Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты - 14.11.2024 Украина.ру
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Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты
Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты - 14.11.2024 Украина.ру
Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты
Госкорпорация "Ростех" 14 ноября сообщила в своем телеграм-канале, что пригласила актера Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию, чтобы рассказать о преимуществах российских самолётов
2024-11-14T13:33
2024-11-14T13:33
новости
россия
ростех
объединенная авиастроительная корпорация
самолет
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Это произошло после того, как в сети опубликовали райдер Кологривого, где молодой актер отказывается совершать рейсы на российских самолетах Superjet. Причем этот пункт в райдере выделен жирным шрифтом.В "Ростехе" также посоветовали менеджеру артиста запомнить имя авиаконструктора Павла Сухого."Большая просьба: скажите вашему менеджеру, что фамилия великого авиаконструктора, именем которого названо славное конструкторское бюро, – Сухой, а не Сухов. Запомните это имя: Павел Осипович Сухой", - указали на ошибку в госкорпорации.Также в райдере указано, что во время съемок ночью или в холодное время года заказчики обязаны утеплять актера термобельем, а гримеры должны учитывать тип кожи Кологривого и применять строго индивидуальные средства для снятия и нанесения грима. Если на съемках присутствует много народа, Кологривого должны опекать два телохранителя. Еду актер предпочитает ресторанную. После окончания съемок он пожелал, чтобы водитель отвозил его в пятизвездочный отель.О других российских самолетах - в материале Российский истребитель заставил три британских военных самолёта удалиться от границы РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация, самолет
Новости, Россия, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, самолет

Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты

13:33 14.11.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанккологривый
кологривый - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Госкорпорация "Ростех" 14 ноября сообщила в своем телеграм-канале, что пригласила актера Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию, чтобы рассказать о преимуществах российских самолётов
Это произошло после того, как в сети опубликовали райдер Кологривого, где молодой актер отказывается совершать рейсы на российских самолетах Superjet.
Причем этот пункт в райдере выделен жирным шрифтом.

"Если Никита не идёт к "Суперджету", "Суперджет" идет к нему... Вас лично приглашаем в гости в ОАК, где вам расскажут об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему "Суперджет" считается одной из самых надёжных "рабочих лошадок" гражданской авиации. Ведь сегодня эти красавцы носят ливреи сразу нескольких уважаемых авиакомпаний страны. Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!" - отметили в корпорации.

В "Ростехе" также посоветовали менеджеру артиста запомнить имя авиаконструктора Павла Сухого.
"Большая просьба: скажите вашему менеджеру, что фамилия великого авиаконструктора, именем которого названо славное конструкторское бюро, – Сухой, а не Сухов. Запомните это имя: Павел Осипович Сухой", - указали на ошибку в госкорпорации.
Также в райдере указано, что во время съемок ночью или в холодное время года заказчики обязаны утеплять актера термобельем, а гримеры должны учитывать тип кожи Кологривого и применять строго индивидуальные средства для снятия и нанесения грима. Если на съемках присутствует много народа, Кологривого должны опекать два телохранителя. Еду актер предпочитает ресторанную. После окончания съемок он пожелал, чтобы водитель отвозил его в пятизвездочный отель.
О других российских самолетах - в материале Российский истребитель заставил три британских военных самолёта удалиться от границы РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияРостехОбъединенная авиастроительная корпорациясамолет
 
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