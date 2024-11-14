https://ukraina.ru/20241114/1058870810.html

Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии

Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии - 14.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии

Неизвестно, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена на Брянско-Гомельское направление. Это зависит от того, сколько у них останется войск после курской авантюры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-11-14T03:30

2024-11-14T03:30

2024-11-14T03:30

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По последней информации белорусских военных, количество украинских военных около белорусской границы не изменилось. Их оценки совпали с российскими: там находятся 15 тысяч солдат ВСУ (пехота и спецназ) без особых массивов техники, рассказал эксперт.Пока неизвестно, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена на Брянско-Гомельское направление. Это зависит от того, сколько у противника останется войск после окончания курской авантюры, подчеркнул он.Если это будет упорядоченный отход под благоразумным предлогом (в качестве подарка избранному президенту США Дональду Трампу) — это одно. А если ВС РФ продолжат их выдавливать, они будут долго молча отступать, а потом побегут — это совсем другое, отметил специалист."Собрать их вместе и отправить к белорусским границам будет сложновато. Так что общая оперативно-тактическая обстановка на этом участке не изменилась", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО других военно-политических деталях — в интервью Ивана Лошкарева: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет

https://ukraina.ru/20241113/1058867104.html

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