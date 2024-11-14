https://ukraina.ru/20241114/1058904967.html

"Безумный выбор": Трамп огорошил США своим кандидатом в генпрокуроры

"Безумный выбор": Трамп огорошил США своим кандидатом в генпрокуроры - 14.11.2024 Украина.ру

"Безумный выбор": Трамп огорошил США своим кандидатом в генпрокуроры

Будущий президент США Дональд Трамп объявил, что планирует выдвинуть члена Палаты представителей Мэтью Гетца на пост главы Министерства юстиции и генпрокурора. Чиновники ведомства пребывают в состоянии крайнего изумления, настолько их будущий начальник не вписывается со своими взглядами в нынешнюю реальность. Впрочем, реальность эта скоро изменится

2024-11-14T14:30

2024-11-14T14:30

2024-11-14T14:30

эксклюзив

украина

сша

мэтт гетц

генпрокурор

дональд трамп

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Гетц против ФБРИздание Украина.ру днем ранее уже писало о будущем назначении главой Пентагона Пита Хегсета. Реакция работников оборонного ведомства была примерно такая же: удивление, шок, страх. Страх за свою дальнейшую карьеру, ведь команда Трампа дала понять, что чисток не избежать и перетряхивать минобороны будут по полной.Прикипевшие к своим бюрократическим креслам чиновники времен Джо Байдена во всех министерствах теперь стремительно покидают зону комфорта. В случае назначения Гетца, переживать стоит и сотрудникам ФБР, ведь федеральное бюро – чуть ли не главный объект критики со стороны будущего генпрокурора.ФБР по версии Гетца – не что иное как "правоохранительное крыло Демократической партии". Что с ним он предлагает делать? Все очень просто: сократить финансирование, навести там порядок, уволить неблагонадежных и коррумпированных. А если не получится, то попросту разогнать бюро и жить дальше без него."Выбор Трампа на пост преемника генерального прокурора Меррика Гарланда вызвал беспокойство у прокуроров Министерства юстиции, а также у бывших сотрудников ФБР", - передает NBC News.Гетц давно воюет с "федералами". Так, он требовал от ФБР прекратить расследования против участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. В его трактовке те столкновения были вызваны деятельностью левых радикалов, которые внедрились в ряды протестующих и спровоцировали беспорядки. Позднее он голосовал против присуждения награды Конгресса полицейским, участвовавшим в тех событиях.Из юриста в генпрокурорыНовость о скором назначении Гетца вызвала шквал критических комментариев из Минюста. На условиях анонимности чиновники критикуют своего будущего шефа."У Мэтта нет ни сути, ни понимания того, как работает департамент. Он будет принимать окончательные решения по действительно важным вопросам национальной безопасности, а это совершенно беспринципный человек", - заявил NBC один из высокопоставленных сотрудников ведомства.Другой собеседник канала и вовсе заявил, что Гетц станет самым неквалифицированным человеком за всю историю в этой должности.Так ли это? Действительно, Гетц никогда не работал в системе прокуратуры, однако у него высшее юридическое образование (доктор права) и неплохой адвокатский опыт с 2008 по 2021 гг. Он прекрасно представляет, как работает машина американской юстиции, поэтому он знает, о чем говорит, когда критикует эту систему.По мысли Трампа, Гетц "защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции".Гетц – потомок иммигрантов из Германии. Родился в 1982 году в городке Голливуд во Флориде (не путать со знаменитым Голливудом в Калифорнии). Его дед и отец занимались политикой на уровне штата, один был мэром города, другой заседал в местном сенате.Интересная деталь. Гетц провел детство в доме в городе Сисайд, который засветился в знаменитом фильме "Шоу Трумана" с Джимом Керри в главной роли. Его родители продолжали жить там как минимум до 2018 года.Будущий генпрокурор работал адвокатом, после чего был избран в Палату представителей Флориды. В 2016 году он победил на выборах и стал представлять свой штат уже в Палате представителей – нижней палате Конгресса США.