В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ - 14.11.2024 Украина.ру
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В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ
В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ - 14.11.2024 Украина.ру
В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ
Глава СК РФ на совещании в Донецке заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима. Об этом сообщает СК РФ
2024-11-14T12:27
2024-11-14T12:27
новости
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украина
александр бастрыкин
иван баканов
александр данилюк
ск рф
следственный комитет
обстрелы
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Руководитель российского Следственного комитета провел оперативное совещание в Донецке. Александр Бастрыкин заслушал доклады подчиненных о работе по фиксации и расследованию преступных действий киевского режима, а также о деятельности подразделений ведомства в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.Следователями СК РФ с 2014 года расследуются уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). За этот период возбуждено свыше 5,5 тысяч дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур. Постановлены обвинительные приговоры в отношении 450 лиц, констатировали в российском ведомстве.В нём указано, что в результате преступных действий упомянутых выше лиц совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Последствием этих обстрелов стали ранения и гибель 57 человек, в том числе 5 детей, а также разрушения более 147 объектов гражданской инфраструктуры."Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - заверили в российском следственном ведомстве.Накануне сообщалось о масштабных последствиях обстрела с украинской стороны Горловки (ДНР) в публикации Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек О приговорах украинским военнослужащим, совершавшим военные преступления в ДНР, сообщалось в публикации Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, александр бастрыкин, иван баканов, александр данилюк, ск рф, следственный комитет, обстрелы, сво, днр, лнр, ато
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Александр Бастрыкин, Иван Баканов, Александр Данилюк, СК РФ, Следственный комитет, обстрелы, СВО, ДНР, ЛНР, АТО

В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ

12:27 14.11.2024
 
Следком РФ Бастрыкин
Следком РФ Бастрыкин
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Глава СК РФ на совещании в Донецке заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима. Об этом сообщает СК РФ
Руководитель российского Следственного комитета провел оперативное совещание в Донецке. Александр Бастрыкин заслушал доклады подчиненных о работе по фиксации и расследованию преступных действий киевского режима, а также о деятельности подразделений ведомства в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Следователями СК РФ с 2014 года расследуются уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). За этот период возбуждено свыше 5,5 тысяч дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур. Постановлены обвинительные приговоры в отношении 450 лиц, констатировали в российском ведомстве.
"С учётом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения Ивану Баканову, который с мая по декабрь 2019 года исполнял обязанности, а затем занимал должность Председателя службы безопасности Украины. Кроме того, к уголовной ответственности привлекается Александр Данилюк, который с мая по октябрь 2019 года являлся Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в официальном сообщении.
В нём указано, что в результате преступных действий упомянутых выше лиц совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Последствием этих обстрелов стали ранения и гибель 57 человек, в том числе 5 детей, а также разрушения более 147 объектов гражданской инфраструктуры.
"Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - заверили в российском следственном ведомстве.
Накануне сообщалось о масштабных последствиях обстрела с украинской стороны Горловки (ДНР) в публикации Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек
О приговорах украинским военнослужащим, совершавшим военные преступления в ДНР, сообщалось в публикации Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлександр БастрыкинИван БакановАлександр ДанилюкСК РФСледственный комитетобстрелыСВОДНРЛНРАТО
 
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