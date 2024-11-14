За что боролся: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыку - 14.11.2024 Украина.ру
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За что боролся: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыку
За что боролся: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыку - 14.11.2024 Украина.ру
За что боролся: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыку
Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Об этом сообщило издание "Страна.ua"
2024-11-14T10:57
2024-11-14T10:57
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В материале уточняется, что мужчину забрали в ТЦК (военкомат) из полиции, куда он пришел , чтобы пожаловаться на угрозы предпринимателей, чей бизнес он пытался украинизировать. Также издание отметило, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.Другие темы: "Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20241111/1058793668.html
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новости, одесса, ивано-франковск, россия, руслан марцинкив, правый сектор, украина, язык, украинский язык, русский язык, призыв, мобилизация
Новости, Одесса, Ивано-Франковск, Россия, Руслан Марцинкив, Правый сектор, Украина, язык, украинский язык, Русский язык, призыв, мобилизация

За что боролся: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыку

10:57 14.11.2024
 
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Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Об этом сообщило издание "Страна.ua"
В материале уточняется, что мужчину забрали в ТЦК (военкомат) из полиции, куда он пришел , чтобы пожаловаться на угрозы предпринимателей, чей бизнес он пытался украинизировать. Также издание отметило, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.
И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
11 ноября, 10:45
Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повесткиУкраинское издание "Страна.ua" опубликовала постановление Приморского ТЦК (военкомата) Одессы о наложение штрафа на украинского радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко, где указано, сколько именно радикал заплатил за неявку
Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.
Кулак драка избиение насилие
20 сентября, 15:14
В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украинскиОдин из 74 языковых инспекторов, которые начали работать в Ивано-Франковске накануне, был избит в первый же день работы. Об этом сообщила одна из городских активисток Вера Боклаг
Другие темы: "Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
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