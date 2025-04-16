https://ukraina.ru/20250416/ukrainskie-voennosluzhaschie-poluchili-do-17-let-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti--sk-rf-1062547728.html

Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ

Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ - 16.04.2025 Украина.ру

Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ

Вынесен обвинительный приговор четырём украинским военнослужащим за обстрел мирных жителей в Беловском районе Курской области. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-16T11:33

2025-04-16T11:33

2025-04-16T11:33

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Обвинительный приговор вынесен в отношении военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгения Дудко, Виталия Красика, Александра Образцова и Игоря Волкова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Дудко, Волков, Красик и Образцов и другие военнослужащие 92 ошб ВСУ в целях совершения террористических актов незаконно вторглись на территорию России. Там они совершили свои преступные деяния.Все четверо фигурантов были задержаны российскими военнослужащими в ходе боевых действий 13 августа 2024 года."Приговором суда им назначено наказание: Дудко - 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима; Образцову, Волкову, Красику - на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области

https://ukraina.ru/20250414/ukrainskiy-soldat-prigovorn-k-16-godam-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1062518044.html

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новости, курская область, россия, ск рф, кто, всу, военные преступления, терроризм, приговор