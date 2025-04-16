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Украинские власти оценили восстановление жилья в $150 млрд
Украинские власти оценили восстановление жилья в $150 млрд - 16.04.2025 Украина.ру
Украинские власти оценили восстановление жилья в $150 млрд
На помощь в решении жилищных проблем пострадавших от боевых действий придётся потратить $150 млрд. Об этом в эфире украинского телевидения заявил парламентарий Руслан Горбенко.
2025-04-16T13:18
2025-04-16T13:18
2025-04-16T13:18
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Депутат рассказал о выдаче сертификатов утратившим жильё в результате боевых действий. По словам нардепа, таковые выдаются на подконтрольных ВСУ территориях.Горбенко сообщил, что в 2025 году на эти цели предусмотрено выделить более 20 млрд грн (почти $500 млн).При этом он отметил, что с учётом утративших жильё с 2014 года к этой сумме придётся добавить не менее $50 млрд.Первоочередную помощь власти Украины намерены оказывать пострадавшим от полной или частичной утраты жилья в ходе СВО, подчеркнул депутат."Мы их не разделяем, но делаем этапы", - пояснил Горбенко.Ранее руководство Украины намеревалось взыскать с России репарации и требовало от правительств Запада передать Киеву заблокированные ("замороженные") российские активы. Подробности в публикации Полная чушь Ермака и требование репараций от России. Итоги 10 апреля на Украине
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новости, украина, россия, запад, всу, мирные жители, жилье, разрушения, сво, ато, восстановление, переселенцы
Новости, Украина, Россия, Запад, ВСУ, мирные жители, жилье, разрушения, СВО, АТО, восстановление, переселенцы
Украинские власти оценили восстановление жилья в $150 млрд
На помощь в решении жилищных проблем пострадавших от боевых действий придётся потратить $150 млрд. Об этом в эфире украинского телевидения заявил парламентарий Руслан Горбенко.
Депутат рассказал о выдаче сертификатов утратившим жильё в результате боевых действий. По словам нардепа, таковые выдаются на подконтрольных ВСУ территориях.
Горбенко
сообщил, что в 2025 году на эти цели предусмотрено выделить более 20 млрд грн (почти $500 млн).
"С 2022 года – это такая нагрузка на бюджет будет составлять примерно $100 млрд", - сказал украинский депутат.
При этом он отметил, что с учётом утративших жильё с 2014 года к этой сумме придётся добавить не менее $50 млрд.
Первоочередную помощь власти Украины
намерены оказывать пострадавшим от полной или частичной утраты жилья в ходе СВО, подчеркнул депутат.
"Мы их не разделяем, но делаем этапы", - пояснил Горбенко.
Ранее руководство Украины намеревалось взыскать с России
репарации и требовало от правительств Запада
передать Киеву
заблокированные ("замороженные") российские активы. Подробности в публикации Полная чушь Ермака и требование репараций от России. Итоги 10 апреля на Украине