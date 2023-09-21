https://ukraina.ru/20230921/1049575525.html

Алексей Леонков: Битва за воздух над Украиной будет проиграна НАТО, но Запад сыграет ва-банк на Кавказе

Алексей Леонков: Битва за воздух над Украиной будет проиграна НАТО, но Запад сыграет ва-банк на Кавказе - 21.09.2023 Украина.ру

Алексей Леонков: Битва за воздух над Украиной будет проиграна НАТО, но Запад сыграет ва-банк на Кавказе

США открывают новый фронт против России – Закавказский, на подходе еще один фронт – среднеазиатский. Да, на этих фронтах будут применяться конвенциональные средства вооружения, но дело дойдет до того, что могут появиться и ядерные, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-09-21T04:08

2023-09-21T04:08

2023-09-21T04:09

интервью

нато

украина

ввс украины

ядерное оружие

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сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Барражирующий боеприпас "Ланцет поразил МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом. Видео атаки было опубликовано в сети. По мнению обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, это был боевой дебют новой версии российского беспилотника-камикадзе.- Алексей Петрович, что нам известно об этой модели отечественного БПЛА и станет ли такая практика ведущей в действиях российских дронов?- Те, кто создавал "Ланцет", поработали над ним и сделали все возможное, чтобы увеличить продолжительность его полета. А дальше – четкое работа разведки, которая определила самолет на стоянке, чтобы оператор "Ланцета" четко навел дрон. Отличительное свойство "Ланцета" заключается в том, что украинская ПВО не может с ним бороться, было очень много кадров, на которых "Ланцеты" поражают радары и пусковые установки "Бук" и "Оса" ПВО.То, что он долетел до аэродрома, который однозначно должен быть защищен средствами ЗРК ПВО Украины, лишний раз это доказывает.- То есть отсутствие работы ПВО на видео, запечатлевшем удар по авиабазе, объясняется не беспечностью украинских зенитчиков, а высокими боевыми характеристиками "Ланцета?- Да, характеристиками самого беспилотника и возможностями оператора этого барражирующего боеприпаса, который в простонародье называют дрон-камикадзе.- Тем временем Украина и Франция обсуждают передачу ВСУ истребителей Mirage 2000. Есть информация и о том, что правительство Швеции планирует передать истребители Gripen Украине, не говоря уже о договорённостях по F-16. Насколько это угрожающая тенденция?- Скорее всего, это будут люди, которые за деньги будут выступать под чужим флагом, под флагом ВВС Украины. Наверняка, это будут пилоты в отставке. Действовать они будут исключительно вне зоны нашей ПВО. А вот Gripen и Mirage говорят о том, что широко будут применяться французские ракеты Scalp, аналоги британских Storm Shadow. Кстати, под эти ракеты были оборудованы Су-24, но мы их повыбивали, и на Украине их почти не осталось. И для массового удара такими ракетами требуются авиационные средства.Самолеты будут базироваться в Румынии или Польше и из-под Винницы наносить удары по линии соприкосновения и нашим тылам. Дальность этих ракет составляет 560 километров. Что у Scalp, что у Taurus, которые скоро окажутся на Украине. А могут еще применить такие самолеты, как Eurofighter, потому что они составляют основу ВВС таких стран, как Великобритания и Германия.С одной стороны, мы видим, что такая техника предоставляется Украине для последующей утилизации. Но мы найдем способ уничтожить носители этих ракет, так же как уничтожаем склады, где эти ракеты находятся, на территории Украины.- Но вероятно, на какой-то период украинцам удастся достичь паритета с нашими ВКС?- Скорее всего, это не произойдет. Потому что предоставить порядка полторы тысячи бортов и устроить битву за воздух над Украиной ни одна западная страна не сможет. У Украины нет столько пилотов, а платить за услуги наёмников очень дорого. К тому же наше тотальное превосходство делает эту задачу даже в таком объеме самоубийственной.- А какие могут политические ответы России на поставки ракет Taurus и ATACMS, о чем заявил Владимир Зеленский в интервью CNN?- Россия не раз предупреждала, что это ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный уровень, а может и межконтинентальный. Запад, а точнее те, кто сделали ставку на проект "Украина", идут ва-банк. Сейчас они задействуют все рычаги, чтобы Россия проиграла. С этим и связаны события в Нагорном Карабахе. Им нужно отчитаться за то, что на этот проект были потрачены огромные средства, результат, изоляция, расчленение России и завладение ее богатствами, не достигнут.