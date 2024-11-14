Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска - 14.11.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска
Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска - 14.11.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска
Без высотной застройки противник воюет хуже, но организованно отступать он умеет. В Курской области у ВСУ нет районов, за которые можно было бы хорошо зацепиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-11-14T04:30
2024-11-14T04:30
новости
россия
курская область
сумы
наступление
техника
военная техника
всу
вс рф
отступление
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Я категорически не согласен с мнением, что противник не умеет организованно отступать. В Донбассе ВСУ организованно отступают уже два года. Другое дело, что в Курской области у них нет районов, за которые можно было бы хорошо зацепиться, отметил эксперт.Он подчеркнул, что сейчас ВСУ испытывают проблемы не с запасами техники (на Западе ее достаточно), а с обученными экипажами. Поэтому они обучают курсантов сразу же бросать технику и уходить. И если в Курской области будет серьезный нажим ВС РФ, ситуация будет аналогичной, констатировал специалист.По мнению Зимовского, в случае бегства ВСУ из Курской области ВС РФ смогут организовать быстрое преследование противника. Но глубокого охвата и захода в Сумскую область не будет из-за лесисто-степной местности, указал эксперт."Там просто негде развивать наступление и догонять их. ВСУ же тоже заходили в Курскую область, опираясь на дорожную сеть России. Они по пересеченной местности не заходили", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руПодробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
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курская область
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новости, россия, курская область, сумы, наступление, техника, военная техника, всу, вс рф, отступление, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Сумы, наступление, техника, военная техника, ВСУ, ВС РФ, отступление, детали, СВО, Спецоперация

Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска

04:30 14.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Без высотной застройки противник воюет хуже, но организованно отступать он умеет. В Курской области у ВСУ нет районов, за которые можно было бы хорошо зацепиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Я категорически не согласен с мнением, что противник не умеет организованно отступать. В Донбассе ВСУ организованно отступают уже два года. Другое дело, что в Курской области у них нет районов, за которые можно было бы хорошо зацепиться, отметил эксперт.
"Там нет больших городов. Та же Суджа — это фактически двухэтажный поселок городского типа. То есть без высотной жилой застройки противник воюет хуже, но организованно отступать он умеет", — добавил Зимовский.
Он подчеркнул, что сейчас ВСУ испытывают проблемы не с запасами техники (на Западе ее достаточно), а с обученными экипажами. Поэтому они обучают курсантов сразу же бросать технику и уходить. И если в Курской области будет серьезный нажим ВС РФ, ситуация будет аналогичной, констатировал специалист.
По мнению Зимовского, в случае бегства ВСУ из Курской области ВС РФ смогут организовать быстрое преследование противника. Но глубокого охвата и захода в Сумскую область не будет из-за лесисто-степной местности, указал эксперт.
"Там просто негде развивать наступление и догонять их. ВСУ же тоже заходили в Курскую область, опираясь на дорожную сеть России. Они по пересеченной местности не заходили", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
Подробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
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Вчера, 14:14
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04:30Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска
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