https://ukraina.ru/20241114/1058904655.html

Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты

Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты - 14.11.2024 Украина.ру

Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты

Госкорпорация "Ростех" 14 ноября сообщила в своем телеграм-канале, что пригласила актера Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию, чтобы рассказать о преимуществах российских самолётов

2024-11-14T13:33

2024-11-14T13:33

2024-11-14T13:33

новости

россия

ростех

объединенная авиастроительная корпорация

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052922292_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_fc15214240a332aa606fc8df939218e5.jpg

Это произошло после того, как в сети опубликовали райдер Кологривого, где молодой актер отказывается совершать рейсы на российских самолетах Superjet. Причем этот пункт в райдере выделен жирным шрифтом.В "Ростехе" также посоветовали менеджеру артиста запомнить имя авиаконструктора Павла Сухого."Большая просьба: скажите вашему менеджеру, что фамилия великого авиаконструктора, именем которого названо славное конструкторское бюро, – Сухой, а не Сухов. Запомните это имя: Павел Осипович Сухой", - указали на ошибку в госкорпорации.Также в райдере указано, что во время съемок ночью или в холодное время года заказчики обязаны утеплять актера термобельем, а гримеры должны учитывать тип кожи Кологривого и применять строго индивидуальные средства для снятия и нанесения грима. Если на съемках присутствует много народа, Кологривого должны опекать два телохранителя. Еду актер предпочитает ресторанную. После окончания съемок он пожелал, чтобы водитель отвозил его в пятизвездочный отель.О других российских самолетах - в материале Российский истребитель заставил три британских военных самолёта удалиться от границы РФ на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация, самолет