https://ukraina.ru/20241114/1058874488.html

Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска

Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска - 14.11.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска

Без высотной застройки противник воюет хуже, но организованно отступать он умеет. В Курской области у ВСУ нет районов, за которые можно было бы хорошо зацепиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-11-14T04:30

2024-11-14T04:30

2024-11-14T04:30

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сумы

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отступление

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Я категорически не согласен с мнением, что противник не умеет организованно отступать. В Донбассе ВСУ организованно отступают уже два года. Другое дело, что в Курской области у них нет районов, за которые можно было бы хорошо зацепиться, отметил эксперт.Он подчеркнул, что сейчас ВСУ испытывают проблемы не с запасами техники (на Западе ее достаточно), а с обученными экипажами. Поэтому они обучают курсантов сразу же бросать технику и уходить. И если в Курской области будет серьезный нажим ВС РФ, ситуация будет аналогичной, констатировал специалист.По мнению Зимовского, в случае бегства ВСУ из Курской области ВС РФ смогут организовать быстрое преследование противника. Но глубокого охвата и захода в Сумскую область не будет из-за лесисто-степной местности, указал эксперт."Там просто негде развивать наступление и догонять их. ВСУ же тоже заходили в Курскую область, опираясь на дорожную сеть России. Они по пересеченной местности не заходили", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руПодробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241113/1058844754.html

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новости, россия, курская область, сумы, наступление, техника, военная техника, всу, вс рф, отступление, детали, сво, спецоперация