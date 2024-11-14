Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКардиологическое отделение РКБ им. Семашко в Симферополе
Украинский военнослужащий Роман Зельниченко, ранее мобилизованный в ВСУ с целым букетом хронических заболеваний, попал в плен в Курской области. С этого началась его полоса везения: мужчина не только смог пообщаться с родными, но и получил необходимое ему лечение. Об этом сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской весны"
В материале уточняется, что мать Зельниченко живет в Молдавии, сестра - в Германии, а остальные родственники - в РФ. Во время видеосвязи родня отметила, что пленный хорошо себя чувствует, хотя перед мобилизацией был не очень здоров.
"Брат был в хорошем настроении. Он улыбался, а главное - он был жив. Рома рассказал, что их содержат в тепле и чистоте, хорошо относятся, кормят и лечат. Ему выдали лекарства от болей в желудке - в ВСУ ему приходилось покупать препарат самому", - сказала сестра Зельниченко.
Известно, что мобилизовали мужчину в августе, просто забрав с улицы. Медкомиссия признала его годным к военной службе, несмотря на одностороннюю глухоту, недавно перенесенной операции на желудке и травму ноги.
Сестра посоветовала Зельниченко и другим украинским военным, попавшим в плен не идти на обмен, а оставаться в России. А тем, кто еще воюет женщина рекомендовала вызывать "Волгу".
Радиочастота 149.200 и позывной "Волга" созданы российской Армией для украинских солдат, осознавших происходящее и принявших решение сохранить свою жизнь, сдавшись в плен.
В середине октября похожий совет своему сыну дал пленный сотрудник районного ТЦК (военкомата) Киевской области Руслан Тагеев. Он заявил, что боится мобилизации наследника, и если призыва избежать все же не удастся, то сыну следует "сделать правильный выбор" - сдастся в плен Вооруженным силам России.
17 октября, 11:54Сопротивляться или сдаться? Пленный военком ВСУ посоветовал сыну сделать правильный выборБывший сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, то есть военкомата) Киевской области Руслан Тагеев, который сейчас находится в российском плену, заявил, что боится мобилизации сына на Украине. Об этом он рассказал 17 октября агентству РИА Новости
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.