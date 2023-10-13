"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона - 13.10.2023 Украина.ру
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"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона
"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона - 13.10.2023 Украина.ру
"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона
День начала острой фазы конфликта в Израиле оказался худшим для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2023-10-13T02:21
2023-10-13T02:21
новости
владимир зеленский
украина
палестино-израильский конфликт
всу
сша
вашингтон
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Трудно не заметить как тема украинского конфликта резко исчезла со страниц мировых СМИ. Сегодня информационная повестка полностью посвящена событиям в Израиле. По мнению эксперта, западное вооружение, поставленное Украине, сейчас оказалось в руках солдат&nbsp;ХАМАС. Таким образом, Вашингтон вновь повторил свою ошибку, суть которой заключена в свободном перемещении на чёрном рынке американского оружия. Интерес к Украине, считает Квятковски, уже не окажется на том же уровне, что и раньше. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что сейчас акценты Вашингтона начинают смещаться в сторону Ближнего Востока, в то время как Украина отходит на второй план.
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новости, владимир зеленский, украина, палестино-израильский конфликт, всу, сша, вашингтон
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Палестино-израильский конфликт, ВСУ, США, Вашингтон

"Худший день Зеленского" определила бывший аналитик Пентагона

02:21 13.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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День начала острой фазы конфликта в Израиле оказался худшим для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
"Это был его худший день не потому что он еврей, а потому что он больше не будет в центре внимания", — сказала Квятковски.
Трудно не заметить как тема украинского конфликта резко исчезла со страниц мировых СМИ. Сегодня информационная повестка полностью посвящена событиям в Израиле.
По мнению эксперта, западное вооружение, поставленное Украине, сейчас оказалось в руках солдат ХАМАС. Таким образом, Вашингтон вновь повторил свою ошибку, суть которой заключена в свободном перемещении на чёрном рынке американского оружия.
Интерес к Украине, считает Квятковски, уже не окажется на том же уровне, что и раньше.
"Зеленскому придётся соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником", — сказала аналитик.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что сейчас акценты Вашингтона начинают смещаться в сторону Ближнего Востока, в то время как Украина отходит на второй план.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаПалестино-израильский конфликтВСУСШАВашингтон
 
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