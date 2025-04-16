https://ukraina.ru/20250416/armiya-rossii-nanesla-udary-po-139-rayonam-dislokatsii-ukrainskikh-vooruzhennykh-formirovaniy-1062552519.html

Армия России нанесла удары по 139 районам дислокации украинских вооруженных формирований

Армия России нанесла удары по 139 районам дислокации украинских вооруженных формирований - 16.04.2025 Украина.ру

Армия России нанесла удары по 139 районам дислокации украинских вооруженных формирований

Группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-04-16T14:16

2025-04-16T14:16

2025-04-16T14:16

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В министерской сводке о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины от 16 апреля отмечено, что ударами авиации и артиллерии, БПЛА ракетными войсками России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139 районах."Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 089 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 859 танков и других боевых бронированных машин.Также среди уничтоженной техники украинских вооружённых формирований значатся 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 718 орудий полевой артиллерии и миномётов, 34 172 единицы специальной военной автомобильной техники.Актуальное интервью на эту тему: Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ

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