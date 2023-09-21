https://ukraina.ru/20230921/1049557504.html
Полковник Киселёв о том, когда Россия возьмёт под контроль Украину и нанесёт удар по глобалистам
Полковник Киселёв о том, когда Россия возьмёт под контроль Украину и нанесёт удар по глобалистам - 21.09.2023 Украина.ру
Полковник Киселёв о том, когда Россия возьмёт под контроль Украину и нанесёт удар по глобалистам
Президент Украины Владимир Зеленский является лишь марионеткой в руках западных глобалистов, которые не оставят в покое Россию. Они настроены уничтожить Россию за счет внешнего давления давления и внутриполитических кризисов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2023-09-21T04:15
2023-09-21T04:15
2023-09-21T04:15
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Западные глобалисты пытаются создать вокруг России новые очаги возгорания кроме Украины. Для этого он будут использовать территорию Армении и устраивать провокации на границе Афганистана и Таджикистана, рассказал эксперт.По мнению Киселёва, в сейчас Россия задает всему миру новый вектор развития экономики и взаимоотношений между странами. Россию поддерживают страны Азии и Африки, которых действительно пытались уничтожить глобалисты, добавил он.Добиться мира можно только военной победой. Если Россия возьмет под контроль всю территорию Украины с ее человеческим, сельскохозяйственным и промышленным потенциалом, это будет большим ударом для глобалистов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049545727.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, экономическое развитие, переговоры, азия, африка
Новости, Украина, Россия, Экономическое развитие, переговоры, Азия, Африка
Полковник Киселёв о том, когда Россия возьмёт под контроль Украину и нанесёт удар по глобалистам
Президент Украины Владимир Зеленский является лишь марионеткой в руках западных глобалистов, которые не оставят в покое Россию. Они настроены уничтожить Россию за счет внешнего давления давления и внутриполитических кризисов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Западные глобалисты пытаются создать вокруг России новые очаги возгорания кроме Украины. Для этого он будут использовать территорию Армении и устраивать провокации на границе Афганистана и Таджикистана, рассказал эксперт.
По мнению Киселёва, в сейчас Россия задает всему миру новый вектор развития экономики и взаимоотношений между странами. Россию поддерживают страны Азии и Африки, которых действительно пытались уничтожить глобалисты, добавил он.
"Понятно, что совещания между Россией и Западом идут на уровне начальников штабов армий и по президентской линии. Но в целом возможностей для мирных переговоров нет, потому что на Украине на законодательном уровне введен запрет на такие переговоры", - подчеркнул Киселёв.
Добиться мира можно только военной победой. Если Россия возьмет под контроль всю территорию Украины с ее человеческим, сельскохозяйственным и промышленным потенциалом, это будет большим ударом для глобалистов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь