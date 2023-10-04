https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html

Илья Мощанский: Россия обогнала ВСУ по мобилизации, чтобы после воздушной атаки наступать на Запорожье

Илья Мощанский: Россия обогнала ВСУ по мобилизации, чтобы после воздушной атаки наступать на Запорожье - 04.10.2023 Украина.ру

Илья Мощанский: Россия обогнала ВСУ по мобилизации, чтобы после воздушной атаки наступать на Запорожье

Реальные наши планы пока понять сложно. Потому что первоначальная затея не удалась и перемещение войск пришлось осуществить по другой схеме. Но наступление ВСУ... Украина.ру, 04.10.2023

2023-10-04T06:06

2023-10-04T06:06

2023-10-04T06:06

интервью

всу

россия

запорожье

мобилизация

сергей шойгу

сво

украина

танки

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042724156_57:21:832:457_1920x0_80_0_0_9e75333f36db2bc0d9ff8d7374a7ac1a.jpg

Реальные наши планы пока понять сложно. Потому что первоначальная затея не удалась и перемещение войск пришлось осуществить по другой схеме. Но наступление ВСУ на Работино и Вербового мы сломали за счет того, что у нас больше ресурсов и мы резко стали мобилизовываться. Так что осень мы проведем в ракетных ударах по украинской территории, а на земле будем медленно продвигаться, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Генштаба нет планов объявлять дополнительную мобилизацию, поскольку военнослужащих для проведения СВО у нас достаточно. По его словам, только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч человек.- Илья Борисович, для решения каких задач нам хватит текущей численности личного состава?- Шойгу сделал это заявление не в бровь, а в глаз.Дело в том, что приазовское сражение завершилось. Выражаясь хоккейным языком, наша сборная, спотыкаясь, ползет к финалу, выигрывая один матч за другим. Вы же помните наши не вполне удачные наступления в начале 2023 года? Какой был анонс штурма Угледара? Тем не менее, мы продвинулись. Потом у нас была валидольная битва за Артемовск. Никто не знал, чем она закончится, но 20 мая наше знамя над городом было поднято. Теперь мы выиграли третье сражение подряд.Американцы тоже загрустили. Они посчитали, что за девять месяцев боевых действий русские отняли у Украины 890 квадратных километров, а Украина обратно отбила всего 370. Арифметика не в пользу Киева. Так что в этом году мы по очкам одержали победу над противником.Приазовское сражение началось 4 июня, а закончилось 17-18 сентября, когда Зеленский заявил в США, что Украина попытается захватить Токмак, Артемовск и еще парочку городов. Это говорит о том, что изначальная концепция "контрнаступа" провалилась. Наше командование переиграло противника и его умных руководителей.Теперь поговорим об озвученных Шойгу цифрах. Они проистекают из самого приазовского сражения. По американским оценкам, к началу июня в зоне СВО стояло 380 тысяч украинских штыков против 320 российских. И у них, и у нас были большие группировки на Запорожском фронте. Противник начал атаковать нас большими мотомеханизированными группами. Их этому научили старшие товарищи из-за океана, которые уже давно ни с кем не воевали и все войны проигрывали. Это привело к тому же результату, которого мы достигли к первой половине 2022 года. Тогда мы несли большие потери в технике, а теперь мы сожгли много американской техники.К концу июля наше руководство решило, что основное дело мы сделали. Кроме Времевского выступа, где ВСУ его немного подрезали, больших успехов у Киева нет. 58-ая гвардейская армия и 1-я гвардейская танковая армия стоят как скала. Пробить ее невозможно. Плотина утонула, и можно из оперативной группы "Днепр" можно брать резервов сколько угодно. Тогда оперативная группа "Запад" и "Центр" двинулись к Осколу, постепенно наращивая силы.