Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231010/1050037619.html
Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину
Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину - 10.10.2023 Украина.ру
Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину
Антивоенные настроения и опасения в немецком обществе, что Германия может быть втянута в конфликт на Украине, отразились на итогах голосования против "светофорной коалиции", считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-10-10T06:12
2023-10-10T06:12
интервью
олаф шольц
всу
израиль
украина
ближний восток
хдс
альтернатива для германии (партия)
балканы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041049257_37:0:850:457_1920x0_80_0_0_6801cd2699b197d7a887e66216cc98fc.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Прошедшие 8 октября выборы в региональные парламенты завершились убедительной победой консерваторов. В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте оказались представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%- Александр Константинович, насколько этот результат был прогнозируем для "Альтернативы", политической силы, которая выступает против военной помощи Украине и антироссийских санкций?- Победа "Альтернативы для Германии" была прогнозируема, но даже я не думал, что в Баварии они наберут такой убедительный результат. Также было прогнозируемо плохое выступление социал-демократов и их партнеров по "светофорной коалиции" (правящую коалицию в ФРГ называют "светофорной" по цветам эмблем партий: СДПГ — красный, СвДП — желтый и "Зеленые" - ред.). Эти выборы могут считаться разминкой к федеральным выборам 2025 года. Гессен и Бавария – густонаселенные земли, и результаты выборов в этих землях репрезентативны для Германии в целом.Плюс в Баварии хорошей позиции добились "свободные избиратели", которые ранее формировали коалицию с ХСС. В Гессене ситуация для СДПГ также драматична. Что касается "Альтернативы", то она собрала максимальное количество протестных голосов, разочаровавшихся в социал-демократах. За "Альтернативу" голосуют не только ультраправые и маргиналы, но и лица умеренных взглядов, те, кто не принимает трансформацию старых партий - ХСС и СДПГ.Таким образом антивоенные настроения и опасения немецкого общества, что Германия может быть втянута в конфликт на Украине, выражались в том числе и в итогах голосования против "светофорной коалиции".Это хорошая пощечина Олафу Шольцу, потому что 8% СДПГ в Баварии – это рекордно низкий результат, по популярности их обгоняют даже "зеленые". Это свидетельствует о глубоком управленческом кризисе в СДПГ, отсутствии харизматичных лиц, сам Шольц надоел. И если не будет распада коалиции и досрочных выборов, можно предполагать, что социал-демократы подойдут к выборам 2025 года с такими же скромными результатами.- Исходя и результатов этих выборов можно ли говорить, что условный пророссийский вектор в Германии набирает обороты?- Скорее, это вектор разочарования и нежелания кормить Украину. Потому что ХДС, который электорально подрос на выборах, не отражает пророссийской позиции. И как раз со стороны ХДС и СДПГ делались заявления о поддержке антироссийских санкций и Украины.Здесь больше отражения внутринемецкого разделения. Больше всего жителям ФРГ не нравится, что Германия действует в ущерб собственным интересам, своей экономике в результате отказа от сотрудничества с Россией и финансовой помощи Украине, что отражается на благосостоянии каждого жителя страны. И, конечно, то, что Европа, как и в 70-80-е годы, становится ареной противостояния, от чего она пыталась уйти последние 35 лет. То есть результаты выборов – это антивоенные настроения и недовольство экономической политикой светофорной коалиции.- Относительно нынешнего палестино-израильского конфликта можно ли говорить, что Берлин занял однозначно сторону Израиля? И вытеснит ли это противостояние Украину из фокуса внимания политиков ФРГ?- Все будет зависеть от того, как долго продлится очередная война на Ближнем Востоке. Нетаньяху, естественно, для укрепления своего авторитета делает максимально жесткие заявления, пользуясь мандатом доверия, которое оказали ему даже оппозиционные партии. Если конфликт продолжится длительное время, или, если еще хуже, в него будут втянуты другие страны, потому что это нападение ХАМАСа рассматривают как репетицию большой войны Ирана и Израиля, если ситуация на Ближнем Востоке пойдет по драматическому сценарию, то это затмит украинскую тему. Тем более что безоговорочная поддержка Тель-Авива Берлином является одним из маркеров ближневосточной политики. Это и финансовая, и дипломатическая помощь.Но никто не сбрасывает со счетов и и фактор присутствия большого количества в Германии большого количества выходцев с Ближнего Востока арабского происхождения. Они-то как раз настроены антиизраильски, и это представляет собой экспорт конфликта на территорию Германии.Таких конфликтов - несколько. Это курдо-турецкий, арабо-израильский, суннито-шиитский, конфликты между народами Балкан. Все это может привести к вспышкам насилия на территории самой Германии и негативно будет отражаться на рейтинге правящей коалиции.Здесь Шольц находится между многих огней, даже не между двух. Все, что ни делала бы "светофорная коалиция" население это будет воспринимать критично, потому что рейтинг доверия и восприятия Шольца как канцлера - на низком уровне.
