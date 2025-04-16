Военнослужащий украинской теробороны приговорён к 15 годам за терроризм в Курской области - 16.04.2025 Украина.ру
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Военнослужащий украинской теробороны приговорён к 15 годам за терроризм в Курской области
Военнослужащий украинской теробороны приговорён к 15 годам за терроризм в Курской области - 16.04.2025 Украина.ру
Военнослужащий украинской теробороны приговорён к 15 годам за терроризм в Курской области
Обвинительный приговор за совершение террористического акта в Курской области вынесен солдату 110 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет России
2025-04-16T11:58
2025-04-16T11:58
новости
курская область
россия
украина
ск рф
приговор
военные преступления
мирные жители
кто
тероборона
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Солдат 110 отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Анатолий Долинко обвинялся в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствием и судом установлено, что 20 августа 2024 года Долинко в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию России."Находясь в Суджанском районе Курской области, Долинко, используя оружие – автомат АК-74, запугивал местное население. Также он участвовал в незаконном блокировании деревни Спальное с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - рассказали в СК РФ.Долинко был задержан 25 августа 2024 года в ходе боевых действий военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации.Президент России Владимир Путин19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской областиРанее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также в новостях: Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, ск рф, приговор, военные преступления, мирные жители, кто, тероборона, всу
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, приговор, Военные преступления, мирные жители, КТО, тероборона, ВСУ

Военнослужащий украинской теробороны приговорён к 15 годам за терроризм в Курской области

11:58 16.04.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Обвинительный приговор за совершение террористического акта в Курской области вынесен солдату 110 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет России
Солдат 110 отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Анатолий Долинко обвинялся в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствием и судом установлено, что 20 августа 2024 года Долинко в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию России.
"Находясь в Суджанском районе Курской области, Долинко, используя оружие – автомат АК-74, запугивал местное население. Также он участвовал в незаконном блокировании деревни Спальное с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - рассказали в СК РФ.
Долинко был задержан 25 августа 2024 года в ходе боевых действий военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации.
"Приговором суда Долинко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
Президент России Владимир Путин19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Также в новостях: Украинские военнослужащие получили до 17 лет за терроризм в Курской области – СК РФ
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