Антироссийские санкции работают - вдвое снижена прибыль польской Orlen - 14.11.2024 Украина.ру
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Антироссийские санкции работают - вдвое снижена прибыль польской Orlen
Антироссийские санкции работают - вдвое снижена прибыль польской Orlen - 14.11.2024 Украина.ру
Антироссийские санкции работают - вдвое снижена прибыль польской Orlen
Крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen по итогам III квартала сократила чистую прибыль почти на 96% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в опубликованном отчёте компании.
2024-11-14T11:20
2024-11-14T11:20
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Группа Orlen владеет заводами в Польше, Чехии и Литве. В III квартале этого года её чистая прибыль составила всего 188 миллионов злотых – на 4,368 млрд меньше прошлогоднего показателя. Таким образом, этот показатель сократился почти вдвое.Orlen отчиталась за 222 млн злотых (5,344 млрд рублей по курсу ЦБ РФ) консолидированной чистой прибыли, приходящейся на акционеров материнской компании. Показатель III квартала 2023 года составлял 4,561 млн злотых.Операционная прибыль составила 1,595 млрд злотых (38,404 млрд руб) против 7,118 млрд злотых годом ранее. Прибыль по EBITDA составила 4,96 млрд злотых (119,427 млрд руб) против 10,519 млрд годом ранее. Прибыль по LIFO EBITDA, соответственно, 5,284 млрд (127,228 млрд руб) против 9,236 млрд прошлогоднего показателя.Гендиректор польской компании Иреней Фафара в комментарии по факту рухнувших показателей прибыли отметил, что в прошлом квартале Orlen запустила крупную инвестиционную программу модернизации энергосети на севере Польши. По его словам, сказались также работы по проекту Baltic Power. Кроме того, были проведены работы по определению реальной стоимости Orlen Group достоверной.Традиционные объяснения в духе номенклатуры эпохи Польской Народной Республики не объясняют, как возможно одновременно гордиться деятельностью предыдущего периода и называть её неэффективной. Предшественник Фафары сконцентрировался на создании многопрофильной энергетической компании. С этой целью Orlen приобретались компании Grupa Lotos, Energa и PGNiG.Глава Orlen даже не упомянул про фактор антироссийских санкций – главной причины резкого повышения стоимости сырья, отразившейся также на конечной продукции. Неблагоприятные макроэкономические условия для группы компаний созданы политиками, ни одного из которых Фафара не назвал.Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Хроника энергетической войны: страсти вокруг украинского транзита и хитрый Казахстан Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко высказался на эту тему в публикаций Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях
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новости, польша, чехия, литва, ес, антироссийские санкции, нефть, нпз, энергетика
Новости, Польша, Чехия, Литва, ЕС, антироссийские санкции, нефть, НПЗ, энергетика

Антироссийские санкции работают - вдвое снижена прибыль польской Orlen

11:20 14.11.2024
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen по итогам III квартала сократила чистую прибыль почти на 96% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в опубликованном отчёте компании.
Группа Orlen владеет заводами в Польше, Чехии и Литве. В III квартале этого года её чистая прибыль составила всего 188 миллионов злотых – на 4,368 млрд меньше прошлогоднего показателя. Таким образом, этот показатель сократился почти вдвое.
Orlen отчиталась за 222 млн злотых (5,344 млрд рублей по курсу ЦБ РФ) консолидированной чистой прибыли, приходящейся на акционеров материнской компании. Показатель III квартала 2023 года составлял 4,561 млн злотых.
Операционная прибыль составила 1,595 млрд злотых (38,404 млрд руб) против 7,118 млрд злотых годом ранее. Прибыль по EBITDA составила 4,96 млрд злотых (119,427 млрд руб) против 10,519 млрд годом ранее. Прибыль по LIFO EBITDA, соответственно, 5,284 млрд (127,228 млрд руб) против 9,236 млрд прошлогоднего показателя.
Гендиректор польской компании Иреней Фафара в комментарии по факту рухнувших показателей прибыли отметил, что в прошлом квартале Orlen запустила крупную инвестиционную программу модернизации энергосети на севере Польши. По его словам, сказались также работы по проекту Baltic Power. Кроме того, были проведены работы по определению реальной стоимости Orlen Group достоверной.
"Они выявили многомиллиардные убытки вследствие неэффективного управления в предыдущие годы. Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия, мы достигли финансовых результатов, сопоставимых с предыдущим годом", - приводятся слова Фафары в пресс-релизе компании.
Традиционные объяснения в духе номенклатуры эпохи Польской Народной Республики не объясняют, как возможно одновременно гордиться деятельностью предыдущего периода и называть её неэффективной. Предшественник Фафары сконцентрировался на создании многопрофильной энергетической компании. С этой целью Orlen приобретались компании Grupa Lotos, Energa и PGNiG.
Глава Orlen даже не упомянул про фактор антироссийских санкций – главной причины резкого повышения стоимости сырья, отразившейся также на конечной продукции. Неблагоприятные макроэкономические условия для группы компаний созданы политиками, ни одного из которых Фафара не назвал.
Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Хроника энергетической войны: страсти вокруг украинского транзита и хитрый Казахстан
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко высказался на эту тему в публикаций Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях
 
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