Запад идет во все тяжкие настолько, что Такер Карлсон, знакомый с политической кухней США, заявляет, что в следующем году может дойти до масштабного столкновения. Россия, которая пока не показала, где находится ее красная линия, обладает стратегическим преимуществом, о чем говорят настоящие западные эксперты.Они говорят, что есть неясности с применением ядерного оружия. Наши стратегические ядерные силы были приведены в особый статус готовности, который нигде не прописан, нет ясности по тактическому ядерному вооружению. Из чего они делают вывод, что Запад в своем стремлении заставить любым способом Россию проиграть может перейти ту красную черту, после которой возврата не будет. А Западу сейчас ответить нечем. У них сейчас в приоритет специалисты, которые говорят, что Россия ничего не применит, поэтому нужно поставлять Украине те виды вооружений, которые еще в прошлом году были под запретом.- Этот гипотетический военный конфликт с западом может быть неядерным, то есть вестись конвенциональным оружием?- Такое невозможно между двумя ядерными державами. Если раньше это было возможно, вспомним, Вьетнам. Против Северного Вьетнама воевали США вместе с марионеточным правительством Южного Вьетнама, но ядерной войны тогда не случилось. Наше конвенциональное оружие победило западное. Потери во вьетнамской войне привели к тому, что в США начались антиправительственные волнения. Пришлось менять президента и заключать позорный мир.Но тогда население США могло призвать к ответу своих политиков, сейчас это, к сожалению, не наблюдается. К власти пришел полоумный дед с администрацией, которая в ущерб национальной безопасности помогает третьей стране выиграть войну у ядерной державы. Это безумие чистой воды.Намеков на то, что это закончится нет. Напротив, США открывают новый фронт против России – Закавказский, на подходе еще один фронт – среднеазиатский. Да, на этих фронтах будут применяться конвенциональные средства вооружения, но дело дойдет до того, что могут появиться и ядерные. Потому что США – единственное государство, которое оставляло за собой право первым применить ядерное оружие. В какой момент они посчитают, что его можно применить – вопрос риторический. Еще перед началом СВО американские политики призывали администрацию Байдена превентивно ударить по России, если она полезет на Украину.- А какая коалиция может противостоять России в Закавказье, ведь Москва признала суверенитет Баку над Нагорным Карабахом? Где причина для конфликта?- Все, что происходит в Закавказье, это англо-американская история. Если говорить про американскую составляющую, то это правительство Армении 2018 года. Я уже не говорю про Саакашвили, он и Пашинян это соросята. Их привели к власти для проведения проамериканской политики. Если говорить про Азербайджан – это британцы. Они туда зашли под видом экономического сотрудничества с British Petroleum, часть сотрудников которой были кадровыми сотрудниками Ми-6.Это стратегическая задача, которая решается на десятилетия вперед. Это перекрытие сухопутного перешейка на маршруте север-юг. Азербайджан, который выступает партнёром этого проекта – под контролем американо-британского консорциума. С другой стороны против Ирана создается северный фланг, потому что в Закавказье будет несколько баз НАТО. Если сработает среднеазиатский вариант, то это будет мощнейший удар по глобальному проекту, на котором строится многополярный мир – "Один пояс - один путь".- Какой же фронт будет для России решающим: украинский или закавказский?- Самый главный фронт – внутренний. Информационные войны – главная составляющая всех войн. Об этом RAND Corporation писал еще ранее. Концепция сетецентрической войны тоже основана на информационной составляющей. Если мы говорим про гибридные войны, то количество лживых аккаунтов, поливающих грязью правительство, кратно превышает возможности правительства.Есть еще один фронт – информационный. И здесь России нужно заниматься созданием информационного суверенитета. Наче с нами произойдет то, что с Советским Союзом. Мы выиграли гонку вооружений у нас была пятимиллионная армия, но при этом страна развалилась.Или то, что произошло с Российской империей. Которая фактически выиграла Первую мировую войну. После войны все военные мощности вернулись бы в гражданскую промышленность и дали бы мощнейший толчок развитию страны. Но именно подрывная работа англосаксов привела к поражению и Российской империи, и СССР.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20230920/1049554293.html

https://ukraina.ru/20230920/1049549016.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, нато, украина, ввс украины, ядерное оружие, алексей леонков, нагорный карабах, сша, азербайджан, сво, джо байден, "ланцет", кривой рог