Известен как последовательный сторонник Дональда Трампа. В 2022 году Гетц был в числе 18 членов Палаты представителей, которые подписали письмо в поддержку выдвижения экс-президента на Нобелевскую премию мира за его роль в переговорах США с Северной Кореей.Сексуальный скандалВ апреле 2021 года Гетц угодил в громкий скандал. Его заподозрили в целом ряде преступлений: употребление психотропных веществ, изнасилование несовершеннолетней и "секс-трафик", то есть перевозка этой несовершеннолетней из штата в штат за вознаграждение.Как писала газета The NewYork Times, генпрокуратура расследовала дело, в котором фигурировала 17-летняя девушка. Гетц все обвинения отрицал. По его словам, в его амурном списке есть 20-летние особы, но никак не 17-летние. Он был с ними щедр, признал конгрессмен, путешествовал с ними, но делалось все строго в рамках закона.Сенатор связал эти обвинения с политикой и кознями со стороны прокуратуры и ФБР. Само дело крайне мутное. Все началось с Джоэла Гринберга, который занимался сбором налоговых задолженностей во Флориде и был знаком с Гетцем. Этого Гринберга обвинили в связях с несовершеннолетней, после чего вышли на самого Гетца, который якобы занимался тем же самым.По словам республиканца, когда его стали подозревать, к нему обратился экс-сотрудник генпрокуратуры, который предложил за взятку в 4,5 млн долларов спустить историю на тормозах. Гетц пошел в ФБР и заявил о вымогательстве.Была разработана обычная в таких случаях операция. На переговоры с вымогателем отправился отец Гетца, а сама беседа была записана спецслужбой. Затем под контролем правоохранителей должна была состояться передача денег и последующее задержание, однако кто-то слил информацию журналистам, которые опубликовали детали истории, вымогатель сорвался с крючка.По этим фактам Палата представителей начала этическое расследование против Гетца, которое до сих пор еще не кончилось и в случае ухода Гетца в генпрокуроры закончится ничем, так как оно не распространяется на бывших конгрессменов.Сам политик в какой-то момент отказался содействовать этому расследованию, после того как от него затребовали список всех его сексуальных партнерш за последние семь лет."Они просто любопытны, и это не их дело", - пояснил он.Сам Гетц при этом человек женатый. Его супруга – сестра создателя шлема виртуальной реальности, одного из основателей компании Oculus VR Палмера Лаки Джинджер Лаки.Про него также известно, что за словом в карман он лезть не привык и на священную корову американской политкорректности плевал с высокой колокольни. В сети вирусится отрывок из его беседы с журналисткой, с которой у него произошел следующий диалог:- Правильно ли я понимаю, что вы назвали участниц митингов в защиту абортов "жирными и страшными"?- Правильно.- А что скажете тем, кто сочтет эти слова обидными, оскорбительными?- Ну, обижайтесь.Как Гетц относится к УкраинеЧто будет делать Гетц в новой должности примерно понятно, остается вопрос, чего от этого ждать Украине, которая критически зависит от настроений, которые будут царить в новой администрации США.Касательно Гетца, все для Киева здесь плохо. В интернете уже вспомнили, как в 2022 году в Соединенные Штаты пожаловал Владимир Зеленский, которого позвали выступить в Конгрессе. Весь зал стоя аплодировал, однако камера выхватила в этот момент сидящего Гетца, который вместо рукоплесканий уткнулся в телефон и не выражал ни малейшего интереса к происходящему.В апреле этого года Гетц выступил на слушаниях в Палате представителей и поинтересовался у помощницы главы Пентагона, какие условия для "стратегического поражения" РФ видит администрация Байдена и является ли возвращение Крыма в состав Украины таким условием. Он выразил мнение, что полуостров никогда не будет отторгнут от России и что если такая цель есть, то она "недостижима".Такое демонстративное пренебрежение Украиной со стороны Гетца не добавляет киевскому режиму оптимизма, так как команда Трампа буквально с каждым днем пополняется все новыми украиноскептиками.Что думают аналитики о кадровой политике следующего президента США - в материале издания Украина.ру Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, мэтт гетц, генпрокурор, дональд трамп