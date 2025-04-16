"Убили трех членов ее семьи": СК РФ расследует преступление ВСУ на хуторе Колмаков Курской области
© СК РФ
© СК РФ
Возбуждено уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трех жителей хутора Колмаков Курской области. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
"В ходе работы с гражданами, эвакуированными из Суджанского района Курской области, военные следователи установили новые факты зверств вооружённых формирований Украины, - рассказала Петренко. - Жительница хутора Колмаков рассказала следователю, что в январе этого года военнослужащие вооруженных формирований Украины убили трех членов ее семьи, которые укрывались в доме. При проведении следственных действий собраны доказательства, подтверждающие совершение этого преступления украинскими военнослужащими".
По словам Петренко, по уголовному делу уже назначены необходимые судебные экспертизы и запланировано опознание тел погибших. В ходе расследования продолжается установление участников украинских вооруженных формирований, причастных к убийствам гражданских лиц.
Следственный комитет опубликовал фрагмент видеозаписи допроса потерпевшей. Она рассказала, что её мать и другие родственники укрывались в подвале жилого дома. В марте их тела были обнаружены около подвала с признаками неестественной смерти.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Также известно, что ВСУ накануне Пасхи целенаправленно минируют кладбища в Курской области
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
Подписывайся на