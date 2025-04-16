Дания рискует жизнями своих солдат и провоцирует неконтролируемую эскалацию – посол России
Посол России в Дании В.В.Барбин
Правительство Дании провоцирует неконтролируемую эскалацию в зоне проведения СВО на Украине и подвергает угрозе жизни военнослужащих королевства. Об этом 16 апреля заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
Журналист датского телеканала "TV2" сказал, что в течение последних месяцев несколько делегаций высокопоставленных датских военных офицеров посетили Украину, прокладывая дорогу для более тесного сотрудничества, в особенности по БПЛА. Сейчас датская армия желает отправить на Украину группы солдат для получения опыта от ВСУ. Журналист поинтересовался мнением российского посла по этому вопросу.
"Дания полагает возможным игнорировать, что на Украине ведутся боевые действия, и подвергает опасности жизни датских военнослужащих. В этой связи хотелось бы напомнить, что военные объекты, включая штабы, центры подготовки и обучения, места расположения военнослужащих и военной техники, как в глубине территории Украины, так и на линии боевого соприкосновения являются законной целью для вооруженных сил России", - сказал посол России.
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При этом он отметил негативные последствия, которые могут возникнуть в результате направления датских военнослужащих на Украину в условиях СВО.
"Направление датских военнослужащих на Украину, в том числе для изучения боевого опыта, все глубже втягивает Данию в конфликт на Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию. Это решение Копенгагена идет наперекор предпринимаемым в настоящее время попыткам выйти на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине", - заявил Барбин.
Посольство России сообщило также, что в сводке Минобороны России от 14 апреля говорилось о том, что апреля Вооружёнными Силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства был нанесён удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в городе Сумы.
"В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ, - сказано в сообщении. - Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города".
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