Глава СК России поручил доложить о расследовании подрыва военнослужащего в Севастополе - 14.11.2024 Украина.ру
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Глава СК России поручил доложить о расследовании подрыва военнослужащего в Севастополе
Глава СК России поручил доложить о расследовании подрыва военнослужащего в Севастополе - 14.11.2024 Украина.ру
Глава СК России поручил доложить о расследовании подрыва военнослужащего в Севастополе
Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого 13 ноября по факту совершения теракта в отношении военнослужащего в Крыму. Об этом сообщает СК РФ
2024-11-14T11:20
2024-11-14T11:20
новости
севастополь
россия
крым
александр бастрыкин
ск рф
сбу
следственный комитет
теракт
уголовное дело
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13 ноября в Севастополе был взорван автомобиль, в котором погиб российский военнослужащий. В тот же день следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ."Предварительно установлено, что 13 ноября в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Там не назвали имя и звание погибшего российского военнослужащего. По неофициальной информации, погиб капитан I ранга.Украинские СМИ со ссылкой на анонимов сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за теракт в Севастополе. Сама спецслужба не делала таких официальных заявлений и не опровергала распространённые со ссылкой на неё сообщения в прессе.Интерпол, Европол и другие международные организации никак не отреагировали на теракт, ответственность за который украинские силовые структуры не отрицают. Зарубежная помощь для Киева включает в себя также финансирование и спецсредства, предназначенные для СБУ, ГУР Минобороны и других силовых структур Украины.Ранее на эту тему: СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе
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новости, севастополь, россия, крым, александр бастрыкин, ск рф, сбу, следственный комитет, теракт, уголовное дело, европол, международное право, криминал, черноморский флот вмф россии, сво, подрыв
Новости, Севастополь, Россия, Крым, Александр Бастрыкин, СК РФ, СБУ, Следственный комитет, теракт, уголовное дело, Европол, международное право, криминал, Черноморский флот ВМФ России, СВО, подрыв

Глава СК России поручил доложить о расследовании подрыва военнослужащего в Севастополе

11:20 14.11.2024
 
© СК РФ
© СК РФ
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Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого 13 ноября по факту совершения теракта в отношении военнослужащего в Крыму. Об этом сообщает СК РФ
13 ноября в Севастополе был взорван автомобиль, в котором погиб российский военнослужащий. В тот же день следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ.
"Предварительно установлено, что 13 ноября в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
"Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - отметили в российском ведомстве.
Там не назвали имя и звание погибшего российского военнослужащего. По неофициальной информации, погиб капитан I ранга.
Украинские СМИ со ссылкой на анонимов сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за теракт в Севастополе. Сама спецслужба не делала таких официальных заявлений и не опровергала распространённые со ссылкой на неё сообщения в прессе.
Интерпол, Европол и другие международные организации никак не отреагировали на теракт, ответственность за который украинские силовые структуры не отрицают. Зарубежная помощь для Киева включает в себя также финансирование и спецсредства, предназначенные для СБУ, ГУР Минобороны и других силовых структур Украины.
Ранее на эту тему: СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе
 
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