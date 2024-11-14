Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборах
Украинское издание "Интерфакт Украина" сообщило, что пресс-центре агентства проходит круглый стол на тему "Выборы в условиях военного положения: между общественным запросом и усилением российских злонамеренных нарративов". Организатор - американский "Фонд содействия демократии"
Среди участников: руководитель исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA Юрий Гончаренко, соучредитель исследовательской компании Active Group Андрей Еременко, главный редактор общественно-политической медиаплатформы InterVizor Светлана Кушнир и другие.
Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
С тех пор в мировых СМИ в завидной регулярностью появляются сообщения о том, что западные партнеры склонят Киев к выборам. Журналисты британской газеты Financial Times отметили, что эта тенденция сохранится вне зависимости от результатов ноябрьского голосования в США.
В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.
Также в ведомстве уточнили, что с подачи Вашингтона среди финансируемых Западом украинских "гражданских активистов" уже началось обсуждение вопроса о создании новой партии, призванной в ходе предстоящей избирательной кампании занять проамериканскую позицию.
Один из последних соцопросов, проведенных на Украине показал, что почти 70% граждан страны считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение. Вот только Зеленский предусмотрительно не оставил на это денег в бюджете.
14 сентября, 17:20Нардеп Железняк пожаловался, что власти Украины не заложили деньги на выборы в проект бюджета на 2025 годВласти Украины в проекте бюджета на 2025 год не предусмотрели расходы на проведение выборов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк 14 сентября в своем телеграм-канале
Политолог Михаил Павлив уверен, что сейчас Зеленскому нет смысла идти на выборы: все полномочия и так у него в руках, поэтому находиться у власти он постарается столько, сколько удастся. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, согласился с этим мнением.
"Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - написал Дубинский в своем-телеграм-канале, резюмировав, что Зеленский доведет Украину "хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится".
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно было бы проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.
Подробнее об этом - в материале шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине.