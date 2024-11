https://ukraina.ru/20241114/1058875698.html

Дурной пример и опасность для Евросоюза. Украина в международном контексте

Дурной пример и опасность для Евросоюза. Украина в международном контексте

Президентские выборы в США закончились, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис.

Всю неделю от 6 ноября, когда были объявлены первые результаты голосования, и до сегодняшнего дня, главной темой мировых СМИ остается вопрос, как возвращение Трампа в Белый дом повлияет на украинский конфликт и на мировую политику в целом.Непредсказуемость Трампа и его готовность нарушать устоявшиеся нормы могут подхлестнуть целую волну радикальных перемен в ключевых регионах, пишет 13 ноября американские издание The Hill. При этом самые разительные из них могут ждать Украину, отмечает издание.По словам авторов статьи, почва для того, чтобы Трамп урезал помощь Украине и подтолкнул Зеленского к переговорам с Россией уже подготовлена. При этом они подчеркивают, что одни бывшие советники Трампа уже сформулировали такой план, в то время как другие бывшие советники предлагают Украине более надежную поддержку, которая включает в том числе снятие ограничений на удары в тыл России американским оружием."Предательство Украины грозит землетрясением в европейской политике. ЕС столкнется с трудным выбором: вмешаться, чтобы заполнить вакуум, оставленный США, и поскорее укрепить собственные механизмы обороны и помощи Украине, или же рисковать бесконтрольной российской экспансией", - предупреждает американцев издание The Hill.По мнению авторов материала, опубликованного на страницах издания, многое будет зависеть от внешнеполитических назначений Трампа. Если он выберет представителей элиты, которым окажется по силам сдержать его поползновения, это одно, но совсем другое команда подхалимов — при них он сорвется с цепи, предполагают они."Если во главе угла его политики окажутся не жажда мести, мелочность и невежество, для многих это станет величайшим сюрпризом", - резюмирует американский The Hill.Украина как дурной пример для КитаяТем временем немецкий Die Welt цитирует главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, который считает, что потенциальная сделка между Трампом и Путиным по поводу Украины может быть выгодной для России и поставит под угрозу Запад.Издание напоминает, что мирный план Трампа, судя по сообщениям американских и британских СМИ, подразумевает заморозку военной кампании России на Украине вдоль нынешней линии фронта протяженностью 1200 километров и создание буферной зоны. В качестве уступки Москва должна получить гарантии того, что Украина не станет членом НАТО по крайней мере в течение следующих 20 лет.Обеспечивать прекращение огня будут миротворческие силы, состоящие из солдат ЕС и Великобритании. Американские вооруженные силы для этого не будут привлекаться. Если Киев согласится на эту сделку, Вашингтон продолжит поставлять стране оружие, чтобы она могла продолжать защищать себя в будущем, пересказывает издание основные тезисы мирной инициативы избранного президента США."Тем временем за кулисами НАТО в Брюсселе предпринимаются лихорадочные усилия, чтобы новый президент США не пошел на слишком большие уступки Путину в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Дипломаты сообщили, что Трамп должен понимать, что решение, которое может быть истолковано Москвой как "победа", также станет сигналом для Китая и его лидера Си Цзиньпина, что Запад может допустить нападение на Тайвань", - предупреждает немецкий Die Welt.В украинском конфликте проиграла ЕвропаОт Украины зависит политическое будущее Евросоюза. Об этом в интервью Valeurs Actuelles 10 ноября рассказал французский политик Пьер Леллуш.По его словам, Украина является жертвой великого недоразумения, произошедшего между двумя сверхдержавами в 1990–2000 годы. Леллуш считает, что США не имели ни малейшего желания видеть в России кого-то, кроме проигравшего государства или, в лучшем случае, региональной державы.С другой стороны, Россия же хотела добиться, чтобы американцы признали ее равной себе, продолжил французский политик. При этом русские все-таки допустили расширение НАТО на восток, хотя и с протестами, напомнил он."Впрочем, о том, чтобы позволить Украине, Грузии или Беларуси перейти в руки Запада, не могло быть и речи", - рассказал Леллуш.Политик сказал, что конфликт, который начался на Украине в 2014 году сначала был сосредоточен на очень локальных вопросах Крыма и Донбасса. Но после февраля 2022 года и принятого в апреле решения США оказать помощь Киеву она превратилась в необъявленную прокси-войну между НАТО и Россией, отметил он.