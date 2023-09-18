https://ukraina.ru/20230918/1049467998.html

Хун Юань: Неудачное украинское контрнаступление проводится исключительно для новостной повестки Запада

Хун Юань: Неудачное украинское контрнаступление проводится исключительно для новостной повестки Запада - 18.09.2023 Украина.ру

Хун Юань: Неудачное украинское контрнаступление проводится исключительно для новостной повестки Запада

России необходимо увеличить количество живой силы, вооружений, применение новых технологий. Сейчас мы наблюдаем масштабное усиление российской армии в ходе... Украина.ру, 18.09.2023

2023-09-18T14:04

2023-09-18T14:04

2023-09-18T14:09

интервью

россия

сво

великая отечественная война

китай

артемовск

нато

запад

артиллерия

беспилотники

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России необходимо увеличить количество живой силы, вооружений, применение новых технологий. Сейчас мы наблюдаем масштабное усиление российской армии в ходе военных действий. Как итог мы увидим огромное повышение уровня боеспособности вашей армии, считает китайский военный эксперт и блогер Хун Юань.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Господин Юань, была ли недооценка Украины главной причиной того, что Россия не смогла достичь всех своих целей в формате спецоперации за две недели? Или в тех условиях Москва объективно не могла действовать иначе?- Сразу скажу, что в Китае давались довольно точные прогнозы относительно перспективы развития конфликта.Прямое столкновение между Россией и Западом началось в ходе СВО. Предтечей этого конфликта стало расширение на восток, начавшееся в 1997-м году и растянувшееся вплоть до 21-го века. Цель этого расширения состояла в том, чтобы вооружить Украину и ввести её в систему планирования НАТО. В этом случае Россия окончательно осталась бы без своей буферной зоны на западных рубежах. Поэтому, мы считаем, что вы были вынуждены начать стратегические превентивные мероприятия. СВО - это кампания России за отвоевание этой самой буферной зоны.Теперь отвечу на ваш вопрос про недооценку. Я помню, когда всё началось, президент Путин произнёс часовую речь где подробно обосновал необходимость проведения СВО. Кроме военных причин, он подробно говорил о предыстории этого конфликта. Короче говоря, с началом СВО российская армия вошла на Украину без особого применения своей военной мощи.Мы видели кадры, где была показаны российские танки, даже соблюдающие дорожное движение. Было интересно и необычно наблюдать за происходящим.Было видно, что происходящее имеет важное политическое значение. Это не просто военная кампания. Было заявлено о проведении специальной военной операции, а не полномасштабных военных действий. В вашей стране не проводились большие мобилизационные мероприятия: как среди населения, так и в сфере промышленности.В той ситуации Россия не полностью применила свои силы, потому что, как мы знаем в Китае, - русский и украинский народы вскормлены, образно говоря одной матерью. Общность культуры, территориальная общность, родственные связи, друзья и коллеги, всё переплелось. Всё это указывает на то, что ведение полномасштабной войны невозможно при данных обстоятельствах.Поэтому, как мне кажется, российская армия не только не применяла свои мощности в полном объёме, но и не планировала их применять. С самого начала был задан тон на то, что это не война против Украины. Именно поэтому продвижение войск и завладение территорией было осложнено. И происходящее нужно рассматривать с политической точки зрения, а военные мероприятия определить именно в спецоперацию, цель которой заключается в стремление не обидеть народ и разрешить проблемы с самой киевской властью. Именно под таким углом нужно рассматривать СВО.Это военное и политическое мероприятие, попытка на законных основаниях разрешить конфликтную ситуацию. Нельзя СВО рассматривать как именно войну.- Каково ваше мнение, насколько успешно российской армии удалось адаптироваться под новый формат боевых действий?- СВО продолжается уже 1,5 года. За такое время не только российская, и украинская армия непрерывно перестраивались. И командный состав, и простые солдаты набирались опыта. Происходило понимание своих сил и сил противника. Приходило осознание масштабов возможных действий. Мне кажется, обе стороны теперь хорошо понимают свои возможности и возможности противника. Именно поэтому, фронт сейчас находится в позиционном состоянии.Но если внимательно присмотреться, российская армия научилась вести современную войну, как в воздухе, так и на земле: установка минных полей, траншеи и катакомбы, огневое взаимодействие.Если раньше, и в царское время, и во времена Красной и советских армий, вы всегда умели наступать, то на востоке Украины вам приходится держать фронт в тысячи километров, выстраивать оборону и готовиться к наступлению. Еще раз. Армия, имеющая опыт ведения наступлений, учится долгое время держать оборону. Не много таких случаев в истории. Поэтому, мы можем наблюдать, как во всех этих сложных условиях российская армия смогла стабилизировать фронт, постепенно овладевает позициями. Идёт постоянное обучение новых бойцов. Всё это пригодится для боев на будущих направлениях.