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"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы

"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы - 14.11.2024 Украина.ру

"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы

Владимир Зеленский, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале

2024-11-14T10:18

2024-11-14T10:18

2024-11-14T10:43

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"Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - написал Дубинский.По его словам, Зеленский доведет Украину "хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится".Срок полномочий Зеленского истек еще в мае. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале "Другая Украина" призвала ОБСЕ рассмотреть нелегитимность Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, александр дубинский, обсе