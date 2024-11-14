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Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на Украину

Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на Украину - 14.11.2024 Украина.ру

Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на Украину

Глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия. Его слова процитировал американский журнал Newsweek

2024-11-14T10:32

2024-11-14T10:32

2024-11-14T10:32

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Это не первый раз, когда глава военного комитета НАТО вслух говорит о возможности прямого участия войск альянса в конфликте на Украине. В частности, подобные слова из его уст звучали в октябре 2023 года и январе нынешнего.О возможном конфликте России и НАТО говорили также президент Франции Эммануэль Макрон, министр обороны Германии Борис Писториус, официальные лица Швеции, Норвегии, Великобритании и других западных государств.Чуть позже президент РФ Владимир Путин отметил, что нет гарантий того, что Запад сам не применит ядерное оружие и провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, заявив, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".Другие темы: Как в Чернобыле или "Фокусиме-1": Кириллов рассказал о планах ВСУ относительно Курской АЭС.* Движение признано террористической организацией и запрещено в РФ.

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новости, россия, украина, москва, эммануэль макрон, борис писториус, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, ядерное оружие