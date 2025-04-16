Военнослужащий украинской теробороны приговорён к 15 годам за терроризм в Курской области
Обвинительный приговор за совершение террористического акта в Курской области вынесен солдату 110 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет России
Солдат 110 отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Анатолий Долинко обвинялся в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствием и судом установлено, что 20 августа 2024 года Долинко в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию России.
"Находясь в Суджанском районе Курской области, Долинко, используя оружие – автомат АК-74, запугивал местное население. Также он участвовал в незаконном блокировании деревни Спальное с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - рассказали в СК РФ.
Долинко был задержан 25 августа 2024 года в ходе боевых действий военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации.
"Приговором суда Долинко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
Президент России Владимир Путин19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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