- Как именно в китайских СМИ освещались бои за Бахмут? Кто, на ваш взгляд, больше выиграл от этого затяжного сражения?- В Китае бои за Бахмут рассматривались в сравнении с боями за Сталинград.Тогда считалось, что один военнослужащий, будь то командир взвода или солдат, может прожить в среднем девять дней. Германский командир роты мог прожить 15 дней. А в боях за Бахмут, насколько нам было известно из зарубежных источников, солдат мог прожить около пяти часов. Из этого можно сделать вывод об ожесточённости боёв за Бахмут.Китайская армия имела подобный опыт боёв во время Корейской войны. Тогда в некоторых битвах американская крупнокалиберная артиллерия производила до 2860 выстрелов из каждого орудия. Насколько мне известно, в Бахмуте насыщенность огня была ещё сильнее.Мы знаем, что при интенсивном огне, в среднем каждый ствол может произвести до 800 выстрелов. При медленном огне можно сделать до 2300 выстрелов. А насколько нам известно, стволы под Бахмутом менялись очень часто. Возможно, из-за интенсивности огня, стволы менялись каждые 1500 выстрелов. В общем, цифры указывают на то, что бои за Бахмут были очень сильными.Со времен СССР было накоплено огромное количество артиллерийских запасов. В этот раз было много израсходовано, были заменены крупнокалиберные стволы, произведенные в СССР. Массированность огня, сила применения огня – всё это выходит за рамки нашего понимания.Можно также сделать и выводы по качеству американского вооружения и российского. Пушки вашего производства могут сделать большее количество выстрелов, чем американские пушки. Бои, которые велись под Бахмутом по своей масштабности, не могут не удивлять. События вокруг Бахмута показали всю важность артиллерийского огня. Российская артиллерия, нужно отметить, справилась с масштабными боями, опыт которых имела ещё со времен советской армии.Ну и конечно, всё в совокупности может нас навести на мысли о космических потерях украинской армии как в человеческих ресурсах, так и технике. Простые данный, полученные в Бахмуте могут быть применены и в других сражениях: важность артиллерийского огня нельзя не учитывать.- В чем концептуальная причина провала украинского "контрнаступа"?- Контрнаступление, начавшееся в августе прошлого года, продолжалось примерно 40 дней, но не принесло ощутимых результатов. В этом году украинские войска в весенне-летний период опять инициировали контрнаступление, которое указало на то, что у Киева не хватает живой силы.Мне кажется, что ВСУ действительно потеряли более 400 тысяч убитыми. А если учитывать раненых и покалеченных, то цифры ещё больше, умножать можно на 4, а то и 5 – получается больше двух миллионов. Общее число потерь превысило весь миллионный резерв. Очень страшные цифры вырисовываются.Возник вакуум, когда нет профессионально подготовленных военных. А новые призывники не смогли пройти надлежащей подготовки. Из этого можно заключить, что если военнослужащий не прошёл четырёх или пятимесячной подготовки – его отправляют на убой, солдат становится обычным пушечным мясом. То же самое касается офицеров. Если командирский состав не проходит 10-месячного или годового обучения, то он не способен командовать ни взводом, ни ротой, ни тем более батальоном. Отправлять таких солдат и командиров на фронт – это заведомо отправлять их на уничтожение.В наших соцсетях много материалов по тому, как именно из таких военнослужащих формируются части, которые в след за танками идут в атаку. Но армия — это совокупность слаженной работы многих компонентов. Всем этим компонентам кроме овладения теоретическими знаниями необходимо друг к другу притереться, только тогда будет достигнута слаженность в действиях. Но, судя про имеющимся данным – в украинской армии этого нет.Повторюсь – нет достаточной живой силы, нет подготовки и нехватка вооружений тоже заметна. Возьмём раздутую кампанию по поставкам немецких "Леопардов" или французских колёсных танков. Такой технике нужно сильное сервисное обеспечение, артиллерийская поддержка и взаимодействие с пехотой, действующей вокруг. У украинской армии этого нет. Не говоря уже о воздушной поддержке.И опять – для всего этого нужно время, время для подготовки. А получается фактически что им дали, тем они и воюют. Нет никакой системности. Простого наличия современных танков недостаточно. Зрителям показывают современное оружие, но не объясняют что нужно для эффективного ведения боя.Кроме того, у украинской армии нет выбора – им необходимо было начать наступление. Если не начать летом, а отложить до осени, то на них будет оказываться сильное давление со стороны западных политиков: вы от нас, дескать, столько получили, а воевать не хотите. Если вы не начнёте наступление, мы вам больше ничего не дадим. Поэтому давление западных политиков и СМИ очень сильное: вы не продвигаетесь вперёд – нечего писать в заголовках. Зеленскому ничего не остаётся, как начать бросать солдат в бой. Бросает солдат на погибель в угоду западным политикам и СМИ, ради красивой картинки. Только так можно продолжать получать деньги от Запада.