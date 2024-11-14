Кремль высказался о формировании администрации Трампа - 14.11.2024 Украина.ру
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Кремль высказался о формировании администрации Трампа
Кремль высказался о формировании администрации Трампа - 14.11.2024 Украина.ру
Кремль высказался о формировании администрации Трампа
Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Дональда Трампа. Об этом 14 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-11-14T13:52
2024-11-14T13:52
новости
кремль
дмитрий песков
дональд трамп
россия
пентагон
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"Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но поверьте, это не является нашим главным приоритетом. И поэтому сейчас говорить о чем-то рано", - сказал официальный представитель Кремля.Трамп выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он сразу же стал активно формировать новую команду, и уже известны некоторые назначения на ключевые позиции. Так на пост главы Пентагона претендует телеведущий Пит Хегсет с лояльного Трампу FoxNews. Миллиардер Илон Маск возглавит новый Департамент эффективности государственного управления.Подробнее о назначениях Трампа - в материале Виктории Титовой Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов на сайте Украина.ру.
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452
60
новости, кремль, дмитрий песков, дональд трамп, россия, пентагон
Новости, Кремль, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Россия, Пентагон

Кремль высказался о формировании администрации Трампа

13:52 14.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Дональда Трампа. Об этом 14 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но поверьте, это не является нашим главным приоритетом. И поэтому сейчас говорить о чем-то рано", - сказал официальный представитель Кремля.
Трамп выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он сразу же стал активно формировать новую команду, и уже известны некоторые назначения на ключевые позиции.
Так на пост главы Пентагона претендует телеведущий Пит Хегсет с лояльного Трампу FoxNews. Миллиардер Илон Маск возглавит новый Департамент эффективности государственного управления.
Подробнее о назначениях Трампа - в материале Виктории Титовой Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов на сайте Украина.ру.
 
НовостиКремльДмитрий ПесковДональд ТрампРоссияПентагон
 
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