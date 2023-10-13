Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник - 13.10.2023 Украина.ру
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Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник
Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник - 13.10.2023 Украина.ру
Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник
Украина не сможет продержаться больше пары недель без помощи Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире радио Sputnik
2023-10-13T00:15
2023-10-13T00:15
новости
родион мирошник
мид рф
украина
сша
военная помощь
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Мирошник считает, что президент Украины Владимир Зеленский подал лидерам стран союзников Незалежной чёткий сигнал, говоря, что сейчас конфликт с Россией находится на завершающей стадии. Он убеждён, что самостоятельной субъектности у Украины нет. Со временем поддержка США уменьшится, потому как и у Штатов ресурсы не бесконечные. Ранее в Белом доме заявили, что Администрация президента&nbsp;США&nbsp;Джо Байдена&nbsp;после недавнего выделения очередного транша военной помощи&nbsp;Украине&nbsp;испытывает нехватку ресурсов для этих целей в дальнейшем.
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новости, родион мирошник, мид рф, украина, сша, военная помощь
Новости, Родион Мирошник, МИД РФ, Украина, США, военная помощь

Без Запада Украина продержится пару недель – посол Мирошник

00:15 13.10.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Украина не сможет продержаться больше пары недель без помощи Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире радио Sputnik
Мирошник считает, что президент Украины Владимир Зеленский подал лидерам стран союзников Незалежной чёткий сигнал, говоря, что сейчас конфликт с Россией находится на завершающей стадии.
"Я здесь вижу сигнал, который посылает Зеленский своим западным спонсорам, подтверждая уже многократно сказанное: если Украину перестанут завтра снабжать вооружением и финансами, то продержаться она сможет от силы две-три недели", – сказал представитель российского МИДа.
Он убеждён, что самостоятельной субъектности у Украины нет. Со временем поддержка США уменьшится, потому как и у Штатов ресурсы не бесконечные.
"Сейчас уже очевидно, что американские затраты на поддержку внешних военных проектов вряд ли увеличатся, как минимум они будут делиться. Поделят и то, что предполагалось направить на Украину как на основной фронт, который используется американцами для достижения их внешнеполитических целей. Уже начинают смещаться акценты: начинают смотреть не на Украину, а на Ближний Восток", – добавил Родион Мирошник.
Ранее в Белом доме заявили, что Администрация президента США Джо Байдена после недавнего выделения очередного транша военной помощи Украине испытывает нехватку ресурсов для этих целей в дальнейшем.
 
НовостиРодион МирошникМИД РФУкраинаСШАвоенная помощь
 
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