https://ukraina.ru/20230922/1049601167.html

Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье

Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье - 22.09.2023 Украина.ру

Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье

В Закавказье России будет противостоять коалиция стан НАТО во главе с Британией и США. Это стратегическая задача, которая решается на десятилетия вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-09-22T05:45

2023-09-22T05:45

2023-09-22T05:45

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Все, что сейчас происходит в Закавказье - это англо-американская история. Если говорить про американскую составляющую, то это правительство Армении 2018 года во главе с "соросятами", рассказал Леонков.Если говорить про Азербайджан – то там руководят британцы. Они туда зашли под видом экономического сотрудничества с British Petroleum, часть сотрудников которой были кадровыми сотрудниками Секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6, добавил эксперт.С другой стороны против Ирана создается северный фланг, потому что в Закавказье будет несколько баз НАТО. Если "сработает" среднеазиатский вариант, то НАТО нанесёт мощнейший удар по глобальному проекту, на котором строится многополярный мир – "Один пояс - один путь", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html

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новости, закавказье, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах, сша, великобритания, нато, иран