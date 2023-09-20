https://ukraina.ru/20230920/1049543689.html

"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград

"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград - 20.09.2023 Украина.ру

"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград

В Китае бои за Артёмовск (Бахмут) рассматривались в сравнении с боями за Сталинград. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань

2023-09-20T06:00

2023-09-20T06:00

2023-09-20T06:00

новости

артемовск

бои

сталинград

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сво

вооружение

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Во время боев считалось, что один военнослужащий, будь то командир взвода или солдат, может прожить в среднем девять дней. Германский командир роты мог прожить 15 дней, рассказал эксперт.А в боях за Артёмовск (Бахмут), насколько было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод о высокой интенсивности боёв, добавил блогер.Бои, которые велись под Артемовском (Бахмутом) по своей масштабности, не могут не удивлять. Нужно отметить, что российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230919/1049526001.html

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новости, артемовск, бои, сталинград, артиллерия, сво, вооружение