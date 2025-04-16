Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны
Шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики зафиксировано за минувшие сутки. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - констатировали в Минобороны.
Согласно официальному сообщению, за минувшие сутки зафиксировано шесть атак украинской армии на объекты российской энергетики.
В частности, в Белгородской области 15 апреля в 08.05 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжения были лишены около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе.
"16 апреля в 04.02 вследствие атаки украинского БПЛА, сбросившего боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ "Красная Яруга" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго", без электроснабжения оставалось более 4,6 тысяч точек поставки в семи населенных пунктах Краснояружского района", - рассказали в Минобороны России.
В Брянской области 15 апреля в 16.02 в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ "Андрейковичи" филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго".
В тот же день в 19.36 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Подывотье Севского района.
В Курской области 15 апреля в 05.35 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго".
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