https://ukraina.ru/20250416/armiya-rossii-nanesla-udary-po-139-rayonam-dislokatsii-ukrainskikh-vooruzhennykh-formirovaniy-1062552519.html
Армия России нанесла удары по 139 районам дислокации украинских вооруженных формирований
Армия России нанесла удары по 139 районам дислокации украинских вооруженных формирований - 16.04.2025 Украина.ру
Армия России нанесла удары по 139 районам дислокации украинских вооруженных формирований
Группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-04-16T14:16
2025-04-16T14:16
2025-04-16T14:16
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В министерской сводке о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины от 16 апреля отмечено, что ударами авиации и артиллерии, БПЛА ракетными войсками России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139 районах."Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 089 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 859 танков и других боевых бронированных машин.Также среди уничтоженной техники украинских вооружённых формирований значатся 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 718 орудий полевой артиллерии и миномётов, 34 172 единицы специальной военной автомобильной техники.Актуальное интервью на эту тему: Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, всу, потери всу, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, инфраструктура
Новости, Россия, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, инфраструктура
Армия России нанесла удары по 139 районам дислокации украинских вооруженных формирований
Группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В министерской сводке о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины от 16 апреля отмечено, что ударами авиации и артиллерии, БПЛА ракетными войсками России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139 районах.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
, а также 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 089 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 859 танков и других боевых бронированных машин.
Также среди уничтоженной техники украинских вооружённых формирований значатся 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 718 орудий полевой артиллерии и миномётов, 34 172 единицы специальной военной автомобильной техники.