Если подытожить, то контрнаступление - это военная кампания определяемая экономическими и политическими условиями. Это не военное контрнаступление, а коммерческое. Коммерческое наступление, обеспечивающее горячую подачу информации для заголовков западных СМИ, чтобы западный читатель продолжал следить за событиями с фронта. Чтобы не усыпить, не уморить читателя однообразными новостями. Поэтому в жертву приносятся украинские войска, а политики получают помощь от Запада.- Как в Китае оценивают возможности России перейти в собственное наступление?- Наше понимание российской армии базируется на понимание прошлого советской армии. В годы Великой отечественной войны Красная амия сгруппировала оборонительные и наступательные возможности, что в дальнейшем дало возможность для широкого и быстрого продвижения. Были задействованы танки и самолёты для прикрытия с воздуха и обеспечения прорыва вперёд. Красная Армия била в одну точку, прорывала оборону врага и расширяла своё наступление. Но с развитием технологий, произошли и изменения в способах ведения войны.Сейчас используются новые технические возможности войск всех стран, не важно для обороны или наступления. Мы наблюдаем широкое использование дронов, а также цифровизацию войны. Всё это происходит на наших глазах.На примере нынешних событий мы можем видеть, что ВС РФ применили идею специальной военной операции для решения военных задач. Это не классическая война, здесь есть и политический фактор. Политический фактор превалирует над военным. На примере самой России мы увидели, что здесь нет тотальной мобилизации, перестройки промышленности на военные рельсы. Внутри России в основном царит мирная обстановка. Невидно использования всех сил.Не наблюдаем мы и массированного уничтожения украинской территории, потому что вы как бы там ни было – вы братские народы. Вы прошлом жили в одном государстве. Китайцы хорошо это понимают. Всё это и сказывается на том, как проходит СВО. События этого года показали, что массированное наступление можно применять к врагам типа фашистской Германии, но не в отношении армии, состоящей из украинцев.Вы накапливаете опыт. Вы учитесь воевать с дронами. С малыми дронами, средними и с дронами, способными наносить существенное поражение. Нельзя отрицать того, что с развалом СССР, Россия потеряла большие производительные мощности. Много военное производство ведь осталось на территории Украины. Потеряв огромное производство, вам, конечно же, нужно время на восстановление. Вам нужно восстановиться. Необходимо произвести модернизацию производства согласно современным требованиям. Разница между Красной армией и армией России велика. Если Красная армия могла быстро прорваться на территорию врага, но армия России на всей протяженности фронта ведет очень осторожные бои. Это косвенно указывает на то, что в таких условиях воевать ещё придётся долго.За это время у России будет возможность нараститьь свои вооружения, отработать тактические навыки и оснастить позиции. Повторюсь, России необходимо увеличить количество живой силы, вооружений, применение новых технологий. Сейчас мы наблюдаем масштабное усиление российской армии в ходе военных действий. Как итог мы увидим огромное повышение уровня боеспособности вашей армии.- Как именно Китай использует опыт СВО для усиления собственных вооруженных сил?-С 1980-х годов происходили большие изменения в армейском строительстве, начинала применяться новая техника. Армии всех стран перестраивались и перестраиваются согласно условиям новой технической революции. Мы наблюдаем применение различных дронов и интернет-технологий.Что касается Народно-освободительной армии Китая, то мы стараемся наблюдать за развитием военного дела и держаться на уровне с ведущими армиями. Мы усиливаем бдительность и готовимся к защите Родины. Наша армия и правительство уделяют огромное внимание сохранению мира на земле. В отношение конфликта на Украине мы стоим на стороне справедливости, выступаем за мир и готовы оказывать гуманитарную и материальную поддержку.Кроме того, наша армия проявляет интерес и следит за прохождением боевых действий. Мы наблюдаем и учимся, учитываем и негативные и позитивные моменты. Это будет иметь огромное значение в случае, если будет необходимо применение силы для возвращения Тайваня в лоно Родины.И если так говорить, и советская армия и современная российская армия являются нашими учителями. Мы знаем, что начиная с 1924 года нашу армию воспитывали советские военные инструкторы. Мы у вас учились и в будем продолжать учиться у вас для защиты нашей Родины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сво, великая отечественная война, китай, артемовск, нато, запад, артиллерия, беспилотники