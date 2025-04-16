Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ - 16.04.2025 Украина.ру
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Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ
Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ - 16.04.2025 Украина.ру
Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ
Вынесен обвинительный приговор четырём украинским военнослужащим за обстрел мирных жителей в Беловском районе Курской области. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-16T11:33
2025-04-16T11:33
новости
курская область
россия
ск рф
кто
всу
военные преступления
терроризм
приговор
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Обвинительный приговор вынесен в отношении военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгения Дудко, Виталия Красика, Александра Образцова и Игоря Волкова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Дудко, Волков, Красик и Образцов и другие военнослужащие 92 ошб ВСУ в целях совершения террористических актов незаконно вторглись на территорию России. Там они совершили свои преступные деяния.Все четверо фигурантов были задержаны российскими военнослужащими в ходе боевых действий 13 августа 2024 года."Приговором суда им назначено наказание: Дудко - 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима; Образцову, Волкову, Красику - на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
https://ukraina.ru/20250414/ukrainskiy-soldat-prigovorn-k-16-godam-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1062518044.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, ск рф, кто, всу, военные преступления, терроризм, приговор
Новости, Курская область, Россия, СК РФ, КТО, ВСУ, Военные преступления, терроризм, приговор

Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ

11:33 16.04.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Вынесен обвинительный приговор четырём украинским военнослужащим за обстрел мирных жителей в Беловском районе Курской области. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Обвинительный приговор вынесен в отношении военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгения Дудко, Виталия Красика, Александра Образцова и Игоря Волкова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Дудко, Волков, Красик и Образцов и другие военнослужащие 92 ошб ВСУ в целях совершения террористических актов незаконно вторглись на территорию России. Там они совершили свои преступные деяния.
"Находясь в деревне Гирьи Беловского района Курской области, Дудко, Волков, Красик и Образцов препятствовали эвакуации мирных граждан из населенного пункта, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям", - рассказали в СК РФ.
Все четверо фигурантов были задержаны российскими военнослужащими в ходе боевых действий 13 августа 2024 года.
"Приговором суда им назначено наказание: Дудко - 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима; Образцову, Волкову, Красику - на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 19:11
Украинский солдат приговорён к 16 годам за терроризм в Курской областиК длительному лишению свободы приговорен украинский военнослужащий, препятствовавший эвакуации мирных граждан из Кореневского района Курской области. Об этом 14 апреля сооьщил Следственный комитет России.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
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