https://ukraina.ru/20250416/ukraina-ne-soblyudaet-moratoriy-i-nanosit-udary-po-energoobektam-rossii--minoborony-1062553420.html

Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны

Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны - 16.04.2025 Украина.ру

Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны

Шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики зафиксировано за минувшие сутки. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.

2025-04-16T15:19

2025-04-16T15:19

2025-04-16T15:19

новости

украина

россия

белгородская область

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

минобороны

мораторий

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055699436_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_41eb26ead68806a97e812a9041e18d12.jpg

"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - констатировали в Минобороны.Согласно официальному сообщению, за минувшие сутки зафиксировано шесть атак украинской армии на объекты российской энергетики.В частности, в Белгородской области 15 апреля в 08.05 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжения были лишены около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе.В Брянской области 15 апреля в 16.02 в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ "Андрейковичи" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго".В тот же день в 19.36 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Подывотье Севского района.В Курской области 15 апреля в 05.35 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго".В Херсонской области 16 апреля в 00.49 в результате атаки украинского БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.Накануне минобороны России констатировало невыполнение Киевом моратория, о котором договорились 18 апреля Дональд Трамп и Владимир Путин. На это обратила внимание пресс-служба Кремля. Подробности в публикации Украина не выполняет мораторий и ежедневно наносит удары по российской энергетике – Песков Тем временем на Украине констатировали успешное окончание отопительного сезона и восстановление энергетики. Подробности в публикации Кабмин Украины рассказал об ущербе энергетике с начала СВО

https://ukraina.ru/20250415/kogda-zakonchitsya-moratoriy-rossii-nuzhno-prepodnesti-osobyy-podarok-dlya-ukrainskoy-energetiki--1062518719.html

украина

россия

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, белгородская область, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, минобороны, мораторий, сво, всу, энергетика, сводка сво, новости сво россия