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Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура

Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура - 14.11.2024 Украина.ру

Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура

Более десятка обстрелов за сутки выдержала Горловка в ДНР. Повреждена инфраструктура ряда предприятий и гражданский автотранспорт, сообщает мэр города Иван Приходько

2024-11-14T13:38

2024-11-14T13:38

2024-11-14T13:38

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С начала СВО Горловка выдержала 18 373 обстрела, в том числе 11 за минувшие сутки, сообщил Приходько.Город получил значительные разрушения в результате последних обстрелов – в том числе жилых домов, котельных, электросетей, транспорта."Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки повреждена инфраструктура ряда предприятий и гражданский автотранспорт", - констатировал Приходько в публикации по итогам последнего обстрела с украинской стороны.В связи с обстрелом и повреждением трансформатора отключено напряжение на контактной сети по центру города. Движение троллейбусов и трамваев в городе приостановлено.Приходько опубликовал фотографии обнаруженных в центре Горловки украинских суббоеприпасов от кассетных снарядов типа "колокольчик". Градоначальник предупредил жителей о недопустимости прикосновений к этим взрывоопасным предметам."В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских бандформирований ранения различной степени тяжести получили 7 мирных граждан", - заявил градоначальник.В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин проинформировал: в Горловке к утру с профильными специалистами выработаны меры по преодолению чрезвычайной ситуации, возникшей в результате обстрела вооружённых формирований Украины (ВФУ).В частности, из-за обстрела были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Остаются без электроэнергии примерно 10 тысяч абонентов, хотя ремонтные работы идут круглосуточно."Повреждения полностью будут устранены ориентировочно через восемь дней, - сообщил Пушилин. - Проверил, как задействованы резервы, которые заблаговременно были приготовлены. Очень пригодились генераторы. Пришли к выводу, что в случае подобного рода действий со стороны противника, мы в холодное время года отдаем приоритет подаче тепла, а не света".Пушилин также сообщил, что приготовлены 1200 мест для обогрева пострадавших жителей Горловки. По его словам, ремонтные работы продолжаются."Задействованы все имеющиеся ресурсы. Включились и регионы-шефы", - добавил глава народной республики.Накануне в новостях: Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек Более полная картина дня представлена в обзоре Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября

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новости, горловка, донецкая народная республика, украина, приходько, денис пушилин, обстрелы, военные преступления, всу, сво, днр, режим чс, инфраструктура, мирные жители