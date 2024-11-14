ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин - 14.11.2024 Украина.ру
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ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин
ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин - 14.11.2024 Украина.ру
ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин
ВСУ пытаются оставить свою агентуру на освобожденных российскими военными территориях после своего отступления. Такое заявление 14 ноября в эфире "Соловьев Live" сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин
2024-11-14T11:45
2024-11-14T11:45
новости
донецкая народная республика
россия
всу
отступление
агент
денис пушилин
вооруженные силы украины
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Доказательство тому - попытки диверсий на значимо важных объектах, а также теракты против местных чиновников, отвечающих за жизнь в своих регионов. Накануне в Севастополе взорвался автомобиль, находившийся внутри мужчина погиб. Позже стало известно, что взрывчатка была помещена под капот, а подрыв совершен дистанционно. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что погибший являлся военнослужащим.Другие темы: Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на Украину.
https://ukraina.ru/20241113/1058874096.html
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новости, донецкая народная республика, россия, всу, отступление, агент, денис пушилин, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, ВСУ, отступление, агент, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины

ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин

11:45 14.11.2024
 
Фото: украинские СМИ. Селидово
Фото: украинские СМИ. Селидово
Читать в
ВСУ пытаются оставить свою агентуру на освобожденных российскими военными территориях после своего отступления. Такое заявление 14 ноября в эфире "Соловьев Live" сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин

"Видим, что противник старается оставить и агентуру. Здесь тоже это нужно держать во внимании. <...> Конечно же, здесь очень четко отрабатывает УФСБ свой функционал", - сказал он, уточнив, что фиксируются попытки провокаций со стороны ВСУ, поэтому российские военные, ФСБ, МВД и гражданские ведомства работают сообща.

Доказательство тому - попытки диверсий на значимо важных объектах, а также теракты против местных чиновников, отвечающих за жизнь в своих регионов.
Накануне в Севастополе взорвался автомобиль, находившийся внутри мужчина погиб. Позже стало известно, что взрывчатка была помещена под капот, а подрыв совершен дистанционно. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что погибший являлся военнослужащим.
Вчера, 15:21
СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в СевастополеВоеннослужащий, который погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе утром 13 ноября, был целью спецоперации СБУ. Такое утверждение в среду опубликовало украинский телеканал "Общественное", сославшись на неназванный источник в силовом ведомстве
Другие темы: Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на Украину.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияВСУотступлениеагентДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
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