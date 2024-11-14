https://ukraina.ru/20241114/1058892650.html
"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы
"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы - 14.11.2024 Украина.ру
"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы
Владимир Зеленский, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2024-11-14T10:18
2024-11-14T10:18
2024-11-14T10:43
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
александр дубинский
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae46e9830e38ac2f5b102d49c49419a8.jpg
"Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - написал Дубинский.По его словам, Зеленский доведет Украину "хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится".Срок полномочий Зеленского истек еще в мае. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале "Другая Украина" призвала ОБСЕ рассмотреть нелегитимность Зеленского на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_149:0:1049:675_1920x0_80_0_0_95f183157b9f959d6e60714657bf932d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, александр дубинский, обсе
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Александр Дубинский, ОБСЕ
"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы
10:18 14.11.2024 (обновлено: 10:43 14.11.2024)
Владимир Зеленский, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
"Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - написал Дубинский.
По его словам, Зеленский доведет Украину "хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится".
Срок полномочий Зеленского истек еще в мае. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале "Другая Украина" призвала ОБСЕ рассмотреть нелегитимность Зеленского на сайте Украина.ру.