Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп планирует завершить конфликт, посадив за стол переговоров Россию и Украину. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Майк Уолц, которому Трамп предложил стать советником по нацбезопасности в своей будущей администрации, передает "Голос Америки"*
"Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", – заверил Уолц.
Он добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от Трампа.
"Это зависит не от меня, а от решения президента", – сказал конгрессмен.
Подробнее о назначениях Трампа - в материале Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов на сайте Украина.ру.
*Издание включено в российский реестр СМИ-иноагентов