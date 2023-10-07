https://ukraina.ru/20231007/1049966179.html

Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС

Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС - 07.10.2023 Украина.ру

Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС

За счет большого числа беспилотников российские подразделения смогут уничтожать украинские РЛС и наводить ужас на противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-10-07T09:30

2023-10-07T09:30

2023-10-07T09:30

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Осенью ВС РФ усилят удары по противнику. Российское воздушное наступление будет более беспилотным, чем пилотным. За счет большого числа беспилотников российские подразделения смогут "кошмарить Украину с утра до вечера", рассказал эксперт.В прошлом году ВС РФ били по Украине дорогими ракетами из "неприкосновенного запаса", потому что ничего другого не было. Это приводило противника в шок, отметил главред.Если бы этого не случилось, ВСУ продолжили мобилизацию и дальнейшее наступление. Но сегодня удары по инфраструктуре должны быть дешевыми и эффективными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html

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новости, беспилотники, рлс, всу, атаки, рэб, "ланцет", ракеты, бпла, вкс, вс рф