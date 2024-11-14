ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин
Фото: украинские СМИ. Селидово
ВСУ пытаются оставить свою агентуру на освобожденных российскими военными территориях после своего отступления. Такое заявление 14 ноября в эфире "Соловьев Live" сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин
"Видим, что противник старается оставить и агентуру. Здесь тоже это нужно держать во внимании. <...> Конечно же, здесь очень четко отрабатывает УФСБ свой функционал", - сказал он, уточнив, что фиксируются попытки провокаций со стороны ВСУ, поэтому российские военные, ФСБ, МВД и гражданские ведомства работают сообща.
Доказательство тому - попытки диверсий на значимо важных объектах, а также теракты против местных чиновников, отвечающих за жизнь в своих регионов.
Накануне в Севастополе взорвался автомобиль, находившийся внутри мужчина погиб. Позже стало известно, что взрывчатка была помещена под капот, а подрыв совершен дистанционно. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что погибший являлся военнослужащим.
Вчера, 15:21СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в СевастополеВоеннослужащий, который погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе утром 13 ноября, был целью спецоперации СБУ. Такое утверждение в среду опубликовало украинский телеканал "Общественное", сославшись на неназванный источник в силовом ведомстве