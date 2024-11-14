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Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта

Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта - 14.11.2024 Украина.ру

Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп планирует завершить конфликт, посадив за стол переговоров Россию и Украину. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Майк Уолц, которому Трамп предложил стать советником по нацбезопасности в своей будущей администрации, передает "Голос Америки"*

2024-11-14T12:48

2024-11-14T12:48

2024-11-14T12:48

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"Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", – заверил Уолц.Он добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от Трампа.Подробнее о назначениях Трампа - в материале Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов на сайте Украина.ру.*Издание включено в российский реестр СМИ-иноагентов

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новости, украина, дональд трамп, сша, россия