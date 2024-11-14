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Прокурор попросил пожизненное: главаря РДК* и его подельников судят

Прокурор попросил пожизненное: главаря РДК* и его подельников судят - 14.11.2024 Украина.ру

Прокурор попросил пожизненное: главаря РДК* и его подельников судят

Прокурор запросил пожизненные сроки для главаря "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* Дениса Капустина**, актера Кирилла Канахина и еще троих фигурантов заочного дела о вторжении в Брянскую область в 2023 году

2024-11-14T13:28

2024-11-14T13:28

2024-11-14T13:28

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Всего террористам вменяют более десятка преступлений, в том числе, создание незаконного вооруженного формирования, незаконное пересечение границы РФ группой лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, контрабанда, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.Пятеро фигурантов заочно арестованы и объявлены в международный розыск, дело также рассматривается в заочном режиме. Другие их подельники были задержаны.В начале марта 2023 года указанные члены РДК* проникли в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области, где обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин также находились дети: мальчик смог выбраться и спасти двух девочек, хотя сам получил ранение.Самые одиозные из террористов, для которых прокурор попросил пожизненное - это Денис Капустин и Кирилл Канахин. Первый - один из главарей РДК*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.Канахин - актер, звезда таких сериалов как "Глухарь", "Участковый" и "Чужие крылья". После переезда на Украину Канахин стал представляться фамилией Родонской и примкнул к террористам, чтобы воевать в том числе против мирных жителей.СМИ сообщали, что 83-летняя Валентина Канахина отреклась от сына еще в марте 2023 года, когда узнала, что он в компании нацистов атаковал мирных жителей России.Другие новости: Кидал коктейли Молотова в "Беркут" на Майдане: в зоне СВО ликвидирован нацист из "Карпатской сечи".* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

https://ukraina.ru/20240314/1053881543.html

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новости, россия, брянская область, русский добровольческий корпус, всу, украина, террорист, суд, прокурор