https://ukraina.ru/20241114/1058901127.html

Мира Тэрада: кто она

Мира Тэрада: кто она - 14.11.2024 Украина.ру

Мира Тэрада: кто она

Руководитель и официальный представитель правозащитной организации Фонд борьбы с репрессиями

2024-11-14T12:13

2024-11-14T12:13

2024-11-14T12:14

сша

россия

правозащитники

репрессии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058896057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ac4dba1f7f20f2352b38b69b24770.jpg

Мира Тэрада (до замужества Оксана Вовк) родилась 21 марта 1988 года в Санкт-Петербурге.Получила высшее юридическое и экономическое образование в Москве, также училась в университете в Вашингтоне. Работала в крупнейших финансовых и IT компаниях в России и за рубежом: банк "Русский Стандарт", American Express (США), WOODFOREST BANK (США), LUXOFT PROFESSIONAL. Принимала участие во внедрении программы-антиплагиата для высших учебных заведений Нидерландов и Великобритании.Проживала в Соединенных Штатах Америки с 2009 по 2011 и с 2013 по 2016 годы. Затем вернулась в Россию.В США ее обвинили в том, что в 2013-2016 годах она была причастна к отмыванию денег. В 2018 году была задержана в аэропорту в Хельсинки по запросу Америки и депортирована в июне 2019 года в Соединенные Штаты. Там признала вину, заявив, что находилась под влиянием мужа. Бывший супруг Алет Тэрада был обвинен в организации контрабанды наркотиков в крупном размере, его экстрадировали в США из Санкт-Петербурга.Американский суд приговорил Миру к 46 месяцам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в другую тюрьму, где она пробыла еще четыре месяца в ожидании депортации. В общей сложности провела в заключении 888 дней в 11 различных тюрьмах.В мае 2021 года была возвращена в Россию. На родине начала свою правозащитную деятельность.Автор двух книг - "Заложница страны Свободы. 888 дней в американской тюрьме" и "Свобода мысли. Как выжить под давлением". Все средства, вырученные с продажи второй книги, переданы на гуманитарные нужны ЛДНР.22 ноября 2022 года во время визита в Луганскую Народную Республику была награждена почетным знаком ЛНР "За благодеяние".22 июля 2022 года попала в базу украинского сайта "Миротворец".

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, россия, правозащитники, репрессии