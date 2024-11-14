Мира Тэрада: кто она - 14.11.2024 Украина.ру
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Мира Тэрада: кто она
Мира Тэрада: кто она - 14.11.2024 Украина.ру
Мира Тэрада: кто она
Руководитель и официальный представитель правозащитной организации Фонд борьбы с репрессиями
2024-11-14T12:13
2024-11-14T12:14
сша
россия
правозащитники
репрессии
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Мира Тэрада (до замужества Оксана Вовк) родилась 21 марта 1988 года в Санкт-Петербурге.Получила высшее юридическое и экономическое образование в Москве, также училась в университете в Вашингтоне. Работала в крупнейших финансовых и IT компаниях в России и за рубежом: банк "Русский Стандарт", American Express (США), WOODFOREST BANK (США), LUXOFT PROFESSIONAL. Принимала участие во внедрении программы-антиплагиата для высших учебных заведений Нидерландов и Великобритании.Проживала в Соединенных Штатах Америки с 2009 по 2011 и с 2013 по 2016 годы. Затем вернулась в Россию.В США ее обвинили в том, что в 2013-2016 годах она была причастна к отмыванию денег. В 2018 году была задержана в аэропорту в Хельсинки по запросу Америки и депортирована в июне 2019 года в Соединенные Штаты. Там признала вину, заявив, что находилась под влиянием мужа. Бывший супруг Алет Тэрада был обвинен в организации контрабанды наркотиков в крупном размере, его экстрадировали в США из Санкт-Петербурга.Американский суд приговорил Миру к 46 месяцам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в другую тюрьму, где она пробыла еще четыре месяца в ожидании депортации. В общей сложности провела в заключении 888 дней в 11 различных тюрьмах.В мае 2021 года была возвращена в Россию. На родине начала свою правозащитную деятельность.Автор двух книг - "Заложница страны Свободы. 888 дней в американской тюрьме" и "Свобода мысли. Как выжить под давлением". Все средства, вырученные с продажи второй книги, переданы на гуманитарные нужны ЛДНР.22 ноября 2022 года во время визита в Луганскую Народную Республику была награждена почетным знаком ЛНР "За благодеяние".22 июля 2022 года попала в базу украинского сайта "Миротворец".
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сша, россия, правозащитники, репрессии
США, Россия, правозащитники, репрессии

Мира Тэрада: кто она

12:13 14.11.2024 (обновлено: 12:14 14.11.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМира Тэрадо
Мира Тэрадо - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Руководитель и официальный представитель правозащитной организации Фонд борьбы с репрессиями
Мира Тэрада (до замужества Оксана Вовк) родилась 21 марта 1988 года в Санкт-Петербурге.
Получила высшее юридическое и экономическое образование в Москве, также училась в университете в Вашингтоне.
Работала в крупнейших финансовых и IT компаниях в России и за рубежом: банк "Русский Стандарт", American Express (США), WOODFOREST BANK (США), LUXOFT PROFESSIONAL. Принимала участие во внедрении программы-антиплагиата для высших учебных заведений Нидерландов и Великобритании.
Проживала в Соединенных Штатах Америки с 2009 по 2011 и с 2013 по 2016 годы. Затем вернулась в Россию.
В США ее обвинили в том, что в 2013-2016 годах она была причастна к отмыванию денег. В 2018 году была задержана в аэропорту в Хельсинки по запросу Америки и депортирована в июне 2019 года в Соединенные Штаты. Там признала вину, заявив, что находилась под влиянием мужа. Бывший супруг Алет Тэрада был обвинен в организации контрабанды наркотиков в крупном размере, его экстрадировали в США из Санкт-Петербурга.
Американский суд приговорил Миру к 46 месяцам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в другую тюрьму, где она пробыла еще четыре месяца в ожидании депортации. В общей сложности провела в заключении 888 дней в 11 различных тюрьмах.
В мае 2021 года была возвращена в Россию. На родине начала свою правозащитную деятельность.
Автор двух книг - "Заложница страны Свободы. 888 дней в американской тюрьме" и "Свобода мысли. Как выжить под давлением". Все средства, вырученные с продажи второй книги, переданы на гуманитарные нужны ЛДНР.
22 ноября 2022 года во время визита в Луганскую Народную Республику была награждена почетным знаком ЛНР "За благодеяние".
22 июля 2022 года попала в базу украинского сайта "Миротворец".
 
СШАРоссияправозащитникирепрессии
 
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