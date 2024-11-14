Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле - 14.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241114/1058906786.html
Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле
Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле - 14.11.2024 Украина.ру
Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле
Итоги расследования резонансных уголовных дел были представлены на совещании в Донецке с участие главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом 14 ноября сообщило российское следственное ведомство.
2024-11-14T14:22
2024-11-14T14:22
новости
россия
украина
буча
геннадий шилов
александр бастрыкин
ск рф
гостомель
сво
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
"Среди них уголовное дело в отношении украинского националиста и бывшего командира военизированного формирования "Днепр" (батальон "Днепр-1" признан в РФ террористическим) Владимира Шилова. Следствием и судом установлено, что он сделал публичные заявления, в которых призывал убивать граждан России, а также сообщил ложную информацию о якобы противоправных действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле", - сказано в официальном сообщении.Суд заочно приговорил Шилова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также на осужденного наложен штраф в размере 550 тысяч рублей.Кроме того, в ходе совещания Александру Бастрыкину было доложено о работе по разрешению обращений военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию. Были представлены данные о формировании общего реестра родственников без вести пропавших, доставке гуманитарной помощи и оказании поддержки гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с агрессией киевского режима.На совещании также была представлена информация о расследование уголовных дел в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне Украины за денежное вознаграждение. Подробности в публикации СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне УкраиныТакже тема Бучи поднималась на уровне Совбеза ООН. Подробности в публикации Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО Более полная картина дня представлена в обзоре Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября
россия
украина
буча
гостомель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, буча, геннадий шилов, александр бастрыкин, ск рф, гостомель, сво, приговор
Новости, Россия, Украина, Буча, Геннадий Шилов, Александр Бастрыкин, СК РФ, Гостомель, СВО, приговор

Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле

14:22 14.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Итоги расследования резонансных уголовных дел были представлены на совещании в Донецке с участие главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом 14 ноября сообщило российское следственное ведомство.
"Среди них уголовное дело в отношении украинского националиста и бывшего командира военизированного формирования "Днепр" (батальон "Днепр-1" признан в РФ террористическим) Владимира Шилова. Следствием и судом установлено, что он сделал публичные заявления, в которых призывал убивать граждан России, а также сообщил ложную информацию о якобы противоправных действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле", - сказано в официальном сообщении.
Суд заочно приговорил Шилова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также на осужденного наложен штраф в размере 550 тысяч рублей.
Кроме того, в ходе совещания Александру Бастрыкину было доложено о работе по разрешению обращений военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию. Были представлены данные о формировании общего реестра родственников без вести пропавших, доставке гуманитарной помощи и оказании поддержки гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с агрессией киевского режима.
"Надо всем помогать, кто к вам приходит, не отталкивать их, невзирая на то, что вопрос может быть не в нашей компетенции", - подчеркнул глава СК РФ по итогам ознакомления с докладами.
На совещании также была представлена информация о расследование уголовных дел в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне Украины за денежное вознаграждение. Подробности в публикации СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины
Также тема Бучи поднималась на уровне Совбеза ООН. Подробности в публикации Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО
Более полная картина дня представлена в обзоре Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября
 
НовостиРоссияУкраинаБучаГеннадий ШиловАлександр БастрыкинСК РФГостомельСВОприговор
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Песков разъяснил указ Путина о росте выплат бойцам СВО с инвалидностью
14:49Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов
14:31СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков
14:30"Безумный выбор": Трамп огорошил США своим кандидатом в генпрокуроры
14:22Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле
13:52Кремль высказался о формировании администрации Трампа
13:38Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура
13:33Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты
13:28Прокурор попросил пожизненное: главаря РДК* и его подельников судят
13:26СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины
13:00Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября
12:53Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборах
12:48Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта
12:27В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ
12:14По Киеву уже прилетает со всех сторон. О последнем шансе Украины задержать армию России - Леонков
12:13Мира Тэрада: кто она
12:06Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться
11:45ВСУ оставляют в городах свою агентуру при отступлении, заявил Пушилин
11:33Кандидата на пост главы разведки США нашли в базе украинского "Миротворца"
11:28После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят
Лента новостейМолния