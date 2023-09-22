https://ukraina.ru/20230922/1049601167.html
Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье
Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье - 22.09.2023 Украина.ру
Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье
В Закавказье России будет противостоять коалиция стан НАТО во главе с Британией и США. Это стратегическая задача, которая решается на десятилетия вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T05:45
2023-09-22T05:45
2023-09-22T05:45
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Все, что сейчас происходит в Закавказье - это англо-американская история. Если говорить про американскую составляющую, то это правительство Армении 2018 года во главе с "соросятами", рассказал Леонков.Если говорить про Азербайджан – то там руководят британцы. Они туда зашли под видом экономического сотрудничества с British Petroleum, часть сотрудников которой были кадровыми сотрудниками Секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6, добавил эксперт.С другой стороны против Ирана создается северный фланг, потому что в Закавказье будет несколько баз НАТО. Если "сработает" среднеазиатский вариант, то НАТО нанесёт мощнейший удар по глобальному проекту, на котором строится многополярный мир – "Один пояс - один путь", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, закавказье, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах, сша, великобритания, нато, иран
Новости, Закавказье, Россия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, США, Великобритания, НАТО, Иран
Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье
В Закавказье России будет противостоять коалиция стан НАТО во главе с Британией и США. Это стратегическая задача, которая решается на десятилетия вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Все, что сейчас происходит в Закавказье - это англо-американская история. Если говорить про американскую составляющую, то это правительство Армении 2018 года во главе с "соросятами", рассказал Леонков.
Если говорить про Азербайджан – то там руководят британцы. Они туда зашли под видом экономического сотрудничества с British Petroleum, часть сотрудников которой были кадровыми сотрудниками Секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6, добавил эксперт.
"Это стратегическая задача, которая решается на десятилетия вперед. Это перекрытие сухопутного перешейка на маршруте север-юг. Азербайджан, который выступает партнёром этого проекта – под контролем американо-британского консорциума", - подчеркнул Леонков.
С другой стороны против Ирана создается северный фланг, потому что в Закавказье будет несколько баз НАТО. Если "сработает" среднеазиатский вариант, то НАТО нанесёт мощнейший удар по глобальному проекту, на котором строится многополярный мир – "Один пояс - один путь", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь