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Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты
Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты - 14.11.2024 Украина.ру
Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты
Госкорпорация "Ростех" 14 ноября сообщила в своем телеграм-канале, что пригласила актера Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию, чтобы рассказать о преимуществах российских самолётов
2024-11-14T13:33
2024-11-14T13:33
2024-11-14T13:33
новости
россия
ростех
объединенная авиастроительная корпорация
самолет
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Это произошло после того, как в сети опубликовали райдер Кологривого, где молодой актер отказывается совершать рейсы на российских самолетах Superjet. Причем этот пункт в райдере выделен жирным шрифтом.В "Ростехе" также посоветовали менеджеру артиста запомнить имя авиаконструктора Павла Сухого."Большая просьба: скажите вашему менеджеру, что фамилия великого авиаконструктора, именем которого названо славное конструкторское бюро, – Сухой, а не Сухов. Запомните это имя: Павел Осипович Сухой", - указали на ошибку в госкорпорации.Также в райдере указано, что во время съемок ночью или в холодное время года заказчики обязаны утеплять актера термобельем, а гримеры должны учитывать тип кожи Кологривого и применять строго индивидуальные средства для снятия и нанесения грима. Если на съемках присутствует много народа, Кологривого должны опекать два телохранителя. Еду актер предпочитает ресторанную. После окончания съемок он пожелал, чтобы водитель отвозил его в пятизвездочный отель.О других российских самолетах - в материале Российский истребитель заставил три британских военных самолёта удалиться от границы РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация, самолет
Новости, Россия, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, самолет
Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты
Госкорпорация "Ростех" 14 ноября сообщила в своем телеграм-канале, что пригласила актера Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию, чтобы рассказать о преимуществах российских самолётов
Это произошло после того, как в сети опубликовали райдер Кологривого, где молодой актер отказывается совершать рейсы на российских самолетах Superjet.
Причем этот пункт в райдере выделен жирным шрифтом.
"Если Никита не идёт к "Суперджету", "Суперджет" идет к нему... Вас лично приглашаем в гости в ОАК, где вам расскажут об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему "Суперджет" считается одной из самых надёжных "рабочих лошадок" гражданской авиации. Ведь сегодня эти красавцы носят ливреи сразу нескольких уважаемых авиакомпаний страны. Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!" - отметили в корпорации.
В "Ростехе" также посоветовали менеджеру артиста запомнить имя авиаконструктора Павла Сухого.
"Большая просьба: скажите вашему менеджеру, что фамилия великого авиаконструктора, именем которого названо славное конструкторское бюро, – Сухой, а не Сухов. Запомните это имя: Павел Осипович Сухой", - указали на ошибку в госкорпорации.
Также в райдере указано, что во время съемок ночью или в холодное время года заказчики обязаны утеплять актера термобельем, а гримеры должны учитывать тип кожи Кологривого и применять строго индивидуальные средства для снятия и нанесения грима. Если на съемках присутствует много народа, Кологривого должны опекать два телохранителя. Еду актер предпочитает ресторанную. После окончания съемок он пожелал, чтобы водитель отвозил его в пятизвездочный отель.