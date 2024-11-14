Прокурор попросил пожизненное: главаря РДК* и его подельников судят
Денис Капустин
Прокурор запросил пожизненные сроки для главаря "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* Дениса Капустина**, актера Кирилла Канахина и еще троих фигурантов заочного дела о вторжении в Брянскую область в 2023 году
"По совокупности преступлений окончательно назначить… Канахину, Капустину**, Галанову, Зырянову, Огурцову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания - первые 10 лет в тюрьме, оставшуюся часть - в колонии особого режима”, - заявил прокурор в прениях сторон, добавив к запросу еще по четыре миллиона рублей штрафа каждому по искам спецслужб Брянской области.
Всего террористам вменяют более десятка преступлений, в том числе, создание незаконного вооруженного формирования, незаконное пересечение границы РФ группой лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, контрабанда, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.
Пятеро фигурантов заочно арестованы и объявлены в международный розыск, дело также рассматривается в заочном режиме. Другие их подельники были задержаны.
14 марта, 13:01Арест членов РДК* в Петербурге: почему вербовщики спецслужб Украины нацелились на Северную столицуФСБ РФ 14 марта сообщила о задержании в Санкт-Петербурге сторонников группировки "Русский добровольческий корпус"* (РДК), которая воюет на стороне Украины. Есть основания предполагать, что неонацистское подполье в Северной столице сегодня снова поднимает голову и может стать вербовочной базой для украинских спецслужб
В начале марта 2023 года указанные члены РДК* проникли в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области, где обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин также находились дети: мальчик смог выбраться и спасти двух девочек, хотя сам получил ранение.
2 марта 2023, 18:33Теракт в Брянской области и украинские оправдания. Итоги 2 марта на УкраинеУкраинские военнослужащие из так называемого "Русского добровольческого корпуса" совершили рейд в Брянскую область, ранив ребёнка и убив одного мирного жителя. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Украина начала всё валить на коллаборантов, бежавших из России годы назад, но являющихся сегодня военнослужащими ВСУ
Самые одиозные из террористов, для которых прокурор попросил пожизненное - это Денис Капустин и Кирилл Канахин. Первый - один из главарей РДК*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Канахин - актер, звезда таких сериалов как "Глухарь", "Участковый" и "Чужие крылья". После переезда на Украину Канахин стал представляться фамилией Родонской и примкнул к террористам, чтобы воевать в том числе против мирных жителей.
СМИ сообщали, что 83-летняя Валентина Канахина отреклась от сына еще в марте 2023 года, когда узнала, что он в компании нацистов атаковал мирных жителей России.
16 ноября 2023, 14:49Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта КапустинаВторой западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область, участника запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, сообщает 16 ноября РИА Новости
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* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.