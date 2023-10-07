Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС - 07.10.2023 Украина.ру
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Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС
Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС - 07.10.2023 Украина.ру
Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС
За счет большого числа беспилотников российские подразделения смогут уничтожать украинские РЛС и наводить ужас на противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-10-07T09:30
2023-10-07T09:30
новости
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Осенью ВС РФ усилят удары по противнику. Российское воздушное наступление будет более беспилотным, чем пилотным. За счет большого числа беспилотников российские подразделения смогут "кошмарить Украину с утра до вечера", рассказал эксперт.В прошлом году ВС РФ били по Украине дорогими ракетами из "неприкосновенного запаса", потому что ничего другого не было. Это приводило противника в шок, отметил главред.Если бы этого не случилось, ВСУ продолжили мобилизацию и дальнейшее наступление. Но сегодня удары по инфраструктуре должны быть дешевыми и эффективными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, беспилотники, рлс, всу, атаки, рэб, "ланцет", ракеты, бпла, вкс, вс рф
Новости, беспилотники, рлс, ВСУ, атаки, РЭБ, "Ланцет", ракеты, БПЛА, ВКС, ВС РФ

Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС

09:30 07.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Герань беспилотник БЛА
Зеленский Герань беспилотник БЛА
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
За счет большого числа беспилотников российские подразделения смогут уничтожать украинские РЛС и наводить ужас на противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Осенью ВС РФ усилят удары по противнику. Российское воздушное наступление будет более беспилотным, чем пилотным. За счет большого числа беспилотников российские подразделения смогут "кошмарить Украину с утра до вечера", рассказал эксперт.
"У нас есть свои заводы по производству "Гераней". Мы их постоянно модернизируем. На них теперь есть блоки РЭБ. Более того, когда они летят стаей, одна из "Геранией" сканирует украинские РЛС, передает в штаб ВКС, а по ним потом прилетают ракеты", - подчеркнул Мощанский.
В прошлом году ВС РФ били по Украине дорогими ракетами из "неприкосновенного запаса", потому что ничего другого не было. Это приводило противника в шок, отметил главред.
Если бы этого не случилось, ВСУ продолжили мобилизацию и дальнейшее наступление. Но сегодня удары по инфраструктуре должны быть дешевыми и эффективными, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 11:35
"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении на линии Работино-Вербовое, а также рассказал о том, что сулит осенне-зимняя кампания
 
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