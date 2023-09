https://ukraina.ru/20230906/1049202666.html

Кого из командиров в России, ДНР и ЛНР реально убили спецслужбы Украины. The Economist рекламирует УГИЛ*

Кого из командиров в России, ДНР и ЛНР реально убили спецслужбы Украины. The Economist рекламирует УГИЛ* - 06.09.2023 Украина.ру

Кого из командиров в России, ДНР и ЛНР реально убили спецслужбы Украины. The Economist рекламирует УГИЛ*

Тёмные дела надлежит делать в темноте, а тихие – в тишине. Кажется, это аксиома. В этом отношении правильно действует глава ГУР Кирилл Буданов, ограничивающийся намёками. Поэтому заявление главы СБУ Василия Малюка о причастности его службы к терактам было удивительным. А теперь за ним последовали другие "откровения" – не менее удивительные

Масштабное полотно террористической деятельности украинских спецслужб рисуется в анонимной статье в журнале The Economist от 5 сентября.Содержание её поистине ужасно и… вызывает массу вопросов.Просто один пример: автор ссылается на убийство сотрудника военкомата в Краснодаре Станислава Ржицкого, которого он называет "бывшим командиром подводной лодки, который, как полагают, выпустил ракеты, унесшие жизни 38 украинцев в Виннице в июле 2022 года".Так "полагает" украинская пропаганда – Ржицкий уволился с флота в 2021 году, потому никакого участия в СВО принимать не мог. Это, однако, можно списать на то, что автор статьи пользовался только украинскими источниками и не проверял полученные сведения, что для современной западной прессы считается нормальным.Больший интерес вызвала у нас ссылка на "авторитетное мнение" Валентина Наливайченко, возглавлявшего в 2014-15 годах СБУ. Он утверждает, что "мы неохотно пришли к выводу, что нам необходимо ликвидировать террористов". В связи с этим признанием упоминается гибель нескольких ключевых командиров ополчения.Собственно, тут ничего нового нет – о существовании в СБУ отдела, занимавшегося убийством неугодных режиму людей (не только на неподконтрольных территориях) было известно давно, так же, как и о его причастности к гибели Захарченко, Гиви и Мотороллы.Сомнения вызывает сам "компетентный специалист" – кадрового дипломата Наливайченко попытался внедрить в СБУ в качестве "политического комиссара" сначала Ющенко, потом – "хунта" и Порошенко. Вышло плохо. СБУ, в отличие от КГБ, "вещь в себе" и политических назначенцев не принимает. Самыми известными эпизодами деятельности Наливайченко в СБУ было то, что у него дважды (!) украли кошелёк прямо в центре Киева (по разу на срок). Вы себе можете представить, что кто-то украл кошелёк у Андропова? Уже смешно… Сотрудники СБУ, когда автор спрашивал их об этих случаях, делали лица настолько каменные, что приходилось опасаться за их внутреннюю целостность – порваться же можно…Само по себе это, разумеется, не свидетельствует о том, что "ассасинов" (термин The Economist – "assassination programme") в СБУ не было, или Наливайченко о нём не мог знать (должен был – по должности). Но совершенно точно он не должен был об этом говорить. Говорит, однако же. В чём же дело?Как мы предполагаем, это продолжение практики признания в террористической деятельности, начатой Малюком. Смысл тут, преимущественно, внутриполитический.Если откровения Малюка были направлены на повышение роли президента Зеленского как организатора террористической деятельности, то статья в The Economist производит впечатление скорее критики в адрес нынешнего руководства Украины.Малюк в ней вообще не упомянут (хотя упомянут теракт на Крымском мосту), зато:Во-первых, упомянут Буданов, причём в позитивном смысле – за ним числится меньше успехов, потому что "относительный размер и бюджет СБУ — в пять раз больше, чем у ГУР", но у ГУР есть "подпольные сети и растущая известность".Как мы уже неоднократно писали, Буданов конкурент не только Малюка, но и самого Зеленского – как возможный кандидат на пост президента "от Лондона". Кстати, до признаний Малюка считалось (с подачи российских спецслужб), что за терактом на Крымском мосту стояло именно ГУР.Во-вторых, упомянут Наливайченко, который является кадром другого оппонирующего Зеленскому кандидата в президенты – Петра Порошенко. И говорится, как раз, о деятельности спецслужб в период президентства Порошенко.В-третьих, автор статьи критически относится к деятельности СБУ на ниве политического террора. Ссылаясь на анонимный источник в СБУ анонимный автор пишет: "операции были призваны произвести впечатление на президента, а не приблизить победу".В общем, у нас возникло впечатление, что речь идёт о медийном вбросе, являющимся элементом уже начавшейся предвыборной борьбы (хотя до выборов ещё более полугода и из команды президента по-прежнему звучат голоса о нецелесообразности их проведения).P.S.: Само по себе право Украины заниматься террористической деятельностью под сомнение не ставится, хотя, отдавая себе отчёт в возможной негативной реакции читателей (всё же реклама "Аль-Каиды"** и ИГИЛ** на страницах респектабельной западной прессы появляется нечасто), автор указывает, что украинцы "отчаянно нуждаются в справедливости" и что "Владимир Зеленский отдал чёткий приказ избегать побочного ущерба среди мирного населения".Правда, указывается, что исполнители с мнением Зеленского считаются "не всегда". Кроме того, автор анонсирует "проведение операций внутри самой России" (речь идёт не об СБУ и ГУР, а о Силах специальных операций, которые подчинены Министерству обороны в качестве отдельного рода войск). Приводятся также и слова Буданова о создании на Украине аналога "Моссада", прославившегося "террором против террористов".* УГИЛ - "Украинское государство Ивано-Франковска и Львова". Применяемое в соцсетях название Украины в контексте её террористической деятельности.** Террористическая организация, запрещённая в России.

