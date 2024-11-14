В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ
Следком РФ Бастрыкин
Глава СК РФ на совещании в Донецке заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима. Об этом сообщает СК РФ
Руководитель российского Следственного комитета провел оперативное совещание в Донецке. Александр Бастрыкин заслушал доклады подчиненных о работе по фиксации и расследованию преступных действий киевского режима, а также о деятельности подразделений ведомства в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Следователями СК РФ с 2014 года расследуются уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). За этот период возбуждено свыше 5,5 тысяч дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур. Постановлены обвинительные приговоры в отношении 450 лиц, констатировали в российском ведомстве.
"С учётом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения Ивану Баканову, который с мая по декабрь 2019 года исполнял обязанности, а затем занимал должность Председателя службы безопасности Украины. Кроме того, к уголовной ответственности привлекается Александр Данилюк, который с мая по октябрь 2019 года являлся Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в официальном сообщении.
В нём указано, что в результате преступных действий упомянутых выше лиц совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Последствием этих обстрелов стали ранения и гибель 57 человек, в том числе 5 детей, а также разрушения более 147 объектов гражданской инфраструктуры.
"Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - заверили в российском следственном ведомстве.
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