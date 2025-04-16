https://ukraina.ru/20250416/voennosluzhaschiy-ukrainskoy-teroborony-prigovorn-k-15-godam-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1062548672.html

Военнослужащий украинской теробороны приговорён к 15 годам за терроризм в Курской области

Военнослужащий украинской теробороны приговорён к 15 годам за терроризм в Курской области - 16.04.2025 Украина.ру

Военнослужащий украинской теробороны приговорён к 15 годам за терроризм в Курской области

Обвинительный приговор за совершение террористического акта в Курской области вынесен солдату 110 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет России

2025-04-16T11:58

2025-04-16T11:58

2025-04-16T11:58

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Солдат 110 отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Анатолий Долинко обвинялся в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствием и судом установлено, что 20 августа 2024 года Долинко в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию России."Находясь в Суджанском районе Курской области, Долинко, используя оружие – автомат АК-74, запугивал местное население. Также он участвовал в незаконном блокировании деревни Спальное с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - рассказали в СК РФ.Долинко был задержан 25 августа 2024 года в ходе боевых действий военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации.Президент России Владимир Путин19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской областиРанее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также в новостях: Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ

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новости, курская область, россия, украина, ск рф, приговор, военные преступления, мирные жители, кто, тероборона, всу