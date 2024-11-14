Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Без высотной застройки противник воюет хуже, но организованно отступать он умеет. В Курской области у ВСУ нет районов, за которые можно было бы хорошо зацепиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Я категорически не согласен с мнением, что противник не умеет организованно отступать. В Донбассе ВСУ организованно отступают уже два года. Другое дело, что в Курской области у них нет районов, за которые можно было бы хорошо зацепиться, отметил эксперт.
"Там нет больших городов. Та же Суджа — это фактически двухэтажный поселок городского типа. То есть без высотной жилой застройки противник воюет хуже, но организованно отступать он умеет", — добавил Зимовский.
Он подчеркнул, что сейчас ВСУ испытывают проблемы не с запасами техники (на Западе ее достаточно), а с обученными экипажами. Поэтому они обучают курсантов сразу же бросать технику и уходить. И если в Курской области будет серьезный нажим ВС РФ, ситуация будет аналогичной, констатировал специалист.
По мнению Зимовского, в случае бегства ВСУ из Курской области ВС РФ смогут организовать быстрое преследование противника. Но глубокого охвата и захода в Сумскую область не будет из-за лесисто-степной местности, указал эксперт.
"Там просто негде развивать наступление и догонять их. ВСУ же тоже заходили в Курскую область, опираясь на дорожную сеть России. Они по пересеченной местности не заходили", — заключил собеседник издания.
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