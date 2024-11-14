Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на Украину
© politico.eu
© politico.eu
Глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия. Его слова процитировал американский журнал Newsweek
"Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и вышвырнули их оттуда", - сказал Бауэр, добавив, что войска НАТО уже участвовали в военных конфликтах, например, в Афганистане и Ираке, но это "не то же самое, ведь у "Талибана"* нет ядерного оружия".
Это не первый раз, когда глава военного комитета НАТО вслух говорит о возможности прямого участия войск альянса в конфликте на Украине. В частности, подобные слова из его уст звучали в октябре 2023 года и январе нынешнего.
О возможном конфликте России и НАТО говорили также президент Франции Эммануэль Макрон, министр обороны Германии Борис Писториус, официальные лица Швеции, Норвегии, Великобритании и других западных государств.
Чуть позже президент РФ Владимир Путин отметил, что нет гарантий того, что Запад сам не применит ядерное оружие и провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, заявив, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".
* Движение признано террористической организацией и запрещено в РФ.