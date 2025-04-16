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Украинские власти оценили восстановление жилья в $150 млрд

Украинские власти оценили восстановление жилья в $150 млрд - 16.04.2025 Украина.ру

Украинские власти оценили восстановление жилья в $150 млрд

На помощь в решении жилищных проблем пострадавших от боевых действий придётся потратить $150 млрд. Об этом в эфире украинского телевидения заявил парламентарий Руслан Горбенко.

2025-04-16T13:18

2025-04-16T13:18

2025-04-16T13:18

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Депутат рассказал о выдаче сертификатов утратившим жильё в результате боевых действий. По словам нардепа, таковые выдаются на подконтрольных ВСУ территориях.Горбенко сообщил, что в 2025 году на эти цели предусмотрено выделить более 20 млрд грн (почти $500 млн).При этом он отметил, что с учётом утративших жильё с 2014 года к этой сумме придётся добавить не менее $50 млрд.Первоочередную помощь власти Украины намерены оказывать пострадавшим от полной или частичной утраты жилья в ходе СВО, подчеркнул депутат."Мы их не разделяем, но делаем этапы", - пояснил Горбенко.Ранее руководство Украины намеревалось взыскать с России репарации и требовало от правительств Запада передать Киеву заблокированные ("замороженные") российские активы. Подробности в публикации Полная чушь Ермака и требование репараций от России. Итоги 10 апреля на Украине

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новости, украина, россия, запад, всу, мирные жители, жилье, разрушения, сво, ато, восстановление, переселенцы