Мы полагали, что украинское руководство будет зажато в вилке решений. Мол, Киеву придется с Запорожского направления перебросить остатки наступательной группировки на север, чтобы не обвалить фронт. А этого-то и не произошло. Противник оказался не глупый. Он все свои недоукомплектованные бригады (2000 стрелков на бригаду, десяток танков и 20 пушек) оставил на север, а ударную запорожскую группировку с позиций не снял.- И что же получилось в итоге?- ВСУ быстро нарастили группировку под Сватово и Купянском и принялись нас отчаянно контратаковать, потому что у них там не было линии обороны. Да, они несли потери, но паровой каток бесконечной украинской мобилизации закрыл Северное направление (противник развернул там две армии, хотя и плохо вооруженной), продолжая атаковать нас мелкими пехотными группами на Запорожье.Туда подбросили 82-ую и 46-ую десантно-штурмовые бригады, а также 71-ую егерскую бригаду. В результате ВСУ действительно перешагнули нашу первую линию обороны в районе Вербового. И мы оказались в трудном положении.У нас было определенное количество резервов. У нас были определённые планы. Формировалась 25-ая резервная армия за Уралом. В городских газетах чуть ли не писали, что с 1 декабря 25-ая армия разместится в районе Днепра. Туда же должна была подойти 18-ая армия, которая формировалась на юге. ВСУ сломали нам эту схему.И нам пришлось резко начать мобилизацию, а также переставлять войска с одного фронта на другой. Мы теперь под Артёмовском видим подразделения 1-ой гвардейской танковой армии и 20-ую мотострелковую дивизию под Марьинкой. Кого-только где нет. А сама 25-ая армия, которая должна была к 1 декабря поехать в Херсонскую область, развернулась возле Кременной и нависла над Северским выступом. Там сейчас 17 тысяч штыков.Мы, как и Украина, ускорили мобилизацию. Мы набрали за сентябрь 50 тысяч контрактников и стали их резко перебрасывать на линию боевого соприкосновения. И противник действительно начал издыхать. Он совершает перегруппировки, готовясь к следующим кампаниям. А Россия перешла к контратакам в районе Работино и Клещеевки.Как только лаг между численностью ВСУ и ВС РФ стал сокращаться, сразу видно, что мы их подвинули.У противника другая проблема. Киев полагала, что их станут вечно оснащать на Западе, но ситуация изменилась. Ходаков у них много, но их можно только палками вооружать. Украинской военно-промышленности нет. Ее в прошлом году уничтожили ударами наших ВКС, а потом били весь год. Никакие западные компании не пойдут туда работать на подземные заводы, потому что мы их колотим ракетами. Поэтому сама Украина стала говорить, что им не нужна такая мобилизация.Я бы еще отметил количество "Ланцетов", которое падает на украинскую сторону. В мае их было 414, а в сентябре их было 503. Это абсолютный рекорд. Поэтому спикер ВВС Украины Игнат заявил, что если они будут на "Ланцеты" ракеты тратить, то ракет не останется (ракеты же Запад дает). А на Западе большие пакеты военной помощи перестали давать.И Шойгу сделал завуалированное послание российскому населению. Мол, мы тоже поднажали на мобилизацию, и у нас есть еще более паровой каток, чем у Украины.Как только на линии соприкосновения быстро-быстро стали появляться наши соединения, которые предполагалось ввести в сражение гораздо раньше, оказалось, что украинская армия осталась голой.- Учитывая этот расклад сил и наши контратаки под Работино и Клещеевкой, чего ждать дальше?- С нами все понятно. Мы усилим удары по противнику. И наше воздушное наступление этой осенью будет более беспилотным, чем пилотным. Это в прошлом году мы били по Украине дорогущими ракетами из н.з, потому что ничего другого не было. Это приводило противника в шок. Если бы мы не повергли их в шок, ВСУ бы еще больше мобилизовались и дальше наступали. Но сегодня такие удары должны быть дешевыми и эффективными.У нас есть свои заводы по производство "Гераней". Мы их постоянно модернизируем. На них теперь есть блоки РЭБ. Более того, когда "Герани" летят стаей, одна из "Геранией" сканирует украинские РЛС, передает в штаб ВКС, а по ним потом прилетают ракеты.