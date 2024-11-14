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Кандидата на пост главы разведки США нашли в базе украинского "Миротворца"

Кандидата на пост главы разведки США нашли в базе украинского "Миротворца" - 14.11.2024 Украина.ру

Кандидата на пост главы разведки США нашли в базе украинского "Миротворца"

Бывшая конгрессмен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, с 2022 года находится в базе украинского сайта "Миротворец"

2024-11-14T11:33

2024-11-14T11:33

2024-11-14T11:47

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В сообщении под ее фотографией на сайте говорится, что она попала в базу за "участие в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля", "Распространение недостоверной информации".Там же предполагается, что она "вероятно является агентом российских спецслужб".Накануне Трамп заявил, что предложил Габбард на пост директора национальной разведки. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.Подробнее о назначениях Трампа - в материале Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов на сайте Украина.ру.

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