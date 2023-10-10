"Это не наша война": политолог раскрыл, почему Запад сваливает всю вину на Украину
14:42 10.10.2023 (обновлено: 14:43 10.10.2023)
На последней большой встрече западных представителей впервые прозвучали вещи, которые оказались сильно отрезвляющими для киевских властей, но не до конца понятыми. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян
На Украине полностью забыли, в каком мире они живут и что лояльность союзников не будет продолжаться бесконечно. Прошлого благоговения Запада, почитания и уважения к украинским властям уже нет, рассказал политолог.
По словам эксперта, большое впечатление произвели недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил властям Украины: "Имейте в виду – это ваша война, вы несете ответственность за это".
"Таким образом, довольно грубо и бесцеремонно [властям Украины] было сказано: вы нас не шантажируйте тем, что вы ведете нашу войну и вы нас спасаете. То есть, это стало уже надоедать Западу, потому что это дорого и потому что это влияет на внутриполитические процессы самих западных стран", - подчеркнул Мигранян.
Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявила, что Украина - это не 51-й штат Америки и никаких обязанностей перед этой страной у США нет. Таким образом, на Западе начали превалировать настроения о том, что сначала необходимо решать свои проблемы, а уже потом - чужие, заключил собеседник издания Украина.ру.
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13:58"Вы совсем обнаглели": политолог объяснил, почему Запад открыто издевается над попрошайкой УкраинойПредставители киевского режима считают, что они всегда будут диктовать Западу свою волю, а тот будет чувствовать себя обязанным Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО, политолог и историк Андраник Мигранян