https://ukraina.ru/20241114/1058905366.html
Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура
Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура - 14.11.2024 Украина.ру
Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура
Более десятка обстрелов за сутки выдержала Горловка в ДНР. Повреждена инфраструктура ряда предприятий и гражданский автотранспорт, сообщает мэр города Иван Приходько
2024-11-14T13:38
2024-11-14T13:38
2024-11-14T13:38
новости
горловка
донецкая народная республика
украина
приходько
денис пушилин
обстрелы
военные преступления
всу
сво
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С начала СВО Горловка выдержала 18 373 обстрела, в том числе 11 за минувшие сутки, сообщил Приходько.Город получил значительные разрушения в результате последних обстрелов – в том числе жилых домов, котельных, электросетей, транспорта."Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки повреждена инфраструктура ряда предприятий и гражданский автотранспорт", - констатировал Приходько в публикации по итогам последнего обстрела с украинской стороны.В связи с обстрелом и повреждением трансформатора отключено напряжение на контактной сети по центру города. Движение троллейбусов и трамваев в городе приостановлено.Приходько опубликовал фотографии обнаруженных в центре Горловки украинских суббоеприпасов от кассетных снарядов типа "колокольчик". Градоначальник предупредил жителей о недопустимости прикосновений к этим взрывоопасным предметам."В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских бандформирований ранения различной степени тяжести получили 7 мирных граждан", - заявил градоначальник.В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин проинформировал: в Горловке к утру с профильными специалистами выработаны меры по преодолению чрезвычайной ситуации, возникшей в результате обстрела вооружённых формирований Украины (ВФУ).В частности, из-за обстрела были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Остаются без электроэнергии примерно 10 тысяч абонентов, хотя ремонтные работы идут круглосуточно."Повреждения полностью будут устранены ориентировочно через восемь дней, - сообщил Пушилин. - Проверил, как задействованы резервы, которые заблаговременно были приготовлены. Очень пригодились генераторы. Пришли к выводу, что в случае подобного рода действий со стороны противника, мы в холодное время года отдаем приоритет подаче тепла, а не света".Пушилин также сообщил, что приготовлены 1200 мест для обогрева пострадавших жителей Горловки. По его словам, ремонтные работы продолжаются."Задействованы все имеющиеся ресурсы. Включились и регионы-шефы", - добавил глава народной республики.Накануне в новостях: Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек Более полная картина дня представлена в обзоре Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября
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новости, горловка, донецкая народная республика, украина, приходько, денис пушилин, обстрелы, военные преступления, всу, сво, днр, режим чс, инфраструктура, мирные жители
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Приходько, Денис Пушилин, обстрелы, Военные преступления, ВСУ, СВО, ДНР, режим ЧС, инфраструктура, мирные жители
Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура
Более десятка обстрелов за сутки выдержала Горловка в ДНР. Повреждена инфраструктура ряда предприятий и гражданский автотранспорт, сообщает мэр города Иван Приходько
С начала СВО Горловка выдержала 18 373 обстрела, в том числе 11 за минувшие сутки, сообщил Приходько.
Город получил значительные разрушения в результате последних обстрелов – в том числе жилых домов, котельных, электросетей, транспорта.
"Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки повреждена инфраструктура ряда предприятий и гражданский автотранспорт", - констатировал Приходько в публикации по итогам последнего обстрела с украинской стороны.
В связи с обстрелом и повреждением трансформатора отключено напряжение на контактной сети по центру города. Движение троллейбусов и трамваев в городе приостановлено.
Приходько опубликовал фотографии обнаруженных в центре Горловки украинских суббоеприпасов от кассетных снарядов типа "колокольчик". Градоначальник предупредил жителей о недопустимости прикосновений к этим взрывоопасным предметам.
"В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских бандформирований ранения различной степени тяжести получили 7 мирных граждан", - заявил градоначальник.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин
проинформировал: в Горловке к утру с профильными специалистами выработаны меры по преодолению чрезвычайной ситуации
, возникшей в результате обстрела вооружённых формирований Украины (ВФУ).
В частности, из-за обстрела были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Остаются без электроэнергии примерно 10 тысяч абонентов, хотя ремонтные работы идут круглосуточно.
"Повреждения полностью будут устранены ориентировочно через восемь дней, - сообщил
Пушилин. - Проверил, как задействованы резервы, которые заблаговременно были приготовлены. Очень пригодились генераторы. Пришли к выводу, что в случае подобного рода действий со стороны противника, мы в холодное время года отдаем приоритет подаче тепла, а не света".
Пушилин также сообщил, что приготовлены 1200 мест для обогрева пострадавших жителей Горловки. По его словам, ремонтные работы продолжаются.
"Задействованы все имеющиеся ресурсы. Включились и регионы-шефы", - добавил глава народной республики.