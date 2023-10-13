https://ukraina.ru/20231013/1050142668.html

Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник

Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник - 13.10.2023 Украина.ру

Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник

Украина не сможет продержаться больше пары недель без помощи Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире радио Sputnik

2023-10-13T00:15

2023-10-13T00:15

2023-10-13T00:15

новости

родион мирошник

мид рф

украина

сша

военная помощь

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Мирошник считает, что президент Украины Владимир Зеленский подал лидерам стран союзников Незалежной чёткий сигнал, говоря, что сейчас конфликт с Россией находится на завершающей стадии. Он убеждён, что самостоятельной субъектности у Украины нет. Со временем поддержка США уменьшится, потому как и у Штатов ресурсы не бесконечные. Ранее в Белом доме заявили, что Администрация президента США Джо Байдена после недавнего выделения очередного транша военной помощи Украине испытывает нехватку ресурсов для этих целей в дальнейшем.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, родион мирошник, мид рф, украина, сша, военная помощь