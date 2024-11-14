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Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле

Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле - 14.11.2024 Украина.ру

Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле

Итоги расследования резонансных уголовных дел были представлены на совещании в Донецке с участие главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом 14 ноября сообщило российское следственное ведомство.

2024-11-14T14:22

2024-11-14T14:22

2024-11-14T14:22

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"Среди них уголовное дело в отношении украинского националиста и бывшего командира военизированного формирования "Днепр" (батальон "Днепр-1" признан в РФ террористическим) Владимира Шилова. Следствием и судом установлено, что он сделал публичные заявления, в которых призывал убивать граждан России, а также сообщил ложную информацию о якобы противоправных действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле", - сказано в официальном сообщении.Суд заочно приговорил Шилова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также на осужденного наложен штраф в размере 550 тысяч рублей.Кроме того, в ходе совещания Александру Бастрыкину было доложено о работе по разрешению обращений военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию. Были представлены данные о формировании общего реестра родственников без вести пропавших, доставке гуманитарной помощи и оказании поддержки гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с агрессией киевского режима.На совещании также была представлена информация о расследование уголовных дел в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне Украины за денежное вознаграждение. Подробности в публикации СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне УкраиныТакже тема Бучи поднималась на уровне Совбеза ООН. Подробности в публикации Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО Более полная картина дня представлена в обзоре Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября

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новости, россия, украина, буча, геннадий шилов, александр бастрыкин, ск рф, гостомель, сво, приговор