https://ukraina.ru/20230918/1049495287.html

Полковник Виталий Киселёв: У ВСУ еще остались три корпуса свежих сил, но Россия подготовила им сюрприз

Полковник Виталий Киселёв: У ВСУ еще остались три корпуса свежих сил, но Россия подготовила им сюрприз - 18.09.2023 Украина.ру

Полковник Виталий Киселёв: У ВСУ еще остались три корпуса свежих сил, но Россия подготовила им сюрприз

Наша разведка работает и в тылу, и на переднем крае. Данные аккумулируются и туда наносятся удары либо "Геранями", либо "Калибрами", либо "Искандерами". В зависимости от того, что это за объект и какие это воинские подразделения.

2023-09-18T15:17

2023-09-18T15:17

2023-09-18T15:17

интервью

россия

всу

беспилотники

артиллерия

запорожье

купянск

запад

сво

денацификация

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Ущерб наносится огромный. Все это подрывает возможности противника проводить "контрнаступы", считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий КиселёвОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Зеленский признал, что ВСУ находятся в сложной ситуации, а темпы "контрнаступа" недостаточные. Тем не менее, по его словам, Киев не пойдет на завершение конфликта с Россией за счет сдачи территорий. Он также заверил, что наступательная операция продолжится и после начала дождей.- Виталий Викторович, противник сейчас будет больше изображать наступательные действия, на самом деле готовясь к обороне? Или он еще в состоянии сконцентрировать большие силы на одном участке, чтобы нанести серьезный удар, несмотря на холода и распутицу?- Заявление Зеленского о том, что переговорного процесса не будет – не его слова. Он марионетка глобалистов, которые не оставят в покое Россию. Они попытаются создать вокруг нее еще больше очагов возгорания кроме Украины. Я имею в виду Армению и провокаций на границе Афганистана и Таджикистана. Глобалисты настроены уничтожить Россию как за счет давления извне, так и за счет провоцирования в нашей стране внутриполитических кризисов.Другое дело, что у Запада не получается продавить модель их мироустройства, на которую они рассчитывали. Для них большим ударом стали заявления Украины, что она способна атаковать и захватить территории с помощью вооружения, которое к ней приходит.Когда Кулеба ругался с Бербок по поводу того, что "дайте нам ракеты "Таурус" побыстрее, вы же все равно нам его дадите", то он абсолютно прав. Запад будет поставлять Украине оружия до того момента, пока от нее ничего не останется. Этот вопрос решится только тогда, когда мы возьмем украинские территории под полный контроль.Теперь поговорим о наступательных возможностях противника.У ВСУ еще есть три подготовленных корпуса. Один находится в районе Полтавы, другой – в районе Днепропетровска, а третий – на Запорожском направлении. Оперативный подвоз батальонно-тактических и ротно-тактических групп на линию боевого соприкосновения занимает примерно 36 часов. Учитывая, что там достаточно асфальтированных дорог с твердым покрытием. У них нет проблем, чтобы оперативно эти подкрепления доставлять.Но у Киева есть одна проблема. Дело в том, что у Украины много неподготовленных военнослужащих, которые вступают в бой фактически с колес. Более-менее подготовленные соединения в основном стоят на месте. Да, их периодически выбрасывают вперед, чтобы они не засиживались на местах и обрастали боевым опытом. Но в основном противник использует "добровольцев" с западной Украины, которых готовят две недели, под конвоем привозят на передовую, только там выдают оружие и под конвоем отправляют на убой. Единственное, что их спасает – здравомыслие одного из пяти-семи человек, который решает сдаться в плен и остаться в живых.Таким образом, ВСУ пытаются создать точки максимального напряжения за счет артиллерийского давления и бросания в бой пехоты, чтобы показать хоть какое-то продвижение. При этом потери у них колоссальные. В боях за одну только Клещеевку с их стороны погибло больше 3 тысяч человек.Противник будет пытаться двигаться дальше, не забывая выстраивать оборону. Зима для них важна в плане переподготовки, чтобы доукомплектовать свои части и соединения. Запад все равно будет давить на Киев, чтобы ВСУ и зимой пошли в "контрнаступ". Другое дело, что их техника не приспособлена для ведения боевых действий в наших черноземах и лесах с большим количеством водных преград. Кстати, западным режиссерам непонятно, почему они дали Украине столько оружия, а результата нет.Давление ВСУ на Запорожском направлении будет только нарастать. В районе Артемовска/Соледара они также будут давить. На Купянском направлении они бросают в бой большое количество личного состава без техники. Также мы отмечаем огромное количество БПЛА со стороны противника. На стыке ДНР/ЛНР идут артиллерийские дуэли. Где-то мы уступаем, где-то проявляем активность.Запад будет использовать свои технологические возможности по полной программе. Им дадут еще больше беспилотников и построят еще больше центров по подготовке операторов БПЛА. С прошлого года они подготовили 70 рот операторов БПЛА. Пока это не так много, но они нарастают. У них может появится по 200 рот, в каждой из которых по 50-60 человек. Причем они могут работать дронами любых моделей – и ударных, и разведывательных. Еще эти дроны могут нести самодельные боприпасы или даже отравляющие вещества. Такие случаи уже бывали.Резюмирую. ВСУ будут создавать точки сжатия, чтобы бросать туда как можно больше "добровольцев". Эскалация конфликта будет продолжаться. Как бы Запад ни лукавил, что у них заканчиваются боеприпасы, на возможностях Украины это не сказывается. Они активно используют высокоточные и кассетные снаряды в большом количестве, не только по военным, но и по мирным гражданам.С ракетами StormShadow и Taurus вопрос решен. У них осталось одно маленькое незакрытое звено – самолеты F-16. Ближе к весне им дадут их 8-10 штук, чтобы попытаться осуществить прорыв на Запорожском направлении. Но в целом наша оборона мощная.- Какого максимума противник может достичь за счет создания точек напряжения по всему фронту и непрекращающегося потока оружия?- Успехов у противника не будет. Объясню это самыми простыми словами.В истории было много примеров, которые подтверждали силу русского духа. Я не говорю уже про силу русского оружия. Оружие в наши войска поставляется своевременно. Если такие образцы, о существовании которых я даже не догадывался. Потому что технологическая эволюция вооружений происходит прямо на поле боя. Конструкторы и специалисты находятся в тесном контакте с командирами группировок, которые говорят, что стоило бы улучшить, чтобы нанести максимальный урон противнику. Это касается не только пехоты, но и танков, и артиллерии различных калибров, и РСЗО, и ВКС, и спутниковой группировки.А в глобальном смысле Россия задает всему миру новый вектор развития экономики и взаимоотношений между странами. Нас действительно поддерживают разные страны Азии и Африки, которых действительно пытались уничтожить глобалисты.Нас в покое не оставят. Добиться мира можно только военной победой. Понятно, что совещания между Россией и Западом идут на уровне начальников штабов армий и по президентской линии. Но в целом возможностей для мирных переговоров нет, потому что на Украине на законодательном уровне введен запрет на такие переговоры.Если мы возьмем под контроль всю территорию Украины с ее человеческим, сельскохозяйственным и промышленным потенциалом, это будет большим ударом для глобалистов. Никаких баз НАТО в районе Черного моря и в Донбассе уже не будет. И наша основная задача – не просто выжить, но и победить.Наши ребята на передовой это понимают. Все мои племянники сейчас на фронте. Один мой брат продолжает воевать, другой, к сожалению, погиб под Соледаром год назад. Мы защищаем свою землю. Мы знаем цену нашей земли, и в этом смысле готовы победить любой ценой. И я уверен, что мы выполним боевые задачи, несмотря на поставки вооружений с глобалистского Запада.- Естественно поговорим о Луганском направлении. Поступают сообщения, что наши войска форсировали Оскол севернее Двуречной, которая имеет значения для дальнейшего освобождения Купянска. Подтверждаете ли вы эту информацию?- Наши подразделения и разведка давно перешли через Оскол. Это не секрет, а маленькая тайна. Почему маленькая тайна? А пусть противник гадает, сколько у него в тылу наших людей, которые оказывают помощь нашим подразделениям.Мы проводим разведку не только переднего края, но и осуществляем глубинную разведку. Операция по форсированию Оскола в ближайшее время должна была произойти. Я уверен, что в ближайшие месяцы Купянск снова отойдет под нашу юрисдикцию. Это закономерность, которая сегодня решается сегодня на поле боя.Я не буду говорить, что мы возьмем Купянск за две недели. Потому что все может поменяться. Но наши солдаты и командиры полны решимости выполнить эти задачи.Сейчас ВСУ подбрасывают на это направление все больше личного состава из тех же теробороновцев. Их выдергивают из-под Киева и Чернигова на границе с Белоруссией. Еще есть лагеря подготовки на границе с Румынией, где работают иностранные наемники из различных государств мира. Если мы начнем полномасштабную операцию по освобождению Украины, то им будет легко пересечь границу и скрыться.А Купянск станет одним из ведущих участков фронта. Мы там будем уничтожать не только личный состав, но и логистику ВСУ, чтобы они не могли перебрасывать подкрепления на другие направления, о чем я говорил в начале беседы.- Вы также упомянули тему артиллерии и беспилотников. С приближением зимы скоро спадет листва, поэтому технику и личный состав будет сложнее прятать. Кому это выгоднее? Нам или им?- Донбасс – это район рискового земледелия. Тут нельзя предугадать, какая будет зимой погода. Например, всю осень могут быть проливные дожди. А на отдельных участках аж до февраля могут стоять туманы. Да и снег может выпасть на 70-80 см, а потом многогенно растаять. Поэтому мне трудно сказать, как именно погода повлияет на боевые действия.Что касается беспилотников, то стороны будут использовать их еще интенсивнее, потому что открываются горизонты. Плюс, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки у нас очень мощные. Да и ПВО будет выстраиваться в эшелоны, чтобы минимизировать вражеским дронам, которые приносят вред наших войскам.Кстати, в телеграм-каналах полно видео, как ВСУ сбрасывают бомбы с беспилотников по нашим раненным бойцам. Это чудовищно. Зачем добивать раненого? Чтобы показать свое преимущество? Нет. Они просто тренируются работать как в солнечную погоду, так и в ночное время, а также в дождь, снег и туман.Все это мы увидим. И я уверен, что наше вооружение, которое поставляется в войска, будет превосходить вражеские аналоги, а наша группировка БПЛА тоже усилится.- Вы также сказали, что у ВСУ в запасе еще есть три корпуса на Запорожье, в Днепропетровске и в Полтаве. Насколько эффективно нам удается доставать их в тылу?- Нам легче в том смысле, что мы знаем, где они находятся. У нас есть средства мониторинга, начиная от космических спутников и заканчивая партизанами на территорию Украины. Там полно людей, которые сочувствуют России и русским. Спасибо им, что оказывают нам помощь. Это приближает нашу победу.Наша разведка работает и в тылу, и на переднем крае. Данные аккумулируются и туда наносятся удары либо "Геранями", либо "Калибрами", либо "Искандерами". В зависимости от того, что это за объект и какие это воинские подразделения. Ущерб наносится огромный. Все это подрывает возможности противника проводить "контрнаступы".Это не значит, что эти корпуса выстроились перед Полтавой или сидят на территории днепропетровских заводов. Они расдислоцированы по детским садикам и школам. ВСУ занимают социально значимые объекты. Они же превратили обычные дома Соледара в укрепрайоны. И используют людей как живой щит. А мы не можем контролировать каждый метр их территории, несмотря на средства разведки.Но если за 300-400 км от нас находится какая-то рота украинского спецназа, то туда будет нанесен удар. А если 10 мотострелков собираются в районе какой-то деревни, то на них нет смысла тратить "Калибры". То же самое касается промышленных объектов. Мы не уничтожаем все заводы. Мы уничтожаем конкретные цеха, где противник ремонтирует техники или накапливает боеприпасы.Есть грани, через которые мы не переходим. Те же мосты через Днепр целы. По ним передвигается огромное количество мирных граждан. Мы имеем полное право разнести их в пух и прах. Тем более, что сам противник их все равно взорвет. Просто мы не воюем против обычных людей и не хотим нарушать их уклад.- Вы в предыдущем интервью сказали, что у нас есть возможность перейти в наступление через 5-7 месяцев, если на то будет соответствующая политическая воля. Ваш этот прогноз остается в силе?- Нет, не поменялось. Мы объективно не можем стоять на месте. Мы не можем ждать, пока противник укрепится, накопив сил и средств. Конфликт все равно надо заканчивать.Но СВО не закончится демилитаризацией. Нужна еще и денацификация Украины, а это еще сложнее. СБУ и ГУР даже на освобожденных территориях законсервировали огромное количество складов с боеприпасами для терактов и диверсий. Там полно скрытых экстремистов, которые рано или поздно себя проявят.Нам не нужен "Минск-3". Рано или поздно мы пойдем вперед. А по поводу 5-7 месяцев, то я имею в виду силу и мощь нашей армии. За 5-8 месяцев они могут провернуть общевойсковую операцию по освобождению Украины. А потом пойдут второй и третий этапы очищения Украины: блокпосты и силовые ведомства.Противнику не надо давать отдых. Мы ему будем наносить максимальный вред. И зима этому не помешает. Наша техника может воевать и в полях, и в лесах, и в горах. Все это приведет к желаемому результату. Хочешь мира – готовься к войне.

https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html

https://ukraina.ru/20230918/1049450609.html

https://ukraina.ru/20230915/1049440995.html

https://ukraina.ru/20230913/1049386016.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, беспилотники, артиллерия, запорожье, купянск, запад, сво, денацификация