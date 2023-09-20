"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград - 20.09.2023 Украина.ру
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"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград
"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград - 20.09.2023 Украина.ру
"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград
В Китае бои за Артёмовск (Бахмут) рассматривались в сравнении с боями за Сталинград. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
2023-09-20T06:00
2023-09-20T06:00
новости
артемовск
бои
сталинград
артиллерия
сво
вооружение
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Во время боев считалось, что один военнослужащий, будь то командир взвода или солдат, может прожить в среднем девять дней. Германский командир роты мог прожить 15 дней, рассказал эксперт.А в боях за Артёмовск (Бахмут), насколько было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод о высокой интенсивности боёв, добавил блогер.Бои, которые велись под Артемовском (Бахмутом) по своей масштабности, не могут не удивлять. Нужно отметить, что российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230919/1049526001.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, артемовск, бои, сталинград, артиллерия, сво, вооружение
Новости, Артемовск, бои, Сталинград, артиллерия, СВО, вооружение

"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград

06:00 20.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Китае бои за Артёмовск (Бахмут) рассматривались в сравнении с боями за Сталинград. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
Во время боев считалось, что один военнослужащий, будь то командир взвода или солдат, может прожить в среднем девять дней. Германский командир роты мог прожить 15 дней, рассказал эксперт.
А в боях за Артёмовск (Бахмут), насколько было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод о высокой интенсивности боёв, добавил блогер.
"Китайская армия имела подобный опыт боёв во время Корейской войны. Тогда в некоторых битвах американская крупнокалиберная артиллерия производила до 2860 выстрелов из каждого орудия. Насколько мне известно, в Бахмуте [Артёмовске] насыщенность огня была ещё сильнее", - подчеркнул эксперт.
Бои, которые велись под Артемовском (Бахмутом) по своей масштабности, не могут не удивлять. Нужно отметить, что российская артиллерия справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ван Фан интервью - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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НовостиАртемовскбоиСталинградартиллерияСВОвооружение
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе
06:15Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ
06:15"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ
06:00"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград
05:45Военный эксперт рассказал, как российская армия адаптируется под новый формат СВО
05:30"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи
05:30Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине
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