Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Итоги расследования резонансных уголовных дел были представлены на совещании в Донецке с участие главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом 14 ноября сообщило российское следственное ведомство.
"Среди них уголовное дело в отношении украинского националиста и бывшего командира военизированного формирования "Днепр" (батальон "Днепр-1" признан в РФ террористическим) Владимира Шилова. Следствием и судом установлено, что он сделал публичные заявления, в которых призывал убивать граждан России, а также сообщил ложную информацию о якобы противоправных действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле", - сказано в официальном сообщении.
Суд заочно приговорил Шилова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также на осужденного наложен штраф в размере 550 тысяч рублей.
Кроме того, в ходе совещания Александру Бастрыкину было доложено о работе по разрешению обращений военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию. Были представлены данные о формировании общего реестра родственников без вести пропавших, доставке гуманитарной помощи и оказании поддержки гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с агрессией киевского режима.
"Надо всем помогать, кто к вам приходит, не отталкивать их, невзирая на то, что вопрос может быть не в нашей компетенции", - подчеркнул глава СК РФ по итогам ознакомления с докладами.
На совещании также была представлена информация о расследование уголовных дел в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне Украины за денежное вознаграждение. Подробности в публикации СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины
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Более полная картина дня представлена в обзоре Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября