"Это не наша война": политолог раскрыл, почему Запад сваливает всю вину на Украину - 10.10.2023 Украина.ру
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"Это не наша война": политолог раскрыл, почему Запад сваливает всю вину на Украину
"Это не наша война": политолог раскрыл, почему Запад сваливает всю вину на Украину - 10.10.2023 Украина.ру
"Это не наша война": политолог раскрыл, почему Запад сваливает всю вину на Украину
На последней большой встрече западных представителей впервые прозвучали вещи, которые оказались сильно отрезвляющими для киевских властей, но не до конца понятыми. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
2023-10-10T14:42
2023-10-10T14:43
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конфликт
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На Украине полностью забыли, в каком мире они живут и что лояльность союзников не будет продолжаться бесконечно. Прошлого благоговения Запада, почитания и уважения к украинским властям уже нет, рассказал политолог.По словам эксперта, большое впечатление произвели недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил властям Украины: "Имейте в виду – это ваша война, вы несете ответственность за это".Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявила, что Украина - это не 51-й штат Америки и никаких обязанностей перед этой страной у США нет. Таким образом, на Западе начали превалировать настроения о том, что сначала необходимо решать свои проблемы, а уже потом - чужие, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231010/1050056121.html
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новости, украина, запад, сша, помощь, война, конфликт, энтони блинкен, политика
Новости, Украина, Запад, США, помощь, война, конфликт, Энтони Блинкен, политика

"Это не наша война": политолог раскрыл, почему Запад сваливает всю вину на Украину

14:42 10.10.2023 (обновлено: 14:43 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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На последней большой встрече западных представителей впервые прозвучали вещи, которые оказались сильно отрезвляющими для киевских властей, но не до конца понятыми. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
На Украине полностью забыли, в каком мире они живут и что лояльность союзников не будет продолжаться бесконечно. Прошлого благоговения Запада, почитания и уважения к украинским властям уже нет, рассказал политолог.
По словам эксперта, большое впечатление произвели недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил властям Украины: "Имейте в виду – это ваша война, вы несете ответственность за это".

"Таким образом, довольно грубо и бесцеремонно [властям Украины] было сказано: вы нас не шантажируйте тем, что вы ведете нашу войну и вы нас спасаете. То есть, это стало уже надоедать Западу, потому что это дорого и потому что это влияет на внутриполитические процессы самих западных стран", - подчеркнул Мигранян.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявила, что Украина - это не 51-й штат Америки и никаких обязанностей перед этой страной у США нет. Таким образом, на Западе начали превалировать настроения о том, что сначала необходимо решать свои проблемы, а уже потом - чужие, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
13:58
"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой УкраинойПредставители киевского режима считают, что они всегда будут диктовать Западу свою волю, а тот будет чувствовать себя обязанным Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
 
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