После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят - 14.11.2024 Украина.ру
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После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят
После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят - 14.11.2024 Украина.ру
После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят
Киеву все же придется поступиться частью территорий Киеву, выставив победой сохранение государственности. Именно на эту тему радикал, неонацист и бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко выпустил стрим сразу после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским
2024-11-14T11:28
2024-11-14T11:28
киев
банковая
одесса
стерненко
александр сырский
владимир зеленский
правый сектор
вооруженные силы украины
сбу
нацисты
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Нацист побеседовал с блогером Игорем Лаченковым (Лачен), известным своей радикальной антироссийской позицией и сборами средств на "Байрактары" для ВСУ. И неожиданно тот заявил, что границы 1991-го года киевскому режиму уже не светят, и на Банковой прекрасно это понимают."Не стоит, наверное, пояснять, что подобные заявления от таких персонажей – не самодеятельность, а выверенная позиция Офиса президента (ОП). Так что в скором времени (возможно, после 20 января) о бессмысленности границ будут во всеуслышание рассуждать не Стерненко с Лаченым, а Зеленский с Ермаком", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Укропский фреш", подчеркнув, что Лаченков и Стерненко подконтрольны ОП.За день до появления этого ролика в сети экс-глава одесского "Правого сектора"* встретился с украинским главкомом. Интересно, что на этом рандеву ни слова не было сказано о том, что нацист нарушил закон, не явившись по повестке.Еще за пару дней до этого достоянием общественности стала информация о том, что на радикала наложили штраф в размере 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за уклонение от мобилизации."Стерненко, который ранее возглавлял одесский "Правый сектор"*, сейчас известный блогер и волонтер. На фронте он при этом не воюет, заявляя, что "более эффективен" в тылу. При этом, по данным "Страны", Стерненко оформил себе инвалидность на основании плохого зрения. Сейчас он регулярно появляется в очках", - прокомментировало издание "Страна.ua".Сергей Стерненко - один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.В частности, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому.В декабре прошлого года Приморский суд Одессы закрыл соответствующее дело Стерненко. Сам нацист объяснил это решение тем, что сторона обвинения не смогла доказать его вину, ведь "в моих действиях не было умысла на умышленное убийство".Также Стерненко заявил, что путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других.Подробнее о том, кто такой Стерненко можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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киев, банковая, одесса, стерненко, александр сырский, владимир зеленский, правый сектор, вооруженные силы украины, сбу, нацисты, призыв, уклонение, блогер
Киев, Банковая, Одесса, Стерненко, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, СБУ, нацисты, призыв, уклонение, блогер

После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят

11:28 14.11.2024
 
© Андрей Сидоренко/ФейсбукСергея Стерненко выпускают из СИЗО под домашний арест
Сергея Стерненко выпускают из СИЗО под домашний арест
© Андрей Сидоренко/Фейсбук
Читать в
Киеву все же придется поступиться частью территорий Киеву, выставив победой сохранение государственности. Именно на эту тему радикал, неонацист и бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко выпустил стрим сразу после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским
Нацист побеседовал с блогером Игорем Лаченковым (Лачен), известным своей радикальной антироссийской позицией и сборами средств на "Байрактары" для ВСУ. И неожиданно тот заявил, что границы 1991-го года киевскому режиму уже не светят, и на Банковой прекрасно это понимают.
"Я давно не пользуюсь термином победа… Победа - то, что мы сохранили в 2022 году нашу государственность… Мы строим свои БпЛА, свои ракеты, много оружия. Мы прогрессируем. Разве это не победа? Закладывать в определение победы какие-то границы я не вижу смысла", - сказал Лачен под активные кивания Стерненко.
"Не стоит, наверное, пояснять, что подобные заявления от таких персонажей – не самодеятельность, а выверенная позиция Офиса президента (ОП). Так что в скором времени (возможно, после 20 января) о бессмысленности границ будут во всеуслышание рассуждать не Стерненко с Лаченым, а Зеленский с Ермаком", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Укропский фреш", подчеркнув, что Лаченков и Стерненко подконтрольны ОП.
За день до появления этого ролика в сети экс-глава одесского "Правого сектора"* встретился с украинским главкомом. Интересно, что на этом рандеву ни слова не было сказано о том, что нацист нарушил закон, не явившись по повестке.
12 ноября, 13:59
Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с украинским радикалом, неонацистом, бывшим главой одесского "Правого сектора"* Сергеем Стерненко после скандала с его розыском в ТЦК. Об этом 12 ноября сообщил телеграм-канал Генштаба ВСУ
Еще за пару дней до этого достоянием общественности стала информация о том, что на радикала наложили штраф в размере 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за уклонение от мобилизации.
"Стерненко, который ранее возглавлял одесский "Правый сектор"*, сейчас известный блогер и волонтер. На фронте он при этом не воюет, заявляя, что "более эффективен" в тылу. При этом, по данным "Страны", Стерненко оформил себе инвалидность на основании плохого зрения. Сейчас он регулярно появляется в очках", - прокомментировало издание "Страна.ua".
Сергей Стерненко - один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.
В частности, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому.
В декабре прошлого года Приморский суд Одессы закрыл соответствующее дело Стерненко. Сам нацист объяснил это решение тем, что сторона обвинения не смогла доказать его вину, ведь "в моих действиях не было умысла на умышленное убийство".
Также Стерненко заявил, что путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других.
Подробнее о том, кто такой Стерненко можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
КиевБанковаяОдессаСтерненкоАлександр СырскийВладимир ЗеленскийПравый секторВооруженные силы УкраиныСБУнацистыпризывуклонениеблогер
 
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