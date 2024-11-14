"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы - 14.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241114/1058892650.html
"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы
"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы - 14.11.2024 Украина.ру
"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы
Владимир Зеленский, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2024-11-14T10:18
2024-11-14T10:43
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
александр дубинский
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae46e9830e38ac2f5b102d49c49419a8.jpg
"Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - написал Дубинский.По его словам, Зеленский доведет Украину "хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится".Срок полномочий Зеленского истек еще в мае. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале "Другая Украина" призвала ОБСЕ рассмотреть нелегитимность Зеленского на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_149:0:1049:675_1920x0_80_0_0_95f183157b9f959d6e60714657bf932d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, александр дубинский, обсе
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Александр Дубинский, ОБСЕ

"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы

10:18 14.11.2024 (обновлено: 10:43 14.11.2024)
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Читать в
Владимир Зеленский, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
"Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - написал Дубинский.
По его словам, Зеленский доведет Украину "хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится".
Срок полномочий Зеленского истек еще в мае. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале "Другая Украина" призвала ОБСЕ рассмотреть нелегитимность Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная РадаАлександр ДубинскийОБСЕ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Глава СК России поручил доложить о расследовании подрыва военнослужащего в Севастополе
11:20Антироссийские санкции работают - вдвое снижена прибыль польской Orlen
10:57За что боролся: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыку
10:56Иноагентам усложнят получение гонораров из России – Володин
10:32Бауер: если бы не ядерное оружие России, войска НАТО ввели бы на Украину
10:18"От крови не отмоется": Дубинский объяснил, почему Зеленский никогда добровольно не объявит выборы
09:25Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины
09:03Ядерный ультиматум Украины, Габбард на "Миротворце". Главное на Украине на утро 14 ноября
08:56Завод Rheinmetall на Украине могут использовать для провокаций против России - немецкий политик
08:30Украина открестилась от разработки ядерного оружия
08:09Главное за ночь 14 ноября
07:56Президент Польши пообещал передать Украине МиГ-29 с одним условием
07:33Запад может отказаться помогать Киеву из-за Зеленского - Порошенко*
07:16Лавров высказался о возможных выборах на Украине
07:14Это политика, малыш. Дмитрий Выдрин о директивах Трампа Зеленскому и "кумовском феодализме" на Украине
06:51Дурной пример и опасность для Евросоюза. Украина в международном контексте
06:45Дмитрий Голубовский: Трамп устроит всемирный кризис, но Россия дойдет до Дуная и одержит трудную победу
06:30Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями
06:15Приказа на выход нет: Леонков раскрыл, как в кураховском котле проявился развал системы управления ВСУ
06:00Когда клещи ВС РФ сойдутся в Константинополе, 10-тысячный гарнизон ВСУ в Курахово будет обречен – эксперт
Лента новостейМолния