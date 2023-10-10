https://ukraina.ru/20231010/1050037619.html

Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину

Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину - 10.10.2023 Украина.ру

Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину

Антивоенные настроения и опасения в немецком обществе, что Германия может быть втянута в конфликт на Украине, отразились на итогах голосования против "светофорной коалиции", считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-10-10T06:12

2023-10-10T06:12

2023-10-10T06:12

интервью

олаф шольц

всу

израиль

украина

ближний восток

хдс

альтернатива для германии (партия)

балканы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Прошедшие 8 октября выборы в региональные парламенты завершились убедительной победой консерваторов. В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте оказались представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%- Александр Константинович, насколько этот результат был прогнозируем для "Альтернативы", политической силы, которая выступает против военной помощи Украине и антироссийских санкций?- Победа "Альтернативы для Германии" была прогнозируема, но даже я не думал, что в Баварии они наберут такой убедительный результат. Также было прогнозируемо плохое выступление социал-демократов и их партнеров по "светофорной коалиции" (правящую коалицию в ФРГ называют "светофорной" по цветам эмблем партий: СДПГ — красный, СвДП — желтый и "Зеленые" - ред.). Эти выборы могут считаться разминкой к федеральным выборам 2025 года. Гессен и Бавария – густонаселенные земли, и результаты выборов в этих землях репрезентативны для Германии в целом.Плюс в Баварии хорошей позиции добились "свободные избиратели", которые ранее формировали коалицию с ХСС. В Гессене ситуация для СДПГ также драматична. Что касается "Альтернативы", то она собрала максимальное количество протестных голосов, разочаровавшихся в социал-демократах. За "Альтернативу" голосуют не только ультраправые и маргиналы, но и лица умеренных взглядов, те, кто не принимает трансформацию старых партий - ХСС и СДПГ.Таким образом антивоенные настроения и опасения немецкого общества, что Германия может быть втянута в конфликт на Украине, выражались в том числе и в итогах голосования против "светофорной коалиции".Это хорошая пощечина Олафу Шольцу, потому что 8% СДПГ в Баварии – это рекордно низкий результат, по популярности их обгоняют даже "зеленые". Это свидетельствует о глубоком управленческом кризисе в СДПГ, отсутствии харизматичных лиц, сам Шольц надоел. И если не будет распада коалиции и досрочных выборов, можно предполагать, что социал-демократы подойдут к выборам 2025 года с такими же скромными результатами.- Исходя и результатов этих выборов можно ли говорить, что условный пророссийский вектор в Германии набирает обороты?- Скорее, это вектор разочарования и нежелания кормить Украину. Потому что ХДС, который электорально подрос на выборах, не отражает пророссийской позиции. И как раз со стороны ХДС и СДПГ делались заявления о поддержке антироссийских санкций и Украины.Здесь больше отражения внутринемецкого разделения. Больше всего жителям ФРГ не нравится, что Германия действует в ущерб собственным интересам, своей экономике в результате отказа от сотрудничества с Россией и финансовой помощи Украине, что отражается на благосостоянии каждого жителя страны. И, конечно, то, что Европа, как и в 70-80-е годы, становится ареной противостояния, от чего она пыталась уйти последние 35 лет. То есть результаты выборов – это антивоенные настроения и недовольство экономической политикой светофорной коалиции.- Относительно нынешнего палестино-израильского конфликта можно ли говорить, что Берлин занял однозначно сторону Израиля? И вытеснит ли это противостояние Украину из фокуса внимания политиков ФРГ?- Все будет зависеть от того, как долго продлится очередная война на Ближнем Востоке. Нетаньяху, естественно, для укрепления своего авторитета делает максимально жесткие заявления, пользуясь мандатом доверия, которое оказали ему даже оппозиционные партии. Если конфликт продолжится длительное время, или, если еще хуже, в него будут втянуты другие страны, потому что это нападение ХАМАСа рассматривают как репетицию большой войны Ирана и Израиля, если ситуация на Ближнем Востоке пойдет по драматическому сценарию, то это затмит украинскую тему. Тем более что безоговорочная поддержка Тель-Авива Берлином является одним из маркеров ближневосточной политики. Это и финансовая, и дипломатическая помощь.Но никто не сбрасывает со счетов и и фактор присутствия большого количества в Германии большого количества выходцев с Ближнего Востока арабского происхождения. Они-то как раз настроены антиизраильски, и это представляет собой экспорт конфликта на территорию Германии.Таких конфликтов - несколько. Это курдо-турецкий, арабо-израильский, суннито-шиитский, конфликты между народами Балкан. Все это может привести к вспышкам насилия на территории самой Германии и негативно будет отражаться на рейтинге правящей коалиции.Здесь Шольц находится между многих огней, даже не между двух. Все, что ни делала бы "светофорная коалиция" население это будет воспринимать критично, потому что рейтинг доверия и восприятия Шольца как канцлера - на низком уровне.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

https://ukraina.ru/20231009/1050029802.html

https://ukraina.ru/20231006/1049972473.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, олаф шольц, всу, израиль, украина, ближний восток, хдс, альтернатива для германии (партия), балканы