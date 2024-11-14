https://ukraina.ru/20241114/1058898891.html

ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин

ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин - 14.11.2024 Украина.ру

ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин

ВСУ пытаются оставить свою агентуру на освобожденных российскими военными территориях после своего отступления. Такое заявление 14 ноября в эфире "Соловьев Live" сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин

2024-11-14T11:45

2024-11-14T11:45

2024-11-14T11:45

новости

донецкая народная республика

россия

всу

отступление

агент

денис пушилин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057812090_31:0:769:415_1920x0_80_0_0_dd3ce3f0a13d634daea5b7526b72eb14.jpg

Доказательство тому - попытки диверсий на значимо важных объектах, а также теракты против местных чиновников, отвечающих за жизнь в своих регионов. Накануне в Севастополе взорвался автомобиль, находившийся внутри мужчина погиб. Позже стало известно, что взрывчатка была помещена под капот, а подрыв совершен дистанционно. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что погибший являлся военнослужащим.Другие темы: Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на Украину.

https://ukraina.ru/20241113/1058874096.html

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, всу, отступление, агент, денис пушилин, вооруженные силы украины