За счет большого числа беспилотников мы можем кошмарить Украину с утра до вечера.- Кстати, мы буквально присосались к аэродрому Долгинцево.- Потому что там прячутся отдельные самолеты противника. Су-24М наносят удары британскими крылатыми ракетами. Они рассредоточены по разным углам. Они чуть ли не на дорогах стоят. А сами ракеты привозят на Ан-26 за час до вылета. Но мы некоторые аэродромы бьем даже дальнобойными "Ланцетами".Кроме того, у нас есть еще один дешевый образец, который показали Медведеву. Видимо, это адресовали противника. Наш С-400 получил ударную ракету класса "земля-земля". Раньше мы использовали ракеты от С-300 от безнадеги, потому что не хотелось дорогие снаряды тратить, то теперь мы их модернизировали. Они теперь бьют на 280 километров. У нее есть радиокомандная система наведения.У нее есть один недостаток. Когда ракета летит к цели, ее подсвечивает базовая РЛС. Поскольку эта ракета изначально была класса "земля-воздух", она подсвечивается на определенной высоте. Как только она уходит за горизонт, ее РЛС подсвечивать не может и точность падает, потому что она сама дальше летит. Но с помощью блочков, купленных в Китае, мы эту проблему решим.Есть еще новость, которая касается баллистических ракет. У нас были сильные позиции в использовании световых кристаллов. Мы западные чипы заменяли на свои еще в авиации. И теперь такие блоки отечественного производства стали ставить на ракеты. Мы избавились от зависимости от их закупок из-за рубежа.Эти бесчисленные ракеты полетят на украинские склады, остатки оборонных предприятий и энергообъекты. А наша армия будет медленно продавливать противника на севере.Британская разведка считает, что русские не будут форсировать Оскол. Мол, наша основная задача – выдавить ВСУ за реку и создать по этому рубежу буферную зону, чтобы противник не смог подойти к территории ЛНР. Ниже нам надо освободить Красный Лиман, чтобы продвигаться к Славянску и Краматорску. А основные силы должны были располагаться в Херсонской области, чтобы отбить эти территории у Киева.Реальные наши планы пока понять сложно. Потому что первоначальная затея не удалась и перемещение войск пришлось осуществить по другой схеме. Но наступление ВСУ на Работино и Вербового мы сломали за счет того, что у нас больше ресурсов и мы резко стали мобилизовываться. Так что осень мы проведем в ракетных ударах по украинской территории, а на земле будем медленно продвигаться.Все еще будет зависеть от состояния ВСУ. В августе нам сдались в плен 800 человек. Может быть, их будет больше. Противник будет сыпаться, если в тылу у него будет все плохо, жертв много, и все зря. Но пока еще не зря, потому что нет наших территориальных успехов.Мы же будем продвигаться к тем границам, которые сами для себя обозначили. А дальше будут какие-то переговоры.- Кстати, поясните, почему Запад перестал давать Украине пакеты военной помощи?- Когда мы начинали СВО, мы делали то же, что делали ВСУ в приазовском сражении. Мы двигались большими мотомеханизированными группами по опыту Великой Отечественной войны. Но у противника было много "Джавелинов", поэтому мы потеряли много бронетехники и артиллерии. Неслучайно из Белоруссии стали привозить Т-72 и в армии появился индийский Т-90С "Бхишма".Но в целом техники на Украине мы побросали немного. Да, у нас есть 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия, которая "покрыла себя славой". Но в целом техника досталась противнику пожженная и уничтоженная. 1300-1400 танков максимум.На Западе решили, что мы в маневренной войне сожгли свои бронетанковые ресурсы, а российские заводы были не способны восполнить текущие потери. Мол, потеряли 300, а "Омсктрансмаш" (делает Т-80БВМ) в мирное время делает 40 машин, а в военное время – 400 машин. Но сейчас за год завод производит 150 танков.- Но мы справились?- Да.Но до этого Запад давал Украине бронетехнику пакетами. Перед приазовским сражением Киеву сразу дали 760 танков и по 500-600 бронемашин. Запад делал такие единоразовые поставки, полагая, что это – годовой план "Уралвагонзавода" по Т-90М. Мол, мы не выдержим такого напряжения и капитулируем как армяне в Карабахе.