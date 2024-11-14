За что боролся: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыку
Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Об этом сообщило издание "Страна.ua"
В материале уточняется, что мужчину забрали в ТЦК (военкомат) из полиции, куда он пришел , чтобы пожаловаться на угрозы предпринимателей, чей бизнес он пытался украинизировать. Также издание отметило, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.
И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
11 ноября, 10:45Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повесткиУкраинское издание "Страна.ua" опубликовала постановление Приморского ТЦК (военкомата) Одессы о наложение штрафа на украинского радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко, где указано, сколько именно радикал заплатил за неявку
Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.