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Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин

Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин - 14.11.2024 Украина.ру

Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин

В четверг в Госдуму РФ внесут законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений из России для иноагентов. Об этом 14 ноября сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин

2024-11-14T10:56

2024-11-14T10:56

2024-11-14T10:56

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"Предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов", - написал Володин.Он добавил, что на данный момент иноагентами признан 491 человек, большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Кроме того, они позволяют себе продолжать оскорблять Россию и её граждан, не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку ВСУ. По мнению Володина, это недопустимо.По его словам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет.Госдума приступит к рассмотрению этого законопроекта в первом чтении на следующей неделе.Подробнее о других высказываниях Володина - в материале Володин призвал экстрадировать экс-руководителя "Роснано" Чубайса на сайте Украина.ру.

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новости, россия, госдума, вячеслав володин, вооруженные силы украины