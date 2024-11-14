Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии - 14.11.2024 Украина.ру
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Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии
Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии - 14.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии
Неизвестно, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена на Брянско-Гомельское направление. Это зависит от того, сколько у них останется войск после курской авантюры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-11-14T03:30
2024-11-14T03:30
новости
россия
белоруссия
брест
всу
граница
курская область
курск
отступление
детали
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По последней информации белорусских военных, количество украинских военных около белорусской границы не изменилось. Их оценки совпали с российскими: там находятся 15 тысяч солдат ВСУ (пехота и спецназ) без особых массивов техники, рассказал эксперт.Пока неизвестно, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена на Брянско-Гомельское направление. Это зависит от того, сколько у противника останется войск после окончания курской авантюры, подчеркнул он.Если это будет упорядоченный отход под благоразумным предлогом (в качестве подарка избранному президенту США Дональду Трампу) — это одно. А если ВС РФ продолжат их выдавливать, они будут долго молча отступать, а потом побегут — это совсем другое, отметил специалист."Собрать их вместе и отправить к белорусским границам будет сложновато. Так что общая оперативно-тактическая обстановка на этом участке не изменилась", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО других военно-политических деталях — в интервью Ивана Лошкарева: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет
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белоруссия
брест
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новости, россия, белоруссия, брест, всу, граница, курская область, курск, отступление, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Белоруссия, Брест, ВСУ, граница, Курская область, Курск, отступление, детали, СВО, Спецоперация

Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии

03:30 14.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Неизвестно, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена на Брянско-Гомельское направление. Это зависит от того, сколько у них останется войск после курской авантюры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
По последней информации белорусских военных, количество украинских военных около белорусской границы не изменилось. Их оценки совпали с российскими: там находятся 15 тысяч солдат ВСУ (пехота и спецназ) без особых массивов техники, рассказал эксперт.
"Белорусский расклад сил тоже не менялся. Прикрытие юго-востока республики осуществляется примерно в тех же количествах, Брест и Гродно вдоль границы с Польшей тоже усилены стандартно", — отметил Зимовский.
Пока неизвестно, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена на Брянско-Гомельское направление. Это зависит от того, сколько у противника останется войск после окончания курской авантюры, подчеркнул он.
Если это будет упорядоченный отход под благоразумным предлогом (в качестве подарка избранному президенту США Дональду Трампу) — это одно. А если ВС РФ продолжат их выдавливать, они будут долго молча отступать, а потом побегут — это совсем другое, отметил специалист.
"Собрать их вместе и отправить к белорусским границам будет сложновато. Так что общая оперативно-тактическая обстановка на этом участке не изменилась", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
О других военно-политических деталях — в интервью Ивана Лошкарева: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет
Коллаж: Дмитрий Лысенко мэр Тореза, интервью
Вчера, 13:17
Глава Тореза Дмитрий Лысенко: При Украине город жил депрессивно, сейчас мы развиваемся в родной РоссииТорез в Донецкой Народной Республике — один из немногих городов, который не был разрушен в результате боевых действий. Но он существенно пострадал из-за старости, потому что при украинской власти в инфраструктуру ничего не вкладывалось
 
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03:15Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"
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