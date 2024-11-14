https://ukraina.ru/20241114/1058898048.html

После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят

После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят - 14.11.2024 Украина.ру

После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят

Киеву все же придется поступиться частью территорий Киеву, выставив победой сохранение государственности. Именно на эту тему радикал, неонацист и бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко выпустил стрим сразу после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским

2024-11-14T11:28

2024-11-14T11:28

2024-11-14T11:28

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банковая

одесса

стерненко

александр сырский

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правый сектор

вооруженные силы украины

сбу

нацисты

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Нацист побеседовал с блогером Игорем Лаченковым (Лачен), известным своей радикальной антироссийской позицией и сборами средств на "Байрактары" для ВСУ. И неожиданно тот заявил, что границы 1991-го года киевскому режиму уже не светят, и на Банковой прекрасно это понимают."Не стоит, наверное, пояснять, что подобные заявления от таких персонажей – не самодеятельность, а выверенная позиция Офиса президента (ОП). Так что в скором времени (возможно, после 20 января) о бессмысленности границ будут во всеуслышание рассуждать не Стерненко с Лаченым, а Зеленский с Ермаком", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Укропский фреш", подчеркнув, что Лаченков и Стерненко подконтрольны ОП.За день до появления этого ролика в сети экс-глава одесского "Правого сектора"* встретился с украинским главкомом. Интересно, что на этом рандеву ни слова не было сказано о том, что нацист нарушил закон, не явившись по повестке.Еще за пару дней до этого достоянием общественности стала информация о том, что на радикала наложили штраф в размере 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за уклонение от мобилизации."Стерненко, который ранее возглавлял одесский "Правый сектор"*, сейчас известный блогер и волонтер. На фронте он при этом не воюет, заявляя, что "более эффективен" в тылу. При этом, по данным "Страны", Стерненко оформил себе инвалидность на основании плохого зрения. Сейчас он регулярно появляется в очках", - прокомментировало издание "Страна.ua".Сергей Стерненко - один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.В частности, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому.В декабре прошлого года Приморский суд Одессы закрыл соответствующее дело Стерненко. Сам нацист объяснил это решение тем, что сторона обвинения не смогла доказать его вину, ведь "в моих действиях не было умысла на умышленное убийство".Также Стерненко заявил, что путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других.Подробнее о том, кто такой Стерненко можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20241112/1058835630.html

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киев, банковая, одесса, стерненко, александр сырский, владимир зеленский, правый сектор, вооруженные силы украины, сбу, нацисты, призыв, уклонение, блогер