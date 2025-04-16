https://ukraina.ru/20250416/pytayutsya-sokhranit-neustoychivuyu-konstruktsiyu-peskov-o-prodlenii-kievom-voennogo-polozheniya-1062550874.html
"Пытаются сохранить неустойчивую конструкцию": Песков о продлении Киевом военного положения
"Пытаются сохранить неустойчивую конструкцию": Песков о продлении Киевом военного положения - 16.04.2025 Украина.ру
"Пытаются сохранить неустойчивую конструкцию": Песков о продлении Киевом военного положения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 апреля ответил журналистам, считают ли в Кремле голосование Верховной Рады за продление всеобщей мобилизации и военного положения очередным подтверждением, что Киев не желает идти мирным путем
2025-04-16T13:23
2025-04-16T13:23
2025-04-16T13:25
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"Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Мы видели также, кстати говоря, заявление предыдущего президента (Петра - ред.) Порошенко* о том, что фактически там дело идет к таким сильно авторитарным тенденциям. Вот это совершенно понятно", - сказал Песков.Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко** сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.До этого депутат Рады Ярослав Железняк предупреждал, что если военное положение будет продлено еще на 90 дней, значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней.Экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Порошенко* отмечал, что Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть на Украине.Нардеп Александр Дубинский призвал Дональда Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры. Подробнее - в материале Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко* на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, владимир зеленский, киев, россия, алексей гончаренко, рада, верховная рада, дмитрий песков
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Алексей Гончаренко, Рада, Верховная Рада, Дмитрий Песков
"Пытаются сохранить неустойчивую конструкцию": Песков о продлении Киевом военного положения
13:23 16.04.2025 (обновлено: 13:25 16.04.2025)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 апреля ответил журналистам, считают ли в Кремле голосование Верховной Рады за продление всеобщей мобилизации и военного положения очередным подтверждением, что Киев не желает идти мирным путем