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СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков

СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков - 14.11.2024 Украина.ру

СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков

Главе СК РФ Александру Бастрыкину представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. Об этом 14 ноября по итогам совещания ведомства в Донецке сообщает Следственный комитет России.

2024-11-14T14:31

2024-11-14T14:31

2024-11-14T14:31

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В ходе мероприятия Бастрыкин заслушал доклады о расследовании преступлений, совершённых военно-политическим руководством Украины в отношении жителей Донбасса. Также были представлены доклады о привлечении к уголовной ответственности иностранных наёмников на службе вооружённых формирований Украины.Кроме того, главе российского Следкома представили сведения о проделанной работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиковв ходе СВО."В 2024 году в СЭЦ выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 млрд рублей", - сказано в официальном сообщении.По завершении совещания в столице ДНР глава СК РФ возложил цветы к доске памяти офицеров ведомства, погибших при выполнении служебного долга. Он также вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим самоотверженность и отвагу при решении профессиональных задач.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктураТакже в новостях: В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ Более полная картина дня представлена в обзоре Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября

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