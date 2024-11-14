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В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ

В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ - 14.11.2024 Украина.ру

В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ

Глава СК РФ на совещании в Донецке заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима. Об этом сообщает СК РФ

2024-11-14T12:27

2024-11-14T12:27

2024-11-14T12:27

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Руководитель российского Следственного комитета провел оперативное совещание в Донецке. Александр Бастрыкин заслушал доклады подчиненных о работе по фиксации и расследованию преступных действий киевского режима, а также о деятельности подразделений ведомства в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.Следователями СК РФ с 2014 года расследуются уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). За этот период возбуждено свыше 5,5 тысяч дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур. Постановлены обвинительные приговоры в отношении 450 лиц, констатировали в российском ведомстве.В нём указано, что в результате преступных действий упомянутых выше лиц совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Последствием этих обстрелов стали ранения и гибель 57 человек, в том числе 5 детей, а также разрушения более 147 объектов гражданской инфраструктуры."Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - заверили в российском следственном ведомстве.Накануне сообщалось о масштабных последствиях обстрела с украинской стороны Горловки (ДНР) в публикации Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек О приговорах украинским военнослужащим, совершавшим военные преступления в ДНР, сообщалось в публикации Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, александр бастрыкин, иван баканов, александр данилюк, ск рф, следственный комитет, обстрелы, сво, днр, лнр, ато