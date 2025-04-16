Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ
© СК РФ
© СК РФ
Вынесен обвинительный приговор четырём украинским военнослужащим за обстрел мирных жителей в Беловском районе Курской области. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Обвинительный приговор вынесен в отношении военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгения Дудко, Виталия Красика, Александра Образцова и Игоря Волкова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Находясь в деревне Гирьи Беловского района Курской области, Дудко, Волков, Красик и Образцов препятствовали эвакуации мирных граждан из населенного пункта, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям", - рассказали в СК РФ.
Все четверо фигурантов были задержаны российскими военнослужащими в ходе боевых действий 13 августа 2024 года.
"Приговором суда им назначено наказание: Дудко - 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима; Образцову, Волкову, Красику - на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
Подписывайся на