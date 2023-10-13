Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник
Украина не сможет продержаться больше пары недель без помощи Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире радио Sputnik
Мирошник считает, что президент Украины Владимир Зеленский подал лидерам стран союзников Незалежной чёткий сигнал, говоря, что сейчас конфликт с Россией находится на завершающей стадии.
"Я здесь вижу сигнал, который посылает Зеленский своим западным спонсорам, подтверждая уже многократно сказанное: если Украину перестанут завтра снабжать вооружением и финансами, то продержаться она сможет от силы две-три недели", – сказал представитель российского МИДа.
Он убеждён, что самостоятельной субъектности у Украины нет. Со временем поддержка США уменьшится, потому как и у Штатов ресурсы не бесконечные.
"Сейчас уже очевидно, что американские затраты на поддержку внешних военных проектов вряд ли увеличатся, как минимум они будут делиться. Поделят и то, что предполагалось направить на Украину как на основной фронт, который используется американцами для достижения их внешнеполитических целей. Уже начинают смещаться акценты: начинают смотреть не на Украину, а на Ближний Восток", – добавил Родион Мирошник.
Ранее в Белом доме заявили, что Администрация президента США Джо Байдена после недавнего выделения очередного транша военной помощи Украине испытывает нехватку ресурсов для этих целей в дальнейшем.