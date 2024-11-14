СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков - 14.11.2024 Украина.ру
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СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков
СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков - 14.11.2024 Украина.ру
СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков
Главе СК РФ Александру Бастрыкину представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. Об этом 14 ноября по итогам совещания ведомства в Донецке сообщает Следственный комитет России.
2024-11-14T14:31
2024-11-14T14:31
новости
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украина
донецк
александр бастрыкин
ск рф
скр
обстрелы
ущерб
следственный комитет рф
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В ходе мероприятия Бастрыкин заслушал доклады о расследовании преступлений, совершённых военно-политическим руководством Украины в отношении жителей Донбасса. Также были представлены доклады о привлечении к уголовной ответственности иностранных наёмников на службе вооружённых формирований Украины.Кроме того, главе российского Следкома представили сведения о проделанной работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиковв ходе СВО."В 2024 году в СЭЦ выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 млрд рублей", - сказано в официальном сообщении.По завершении совещания в столице ДНР глава СК РФ возложил цветы к доске памяти офицеров ведомства, погибших при выполнении служебного долга. Он также вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим самоотверженность и отвагу при решении профессиональных задач.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктураТакже в новостях: В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ Более полная картина дня представлена в обзоре Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября
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новости, россия, украина, донецк, александр бастрыкин, ск рф, скр, обстрелы, ущерб, следственный комитет рф, следователи, эксперты, курская область, сво, военные преступления, всу, кто
Новости, Россия, Украина, Донецк, Александр Бастрыкин, СК РФ, СКР, обстрелы, ущерб, Следственный Комитет РФ, следователи, эксперты, Курская область, СВО, Военные преступления, ВСУ, КТО

СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков

14:31 14.11.2024
 
Горловка
Горловка
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Главе СК РФ Александру Бастрыкину представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. Об этом 14 ноября по итогам совещания ведомства в Донецке сообщает Следственный комитет России.
В ходе мероприятия Бастрыкин заслушал доклады о расследовании преступлений, совершённых военно-политическим руководством Украины в отношении жителей Донбасса. Также были представлены доклады о привлечении к уголовной ответственности иностранных наёмников на службе вооружённых формирований Украины.
Кроме того, главе российского Следкома представили сведения о проделанной работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиковв ходе СВО.
"В 2024 году в СЭЦ выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 млрд рублей", - сказано в официальном сообщении.
По завершении совещания в столице ДНР глава СК РФ возложил цветы к доске памяти офицеров ведомства, погибших при выполнении служебного долга. Он также вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим самоотверженность и отвагу при решении профессиональных задач.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура
Также в новостях: В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ
Более полная картина дня представлена в обзоре Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября
 
НовостиРоссияУкраинаДонецкАлександр БастрыкинСК РФСКРобстрелыущербСледственный Комитет РФследователиэкспертыКурская областьСВОВоенные преступленияВСУКТО
 
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