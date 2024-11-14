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Глава СК России поручил доложить о расследовании подрыва военнослужащего в Севастополе

Глава СК России поручил доложить о расследовании подрыва военнослужащего в Севастополе - 14.11.2024 Украина.ру

Глава СК России поручил доложить о расследовании подрыва военнослужащего в Севастополе

Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого 13 ноября по факту совершения теракта в отношении военнослужащего в Крыму. Об этом сообщает СК РФ

2024-11-14T11:20

2024-11-14T11:20

2024-11-14T11:20

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13 ноября в Севастополе был взорван автомобиль, в котором погиб российский военнослужащий. В тот же день следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ."Предварительно установлено, что 13 ноября в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Там не назвали имя и звание погибшего российского военнослужащего. По неофициальной информации, погиб капитан I ранга.Украинские СМИ со ссылкой на анонимов сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за теракт в Севастополе. Сама спецслужба не делала таких официальных заявлений и не опровергала распространённые со ссылкой на неё сообщения в прессе.Интерпол, Европол и другие международные организации никак не отреагировали на теракт, ответственность за который украинские силовые структуры не отрицают. Зарубежная помощь для Киева включает в себя также финансирование и спецсредства, предназначенные для СБУ, ГУР Минобороны и других силовых структур Украины.Ранее на эту тему: СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе

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