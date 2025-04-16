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"Убили трех членов ее семьи": СК РФ расследует преступление ВСУ на хуторе Колмаков Курской области

"Убили трех членов ее семьи": СК РФ расследует преступление ВСУ на хуторе Колмаков Курской области - 16.04.2025 Украина.ру

"Убили трех членов ее семьи": СК РФ расследует преступление ВСУ на хуторе Колмаков Курской области

Возбуждено уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трех жителей хутора Колмаков Курской области. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-16T12:11

2025-04-16T12:11

2025-04-16T12:11

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"В ходе работы с гражданами, эвакуированными из Суджанского района Курской области, военные следователи установили новые факты зверств вооружённых формирований Украины, - рассказала Петренко. - Жительница хутора Колмаков рассказала следователю, что в январе этого года военнослужащие вооруженных формирований Украины убили трех членов ее семьи, которые укрывались в доме. При проведении следственных действий собраны доказательства, подтверждающие совершение этого преступления украинскими военнослужащими".По словам Петренко, по уголовному делу уже назначены необходимые судебные экспертизы и запланировано опознание тел погибших. В ходе расследования продолжается установление участников украинских вооруженных формирований, причастных к убийствам гражданских лиц.Следственный комитет опубликовал фрагмент видеозаписи допроса потерпевшей. Она рассказала, что её мать и другие родственники укрывались в подвале жилого дома. В марте их тела были обнаружены около подвала с признаками неестественной смерти.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее сообщалось, что СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области Также известно, что ВСУ накануне Пасхи целенаправленно минируют кладбища в Курской области Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области

https://ukraina.ru/20250414/vynesen-prigovor-ukrainskim-shturmovikam-za-terakty-v-kurskoy-oblasti-1062517207.html

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