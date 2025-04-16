Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны - 16.04.2025 Украина.ру
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Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны
Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны - 16.04.2025 Украина.ру
Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны
Шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики зафиксировано за минувшие сутки. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-16T15:19
2025-04-16T15:19
новости
украина
россия
белгородская область
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
минобороны
мораторий
сво
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"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - констатировали в Минобороны.Согласно официальному сообщению, за минувшие сутки зафиксировано шесть атак украинской армии на объекты российской энергетики.В частности, в Белгородской области 15 апреля в 08.05 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжения были лишены около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе.В Брянской области 15 апреля в 16.02 в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ "Андрейковичи" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго".В тот же день в 19.36 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Подывотье Севского района.В Курской области 15 апреля в 05.35 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго".В Херсонской области 16 апреля в 00.49 в результате атаки украинского БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.Накануне минобороны России констатировало невыполнение Киевом моратория, о котором договорились 18 апреля Дональд Трамп и Владимир Путин. На это обратила внимание пресс-служба Кремля. Подробности в публикации Украина не выполняет мораторий и ежедневно наносит удары по российской энергетике – Песков Тем временем на Украине констатировали успешное окончание отопительного сезона и восстановление энергетики. Подробности в публикации Кабмин Украины рассказал об ущербе энергетике с начала СВО
https://ukraina.ru/20250415/kogda-zakonchitsya-moratoriy-rossii-nuzhno-prepodnesti-osobyy-podarok-dlya-ukrainskoy-energetiki--1062518719.html
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новости, украина, россия, белгородская область, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, минобороны, мораторий, сво, всу, энергетика, сводка сво, новости сво россия
Новости, Украина, Россия, Белгородская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минобороны, мораторий, СВО, ВСУ, энергетика, сводка СВО, новости СВО Россия

Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны

15:19 16.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики зафиксировано за минувшие сутки. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - констатировали в Минобороны.
Согласно официальному сообщению, за минувшие сутки зафиксировано шесть атак украинской армии на объекты российской энергетики.
В частности, в Белгородской области 15 апреля в 08.05 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжения были лишены около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе.
"16 апреля в 04.02 вследствие атаки украинского БПЛА, сбросившего боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ "Красная Яруга" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго", без электроснабжения оставалось более 4,6 тысяч точек поставки в семи населенных пунктах Краснояружского района", - рассказали в Минобороны России.
В Брянской области 15 апреля в 16.02 в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ "Андрейковичи" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго".
В тот же день в 19.36 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Подывотье Севского района.
В Курской области 15 апреля в 05.35 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго".
15 апреля, 05:35
Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – экспертКиевский режим должен убедиться, что Россия не просто "дала ему отдышаться", а копила силы для удара по крупной энергетической единице. Возможно, это будет какая-то большая плотина. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
В Херсонской области 16 апреля в 00.49 в результате атаки украинского БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.
Накануне минобороны России констатировало невыполнение Киевом моратория, о котором договорились 18 апреля Дональд Трамп и Владимир Путин. На это обратила внимание пресс-служба Кремля. Подробности в публикации Украина не выполняет мораторий и ежедневно наносит удары по российской энергетике – Песков
Тем временем на Украине констатировали успешное окончание отопительного сезона и восстановление энергетики. Подробности в публикации Кабмин Украины рассказал об ущербе энергетике с начала СВО
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