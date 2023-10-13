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"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона

"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона - 13.10.2023 Украина.ру

"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона

День начала острой фазы конфликта в Израиле оказался худшим для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

2023-10-13T02:21

2023-10-13T02:21

2023-10-13T02:21

новости

владимир зеленский

украина

палестино-израильский конфликт

всу

сша

вашингтон

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Трудно не заметить как тема украинского конфликта резко исчезла со страниц мировых СМИ. Сегодня информационная повестка полностью посвящена событиям в Израиле. По мнению эксперта, западное вооружение, поставленное Украине, сейчас оказалось в руках солдат ХАМАС. Таким образом, Вашингтон вновь повторил свою ошибку, суть которой заключена в свободном перемещении на чёрном рынке американского оружия. Интерес к Украине, считает Квятковски, уже не окажется на том же уровне, что и раньше. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что сейчас акценты Вашингтона начинают смещаться в сторону Ближнего Востока, в то время как Украина отходит на второй план.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, палестино-израильский конфликт, всу, сша, вашингтон