать гораздо проще.Вторая версия. Израиль хотят уничтожить. Но эта конструкция не связана с американцами. Говорят, что Турция и Великобритания затеяли эту бойню, чтобы спровоцировать войну Ирана и Израиля. Эта версия правдоподобна.Почему израильская разведка пропустила такой массированный завоз оружия в полностью блокированный Сектор Газа? Даже если в Израиле действительно такой бардак, не заметить такое движение денежных средств, людей и материального обеспечения было невозможно в принципе. У "Моссад" же – огромное количество агентуры не только в самом Секторе Газа, но и в третьих странах, откуда поставлялось оружие.Вопрос в другом. Почему не было таких докладов? А если такие доклады были, почему на них не отреагировало израильское руководство? Более того, Египет утверждает, что предупреждал об этом Нетаньяху, но он почему-то отреагировал пассивно.Ладно, военные могли это не заметить. Но почему переместили все наиболее боеспособные части с юга на север как раз незадолго до вторжения? Вопросов много.Это действительно напоминает 11 сентября в США. Два небоскреба рухнули якобы из-за врезавшегося самолета. Но это было очень похоже на хорошо спланированный инженерный подрыв, а третье здание почему-то рухнуло само по себе.Нам пока трудно разгадать эту комбинацию. Но есть вопросы, на которые пока никто не хочет давать ответы. Так что без участия части военно-политической верхушки Израиля тут не обошлось. Это попытка спровоцировать большую войну Израиля с Ираном.- Поступают сообщения о продвижении ВС РФ на 1,5 километра в районе Купянска и Гуляйполя, а также о серьезном огневом воздействии по позициям ВСУ в Авдеевке. Это разовая акция? Или перерастет в тенденцию?- В отличие от Запада, поддерживающего Украину, мы о своих планах не объявляем. Мы работаем, как работают наши боксеры. Что толку понты колотить перед началом боя? Все решает ринг. Все понторезы в основном проигрывают нокаутом. Мы спокойно делаем свое дело. И я пока не знаю, где произойдет прорыв: на Запорожье, в Авдеевке или под Купянском. Напряженно везде.У украинской армии сейчас – действительно серьезные проблемы. У нее больше нет возможности организовать серьезное наступление. У нее не хватает личного состава, командиров взводного, ротного и батальонного звена, способных что-то сделать на поле боя. У нее не хватает техники.Наемники из Украины тоже бегут, хотя Киев на это очень рассчитывал. Когда Зеленский ездил по Европе, он пытался договориться о формировании ЧВК, которые за деньги были бы готовы воевать с Россией. Но сейчас в СМИ всплывают все эти скандалы, когда у наемников возникают конфликты с всушниками, этот поток должен резко упасть.России этот вопрос нужно поднимать как можно сильнее. Надо довести до Запада, что поставлять на Украину наемников – бесполезно.А события в Израиле создают для нас благоприятный фон. Это отвлекает внимание от СВО. Более того, на фоне бомбардировок Израиля (хотя с точки зрения своих интересов он действует правильно), Украина и Запад больше не смогут нам приписать новые "Бучи". И американцы будут отвлечены на новую войну.И наши войска могут этим воспользоваться.

https://ukraina.ru/20230925/1049670586.html

https://ukraina.ru/20231011/1050068774.html

https://ukraina.ru/20231008/1050003662.html

https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сша, кирилл буданов, израиль, десант, запорожская аэс, иностранные наемники