Но этого не произошло. Мы сломали противнику схему, потому что у нас есть ВКС, большие ресурсы и опыт ведения боевых действий. Запад не до конца просчитал нашу способность к сопротивлению.Наши заводы нарастили производство. Мы все видим по курсу валют, что оборонные бюджет у нас огромный. Мы запустили в производство ряд инновационных вооружений, которых у нас не было. Русский ум – пытливый. Мы за счет "Алиэкспресса" и собственных наработок все модернизировали. И наши заводы дают фронту больше, чем Запад может передать Украине без угрозы обороноспособности для своих армий.Оказалось же, что немцы дали Украине "Леопард-2А6" без тепловизоров. Пусть только днем танковыми клиньями атакуют. А бронетранспортёры AMX-10 вообще появились и пропали, потому что их из ДШК можно пробить.Так что дело не в том, что у Байдена трудности с бюджетом. Это началось еще в августе, когда Украине стали давать только снаряды для "Хаймарсов" и крылатые ракеты. Запад понял, что этот способ лечения России не сработал. Он сейчас осмысляет ситуацию. А у Зеленского ничего своего нет.Украинское руководство сейчас повесило свой чуб и на распутье. Что им делать дальше? Если американских денег не будет и дадут 150 танков на протяжении полугода (это годовой план "Омсктрансмаша"), то это сразу же скажется на фронте.- Насчет того, что делать Украине дальше. Ей надо или садится в оборону, или изображать наступление.- Да им уже наступление тяжело изображать. Чтобы изображать наступление, ВСУ надо с утра до вечера сыпать снарядами по нашим позициям.- А на Работино они разве не сыплют?- Не сыплют в тех объемах, что раньше. Прежняя логистика ВСУ разрушена. И киевский режим в замешательстве. Он думал, что праздник войны будет вечный. Но на Западе люди рациональные. Они видят, что ВПК России дает больше продукции, чем они могут изъять из армий. И быстрой победы не получится.Я даже не знаю, будут ли они заставлять Украину вести переговоры о мире. Потому что для этого надо настроить и украинских политиков, и украинское общество. А украинская пропаганда сейчас ведет себя глупо. Она до сих пор настолько серьезно вещает про "контрнаступ", что если Зеленский объявит о мирных переговорах, то его ультрапатриоты на ножи посадят.В любом случае нужно, чтобы прошло время. Нам нужны территориальные победы, чтобы противник осознал, что все зря, поэтому для Киева будет лучшим вариантом – сохранить от Украины хоть что-то. А мы пока на коне. Это видно по риторике наших лидеров. "Сдавайтесь на наших условиях, отдавайте четыре области". Это еще льготный вариант. А что будет через четыре месяца – неизвестно.Лавров же недавно заявил, что вопрос Украины будет решаться на поле боя (Боррель в прошлом году то же самое говорил). Это означает, что Москва чувствует себя уверенно. И Западу, чтобы переломить ситуацию, надо пойти на интервенции. Но выборы в Словакии показали, что там – лебедь, рак и щука. Может быть, Словакия станет второй Венгрией. В США своя борьба. Там выборы скоро.Поэтому нам надо сидеть дальше. Нам важно не получить громкое медийное поражение и потихоньку отгрызать у противника не большие территории. Киев должен понять, что гибель 500 всушников и тотальная война – зря. "Кемска волость" будет наша.Нам надо улучшать свое тактическое положение. Надо продвигаться к Осколу, чтобы залить там все бетоном, создать оборонительную линию, войска перебросить на юг, создать там огромную группировку, чтобы наступать на Запорожье и Херсон.В этом есть смысл. Но это произойдет не завтра и не послезавтра.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20231003/1049854694.html

https://ukraina.ru/20231002/1049842777.html

https://ukraina.ru/20231001/1049816989.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, запорожье, мобилизация, сергей шойгу, сво, украина, танки, ракеты, беспилотники