https://ukraina.ru/20230921/1049557504.html

Полковник Киселёв о том, когда Россия возьмёт под контроль Украину и нанесёт удар по глобалистам

Полковник Киселёв о том, когда Россия возьмёт под контроль Украину и нанесёт удар по глобалистам - 21.09.2023 Украина.ру

Полковник Киселёв о том, когда Россия возьмёт под контроль Украину и нанесёт удар по глобалистам

Президент Украины Владимир Зеленский является лишь марионеткой в руках западных глобалистов, которые не оставят в покое Россию. Они настроены уничтожить Россию за счет внешнего давления давления и внутриполитических кризисов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2023-09-21T04:15

2023-09-21T04:15

2023-09-21T04:15

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Западные глобалисты пытаются создать вокруг России новые очаги возгорания кроме Украины. Для этого он будут использовать территорию Армении и устраивать провокации на границе Афганистана и Таджикистана, рассказал эксперт.По мнению Киселёва, в сейчас Россия задает всему миру новый вектор развития экономики и взаимоотношений между странами. Россию поддерживают страны Азии и Африки, которых действительно пытались уничтожить глобалисты, добавил он.Добиться мира можно только военной победой. Если Россия возьмет под контроль всю территорию Украины с ее человеческим, сельскохозяйственным и промышленным потенциалом, это будет большим ударом для глобалистов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049545727.html

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