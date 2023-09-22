Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье - 22.09.2023 Украина.ру
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Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье
Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье - 22.09.2023 Украина.ру
Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье
В Закавказье России будет противостоять коалиция стан НАТО во главе с Британией и США. Это стратегическая задача, которая решается на десятилетия вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T05:45
2023-09-22T05:45
новости
закавказье
россия
армения
азербайджан
нагорный карабах
сша
великобритания
нато
иран
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Все, что сейчас происходит в Закавказье - это англо-американская история. Если говорить про американскую составляющую, то это правительство Армении 2018 года во главе с "соросятами", рассказал Леонков.Если говорить про Азербайджан – то там руководят британцы. Они туда зашли под видом экономического сотрудничества с British Petroleum, часть сотрудников которой были кадровыми сотрудниками Секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6, добавил эксперт.С другой стороны против Ирана создается северный фланг, потому что в Закавказье будет несколько баз НАТО. Если "сработает" среднеазиатский вариант, то НАТО нанесёт мощнейший удар по глобальному проекту, на котором строится многополярный мир – "Один пояс - один путь", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, закавказье, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах, сша, великобритания, нато, иран
Новости, Закавказье, Россия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, США, Великобритания, НАТО, Иран

Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье

05:45 22.09.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Тагавард в Нагорном Карабахе
Село Тагавард в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
В Закавказье России будет противостоять коалиция стан НАТО во главе с Британией и США. Это стратегическая задача, которая решается на десятилетия вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Все, что сейчас происходит в Закавказье - это англо-американская история. Если говорить про американскую составляющую, то это правительство Армении 2018 года во главе с "соросятами", рассказал Леонков.
Если говорить про Азербайджан – то там руководят британцы. Они туда зашли под видом экономического сотрудничества с British Petroleum, часть сотрудников которой были кадровыми сотрудниками Секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6, добавил эксперт.
"Это стратегическая задача, которая решается на десятилетия вперед. Это перекрытие сухопутного перешейка на маршруте север-юг. Азербайджан, который выступает партнёром этого проекта – под контролем американо-британского консорциума", - подчеркнул Леонков.
С другой стороны против Ирана создается северный фланг, потому что в Закавказье будет несколько баз НАТО. Если "сработает" среднеазиатский вариант, то НАТО нанесёт мощнейший удар по глобальному проекту, на котором строится многополярный мир – "Один пояс - один путь", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиЗакавказьеРоссияАрменияАзербайджанНагорный КарабахСШАВеликобританияНАТОИран
 
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