В этой войне главной жертвой оказалась Европа, продолжил Леллуш. Старый континент обменял зависимость от российского ископаемого топлива на зависимость от топлива американского, при этом умножив свои счета в три или четыре раза, а инфляция и долги взлетели до небес, рассказал политик."Приз [проигравшего – Ред.] достается Франции. Мы одним махом обнулили многомиллиардные инвестиции в Россию, где играли роль главного зарубежного работодателя, и наши программы стратегического партнерства, особенно в космосе. Спустя три года наша страна оказалась на грани банкротства. Эммануэль Макрон, король-дитя, которому доверили Францию, похоронит и нашу дипломатию, и нашу экономику. Я, со своей стороны, уверен, что этого конфликта можно было избежать или даже прекратить его в апреле 2022 года", - подчеркнул Леллуш в интервью французскому изданию.После окончания конфликта на Украине Евросоюз окажется перед огромным вызовом, и на карту будет поставлено его будущее, полагает политик. Поскольку США отвернутся от Киева, стабилизация послевоенной Украины станет проблемой ЕС, считает Леллуш."Нам придется помогать в восстановлении разрушенной страны, потерявшей 20% территории, погрязшей в политической нестабильности и чрезмерно милитаризованной. В то же время мы должны избежать превращения Украины в театр коммерческого противостояния между американцами и китайцами. Это огромный вызов для европейских стран, например, той же Франции", - резюмировал Пьер Леллуш.Выборы на Украине становятся все ближе и ближеХотя администрация Владимира Зеленского отрицает, что готовится к выборам, некоторая работа в этом направлении на Украине все же началась, пишет 13 ноября британский The Economist.По информации издания, уже мобилизуются украинские региональные избирательные штабы и начинается работа над списками кандидатов."Представители одного из вероятных соперников Владимира Зеленского в грядущей президентской гонке считают, что выборы Украине необходимы, но боятся делать публичные заявления по этому поводу, опасаясь жесткой реакции со стороны президентской администрации", - пишет The Economist.При этом издание отмечает, что репутация Зеленского после трех лет конфликта пошатнулась, и, если бы выборы состоялись завтра, ему было бы трудно повторить ту оглушительную победу, которую он одержал в 2019 году.Внутренние опросы, попавшие в распоряжение британского журнала, показывают, что он не справится во втором туре с другим “героем войны” генералом Валерием Залужным. Генерал пока не обозначил свои политические цели, однако многие призывают его баллотироваться, сообщает издание.“У Зеленского есть лишь один выход, чтобы уйти с незапятнанной репутацией. Это провести выборы, снявшись при этом самому, и войти в историю как человек, сплотивший воюющую нацию”, - цитирует The Economist слова одного из своих источников, добавляя, что в противном случае Зеленский будет ассоциироваться с военным крахом или порочным миром.В бой идут трофеиРоссийские войска используют в боях против ВСУ захваченное американские оружие, пишет американский Forbes. Так 30-я мотострелковая бригада российской армии использует одну из пяти захваченных M-2 Bradley, сообщает издание.По их информации, российские военные доработали американскую БМП и установили сверху камуфляжную сетку для лучшей защиты от беспилотников.Для американских журналистов остается загадкой, как русские собираются вооружить захваченную БМП. Модель, о которой идет речь, оснащена точной 25-миллиметровой автоматической пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет TOW, напоминает издание."Захватили ли русские достаточно 25-миллиметровых снарядов и ракет TOW, чтобы поддерживать свою M-2 в действии дольше, чем на несколько коротких стычек? Неясно", - говорится в статье Forbes.Но даже если 30-я мотострелковая будет использовать M-2 образца 2000-х годов всего лишь в качестве невооруженной бронированной машины первой помощи, это будет значительным улучшением по сравнению с действующим парком БМП, полагают авторы публикации. БМП печально известны своей тонкой броней и склонностью взрываться при первом же попадании, M-2 же, наоборот, славится своей прочностью, похвастался Forbs преимуществами американской военной техники.Переговоры по урегулированию украинского кризиса, которые в соответствии с ожиданиям прессы должны начаться между лидерами США и России как только избранный президент США вступит в должность, все еще остаются главной темой ведущих мировых изданий. Детали мирного плана, который предложит американская сторона обрастают новыми и новыми деталями. Однако пока нет никаких официальный подтверждений, что переговоры действительно начнутся в ближайшее время.

