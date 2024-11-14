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Кремль высказался о формировании администрации Трампа

Кремль высказался о формировании администрации Трампа - 14.11.2024 Украина.ру

Кремль высказался о формировании администрации Трампа

Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Дональда Трампа. Об этом 14 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-11-14T13:52

2024-11-14T13:52

2024-11-14T13:52

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"Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но поверьте, это не является нашим главным приоритетом. И поэтому сейчас говорить о чем-то рано", - сказал официальный представитель Кремля.Трамп выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он сразу же стал активно формировать новую команду, и уже известны некоторые назначения на ключевые позиции. Так на пост главы Пентагона претендует телеведущий Пит Хегсет с лояльного Трампу FoxNews. Миллиардер Илон Маск возглавит новый Департамент эффективности государственного управления.Подробнее о назначениях Трампа - в материале Виктории Титовой Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, дмитрий песков, дональд трамп, россия, пентагон