https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html
https://ukraina.ru/20231009/1050029802.html
https://ukraina.ru/20231006/1049972473.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041049257_126:0:761:476_1920x0_80_0_0_1fc7ad7b8c6a31eb71ba0794c5bd2b15.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, олаф шольц, всу, израиль, украина, ближний восток, хдс, альтернатива для германии (партия), балканы
Интервью, Олаф Шольц, ВСУ, Израиль, Украина, Ближний Восток, ХДС, Альтернатива для Германии (партия), Балканы

Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину

06:12 10.10.2023
 
© Sputnik / Arpi BeglaryanАлександр Камкин интервью
Александр Камкин интервью
© Sputnik / Arpi Beglaryan
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Антивоенные настроения и опасения в немецком обществе, что Германия может быть втянута в конфликт на Украине, отразились на итогах голосования против "светофорной коалиции", считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Прошедшие 8 октября выборы в региональные парламенты завершились убедительной победой консерваторов.
В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте оказались представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%
- Александр Константинович, насколько этот результат был прогнозируем для "Альтернативы", политической силы, которая выступает против военной помощи Украине и антироссийских санкций?
- Победа "Альтернативы для Германии" была прогнозируема, но даже я не думал, что в Баварии они наберут такой убедительный результат. Также было прогнозируемо плохое выступление социал-демократов и их партнеров по "светофорной коалиции" (правящую коалицию в ФРГ называют "светофорной" по цветам эмблем партий: СДПГ — красный, СвДП — желтый и "Зеленые" - ред.).
Эти выборы могут считаться разминкой к федеральным выборам 2025 года. Гессен и Бавария – густонаселенные земли, и результаты выборов в этих землях репрезентативны для Германии в целом.
Плюс в Баварии хорошей позиции добились "свободные избиратели", которые ранее формировали коалицию с ХСС.
Александр Камкин
23 ноября 2022, 13:59
Александр Камкин: кто он
В Гессене ситуация для СДПГ также драматична. Что касается "Альтернативы", то она собрала максимальное количество протестных голосов, разочаровавшихся в социал-демократах. За "Альтернативу" голосуют не только ультраправые и маргиналы, но и лица умеренных взглядов, те, кто не принимает трансформацию старых партий - ХСС и СДПГ.
Таким образом антивоенные настроения и опасения немецкого общества, что Германия может быть втянута в конфликт на Украине, выражались в том числе и в итогах голосования против "светофорной коалиции".
Это хорошая пощечина Олафу Шольцу, потому что 8% СДПГ в Баварии – это рекордно низкий результат, по популярности их обгоняют даже "зеленые".
Это свидетельствует о глубоком управленческом кризисе в СДПГ, отсутствии харизматичных лиц, сам Шольц надоел. И если не будет распада коалиции и досрочных выборов, можно предполагать, что социал-демократы подойдут к выборам 2025 года с такими же скромными результатами.
- Исходя и результатов этих выборов можно ли говорить, что условный пророссийский вектор в Германии набирает обороты?
- Скорее, это вектор разочарования и нежелания кормить Украину. Потому что ХДС, который электорально подрос на выборах, не отражает пророссийской позиции. И как раз со стороны ХДС и СДПГ делались заявления о поддержке антироссийских санкций и Украины.
