https://ukraina.ru/20241114/1058901327.html

Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться

Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться - 14.11.2024 Украина.ру

Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться

Украинский военнослужащий Роман Зельниченко, ранее мобилизованный в ВСУ с целым букетом хронических заболеваний, попал в плен в Курской области. С этого началась его полоса везения: мужчина не только смог пообщаться с родными, но и получил необходимое ему лечение. Об этом сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской весны"

2024-11-14T12:06

2024-11-14T12:06

2024-11-14T12:06

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В материале уточняется, что мать Зельниченко живет в Молдавии, сестра - в Германии, а остальные родственники - в РФ. Во время видеосвязи родня отметила, что пленный хорошо себя чувствует, хотя перед мобилизацией был не очень здоров.Известно, что мобилизовали мужчину в августе, просто забрав с улицы. Медкомиссия признала его годным к военной службе, несмотря на одностороннюю глухоту, недавно перенесенной операции на желудке и травму ноги.Сестра посоветовала Зельниченко и другим украинским военным, попавшим в плен не идти на обмен, а оставаться в России. А тем, кто еще воюет женщина рекомендовала вызывать "Волгу".Радиочастота 149.200 и позывной "Волга" созданы российской Армией для украинских солдат, осознавших происходящее и принявших решение сохранить свою жизнь, сдавшись в плен.В середине октября похожий совет своему сыну дал пленный сотрудник районного ТЦК (военкомата) Киевской области Руслан Тагеев. Он заявил, что боится мобилизации наследника, и если призыва избежать все же не удастся, то сыну следует "сделать правильный выбор" - сдастся в плен Вооруженным силам России.Несколько дней назад Москва передала Киеву тела 563 погибших военных ВСУ, Россия получила 37 тел своих бойцов. СМИ отметили, что это "говорящая о многом пропорция".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.Другие темы: После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят.

https://ukraina.ru/20241017/1058159074.html

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новости, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, плен, лечение