Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта - 14.11.2024 Украина.ру
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Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта
Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта - 14.11.2024 Украина.ру
Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп планирует завершить конфликт, посадив за стол переговоров Россию и Украину. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Майк Уолц, которому Трамп предложил стать советником по нацбезопасности в своей будущей администрации, передает "Голос Америки"*
2024-11-14T12:48
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"Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", – заверил Уолц.Он добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от Трампа.Подробнее о назначениях Трампа - в материале Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов на сайте Украина.ру.*Издание включено в российский реестр СМИ-иноагентов
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Украина.ру
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новости, украина, дональд трамп, сша, россия
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Россия

Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта

12:48 14.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп планирует завершить конфликт, посадив за стол переговоров Россию и Украину. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Майк Уолц, которому Трамп предложил стать советником по нацбезопасности в своей будущей администрации, передает "Голос Америки"*
"Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", – заверил Уолц.
Он добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от Трампа.
"Это зависит не от меня, а от решения президента", – сказал конгрессмен.
Подробнее о назначениях Трампа - в материале Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов на сайте Украина.ру.
*Издание включено в российский реестр СМИ-иноагентов
 
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