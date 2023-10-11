https://ukraina.ru/20231011/1050084198.html
Слом иллюзий: почему массовые переобувания не за горами - Васильев
Слом иллюзий: почему массовые переобувания не за горами - Васильев - 11.10.2023 Украина.ру
Слом иллюзий: почему массовые переобувания не за горами - Васильев
Военно-политический обозреватель Алексей Васильев в эфире Украина.ру подробно рассказал, каким образом российская армия окружает один из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Авдеевке, а также о крушении иллюзий Киева
2023-10-11T10:43
2023-10-11T10:43
2023-10-11T10:43
видео
алексей васильев
россия
украина
сво
спецоперация
авдеевка
снаряды
сша
боеприпасы
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00:21 – О ситуации в Авдеевке и о том, каким образом Россия накопила снаряды; 14:40 – Может ли российская армия "перестрелять" противника в ближайшей перспективе? 18:00 –По каким причинам региональные элиты Украины перейдут на сторону России? 25:55 – О сроках и направлениях российского наступления.
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050084072_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa8fbf723568ad8d9a9ead3666cc41e5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, алексей васильев, россия, украина, сво, спецоперация, авдеевка, снаряды, сша, боеприпасы, рэб, всу, видео
Видео, Алексей Васильев, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, Авдеевка, снаряды, США, боеприпасы, РЭБ, ВСУ
Слом иллюзий: почему массовые переобувания не за горами - Васильев
Военно-политический обозреватель Алексей Васильев в эфире Украина.ру подробно рассказал, каким образом российская армия окружает один из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Авдеевке, а также о крушении иллюзий Киева
00:21 – О ситуации в Авдеевке и о том, каким образом Россия накопила снаряды;
14:40 – Может ли российская армия "перестрелять" противника в ближайшей перспективе?
18:00 –По каким причинам региональные элиты Украины перейдут на сторону России? 25:55 – О сроках и направлениях российского наступления.