https://ukraina.ru/20231011/1050084198.html

Слом иллюзий: почему массовые переобувания не за горами - Васильев

Слом иллюзий: почему массовые переобувания не за горами - Васильев - 11.10.2023 Украина.ру

Слом иллюзий: почему массовые переобувания не за горами - Васильев

Военно-политический обозреватель Алексей Васильев в эфире Украина.ру подробно рассказал, каким образом российская армия окружает один из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Авдеевке, а также о крушении иллюзий Киева

2023-10-11T10:43

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видео

алексей васильев

россия

украина

сво

спецоперация

авдеевка

снаряды

сша

боеприпасы

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00:21 – О ситуации в Авдеевке и о том, каким образом Россия накопила снаряды; 14:40 – Может ли российская армия "перестрелять" противника в ближайшей перспективе? 18:00 –По каким причинам региональные элиты Украины перейдут на сторону России? 25:55 – О сроках и направлениях российского наступления.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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