Здесь больше отражения внутринемецкого разделения. Больше всего жителям ФРГ не нравится, что Германия действует в ущерб собственным интересам, своей экономике в результате отказа от сотрудничества с Россией и финансовой помощи Украине, что отражается на благосостоянии каждого жителя страны.
И, конечно, то, что Европа, как и в 70-80-е годы, становится ареной противостояния, от чего она пыталась уйти последние 35 лет. То есть результаты выборов – это антивоенные настроения и недовольство экономической политикой светофорной коалиции.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 16:29
Пиррова победа двух народов. ХАМАС и Израиль оказались в кровавой патовой ситуации Израиль и движение ХАМАС официально объявили войну друг другу, озвучили свои цели и обагрили заявления кровью боевиков, солдат и мирных жителей по обе стороны противостояния
- Относительно нынешнего палестино-израильского конфликта можно ли говорить, что Берлин занял однозначно сторону Израиля? И вытеснит ли это противостояние Украину из фокуса внимания политиков ФРГ?
- Все будет зависеть от того, как долго продлится очередная война на Ближнем Востоке.
Нетаньяху, естественно, для укрепления своего авторитета делает максимально жесткие заявления, пользуясь мандатом доверия, которое оказали ему даже оппозиционные партии. Если конфликт продолжится длительное время, или, если еще хуже, в него будут втянуты другие страны, потому что это нападение ХАМАСа рассматривают как репетицию большой войны Ирана и Израиля, если ситуация на Ближнем Востоке пойдет по драматическому сценарию, то это затмит украинскую тему.
Тем более что безоговорочная поддержка Тель-Авива Берлином является одним из маркеров ближневосточной политики. Это и финансовая, и дипломатическая помощь.
Но никто не сбрасывает со счетов и и фактор присутствия большого количества в Германии большого количества выходцев с Ближнего Востока арабского происхождения. Они-то как раз настроены антиизраильски, и это представляет собой экспорт конфликта на территорию Германии.
Таких конфликтов - несколько. Это курдо-турецкий, арабо-израильский, суннито-шиитский, конфликты между народами Балкан. Все это может привести к вспышкам насилия на территории самой Германии и негативно будет отражаться на рейтинге правящей коалиции.
Здесь Шольц находится между многих огней, даже не между двух. Все, что ни делала бы "светофорная коалиция" население это будет воспринимать критично, потому что рейтинг доверия и восприятия Шольца как канцлера - на низком уровне.
6 октября, 16:53
Лидеры "Альтернативы для Германии" – под угрозой убийства. Но власти обвиняют саму партиюСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла стал жертвой покушения во время предвыборного митинга. Другая сопредседательница партии, Алис Вайдель, опасается за жизнь своей семьи
 
ИнтервьюОлаф ШольцВСУИзраильУкраинаБлижний ВостокХДСАльтернатива для Германии (партия)Балканы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:36Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC
07:26Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского
06:59"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях
06:50Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления
06:43ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль
06:33Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль
06:17Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди
06:12Александр Камкин: Шольц получил пощечину на выборах из-за помощи Киеву, а Израиль может затмить Украину
05:50ВС России сорвали шесть атак в районе Торского в ДНР - Минобороны РФ
05:43Хроника энергетической войны: последние события
05:30Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество Жириновского
05:11"Проходят по полтора километра в сутки". Российская армия ведет наступление на Гуляйполе и Купянск
05:06"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран
05:00Алексей Леонков о том, почему ХАМАС захватил военные базы, показав низкую боеспособность Израиля
04:30"ХАМАС идёт до конца": военный эксперт объяснил, повторит ли палестинская Газа судьбу Артемовска
04:26Российские войска РЭБ переходят на Украине к "более искусным операциям" - Business Insider
04:00Алексей Леонков о том, почему ЦАХАЛ и МОССАД спасовали перед бойцами ХАМАС на пикапах и бульдозерах
03:28ВКС России получили вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
03:07В Финляндии упростят конфискацию недвижимости россиян – СМИ
02:59Военная помощь Украине исчерпала ресурсы Европы, необходимые Израилю - Foreign Policy
Лента новостейМолния