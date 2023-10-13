https://ukraina.ru/20231013/1050127169.html

Всплывающее оружие, Запорожская АЭС и никаких переговоров. Главное из интервью главы ГУР Буданова

Всплывающее оружие, Запорожская АЭС и никаких переговоров. Главное из интервью главы ГУР Буданова - 13.10.2023 Украина.ру

Всплывающее оружие, Запорожская АЭС и никаких переговоров. Главное из интервью главы ГУР Буданова

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов, очевидно, хочет казаться мощным военным лидером, но в действительности он уже давно превратился в медийную фигуру, которая воспринимается через призму его возможных политических амбиций

2023-10-13T05:33

2023-10-13T05:33

2023-10-13T05:33

эксклюзив

кирилл буданов

украина

великобритания

война

израиль

запорожская аэс

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Однако, всё же, он человек очень информированный и близкий к центрам принятия решений.12 октября издание "Украинская правда" опубликовало интервью с Будановым под громким названием "Мы быстро приближаемся к глобальной войне". Некоторые акценты, расставленные в этом материале, представляют интерес.Израиль"Нам точно известно, что трофейное оружие из Украины всё-таки передавалось россиянам группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение".Точно известно, что переданное ранее Украине оружие попало во многие страны Ближнего Востока. Точно известно, что часть пехотного оружия советского образца (противотанковые гранатомёты) попали с Украины в Палестину. США сейчас ведёт проверки. Понятно, что Буданов, который в значительной степени контролирует торговлю оружием, опасается результатов этих проверок.Отметим, что поставки украинского оружия на Ближний Восток вовсе не обязательно шли через каналы, контролируемые украинской властью вообще и ГУР в частности. Это могла быть простая контрабанда.Ну, и работу российских спецслужб мы бы тоже отрицать не стали бы. Если наша цель – расстроить отношения Украины с Западом, то чем не вариант? Другое дело, что Буданов намекает на связь России с организованной ХАМАС акцией… Но даже ему хватает ума прямо не говорить.Ещё одно рассуждение: "все могли видеть видео в соцсетях – абсолютно, скажем так, естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники.Это ноу-хау всё-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли этого делать. Поскольку там нас не было, значит, это были русские".Рассуждение, рассчитанное на не очень умных потребителей информации.Логическая ошибка заключается в первых же словах – "все могли видеть видео в соцсетях". Все, включая полевых командиров и технических специалистов ХАМАС. Причём, поскольку у них организация неформальная, они гораздо быстрее могут применить подсмотренную тактику, в то время как в ЦАХАЛ требуется пройти несколько ступеней согласований.И да, мы совершенно не будем удивлены, если окажется, что в ХАМАС есть люди, которые прошли украинский ТВД в составе, например, чеченских формирований ВСУ. ВСУшные чеченцы, кстати, недовольны тем, что Украина встала на сторону Израиля.Запорожская АЭСБуданов спрогнозировал продолжение российских ударов по энергетической инфраструктуре, причём – без особого оптимизма. Сейчас ситуация в энергетике хуже, чем была в прошлый сезон и несколько лучшая ситуация со средствами ПВО этого не компенсирует.По просьбе журналиста он анонсировал нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Москвы (у нас возникло впечатление, что Буданов предварительно попросил задать этот вопрос).Но главное – ситуация на ЗАЭС. Буданов сообщил, что сейчас ситуация стабильная, но ранее россияне "хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах – и разлетелась во все стороны радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственная перегрузка системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализован по месту".Но в то же самое время в интервью The New Voice Буданов сообщил, что спецназ ГУР трижды пытался захватить ЗАЭС.Если совместить эти два сообщения, получается не очень красивая картинка. В частности, становится понятно, откуда Буданов знает, что именно хотели сделать на станции, и понятен вой "Энергоатома" по поводу жёсткого контроля на стороны российских военных над персоналом ЗАЭС.В общем, иногда лучше жевать, чем говорить.О ценности прогнозов"- В предыдущем интервью "Украинской правде" вы заявляли, что у нас были все шансы закончить войну уже в этом году. Что пошло не так?- Есть объективные и субъективные причины – всё в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляют государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это всё станет ясно.- Тогда на какое время мы отстаём от графика?- Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование".Мы не могли не вспомнить замечательную историю, которая случилась некогда с другим британским агентом – Виктором Суворовым (Владимиром Резуном):"Виктор Суворов в интервью украинскому изданию "Гордон":"– И когда, по вашему мнению, падёт режим Путина?– Ровно через год. Позвоните мне 23 июля 2015 года, я налью себе горілочки з перцем, возьму сало и отвечу вам".Несколько больше года спустя та же журналистка беседует с Суворовым и что мы читаем?"– Полтора года назад в интервью изданию "ГОРДОН" вы заявили, что режим Путина падёт в июле 2015-го. За окном уже октябрь, а в Кремле по-прежнему тот, кто был последние 15 лет…– Я от своих слов не отказываюсь. Более того, режим Путина уже рухнул".Одна школа… Со временем Буданов напишет книгу "Ледокол выбился из графика". Если выживет, конечно.ПереговорыНикаких переговоров быть не должно."Этого нельзя допускать. Во-первых, это будет предательство людей, которые останутся на оккупированных территориях. Во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас воюет".В принципе переговоры будут возможны "когда оккупанты покинут или хотя бы начнут покидать Украину по границам 91-го года".Буданов представляет интересы Великобритании, которая занимает более "ястребиную" позицию относительно нынешнего конфликта (Россию они ненавидят по умолчанию, а украинцы для них – те же русские). Вот он и сигнализирует хозяевам, что будет выступать против каких-либо переговоров. И, надо думать, словесным увещеваниями не ограничится – будут и провокации, и, при необходимости, попытки убрать переговорщиков или само правительство, которое осмелится идти против воли хозяев.

https://ukraina.ru/20230517/1046303267.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, кирилл буданов, украина, великобритания, война, израиль, запорожская аэс