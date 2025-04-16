https://ukraina.ru/20250416/nardepov-zapugali-pered-golosovaniem-za-prodlenie-voennogo-polozheniya---dmitruk--1062551344.html
Нардепов запугали перед голосованием за продление военного положения - Дмитрук
Нардепов запугали перед голосованием за продление военного положения - Дмитрук - 16.04.2025 Украина.ру
Нардепов запугали перед голосованием за продление военного положения - Дмитрук
Депутаты Верховной Рады перед голосованием за продление на Украине режима военного положения и мобилизации получили предупреждения о мерах в случае несогласия с решением. Об этом сообщил 16 апреля выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем телеграм-канале
2025-04-16T14:00
2025-04-16T14:00
2025-04-16T14:00
новости
украина
вашингтон
сша
алексей гончаренко
артем дмитрук
рада
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057305167_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_ef785d82489e9d6a2b5825505fa54e4c.jpg
"В Раде всем депутатам пришли сообщения: "По результатам голосования будет проведена проверка, и в случае отрицательного результата будут приняты соответствующие меры", - написал Дмитрук.Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.Накануне голосования в парламенте спикер Рады Руслан Стефанчук обвинил несогласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями.Ранее в среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко* сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.До этого депутат Рады Ярослав Железняк предупреждал, что если это произойдет, значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней.Экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко** отмечал, что Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть на Украине.Нардеп Александр Дубинский призвал Дональда Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры.Подробнее - в материале Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко* на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
украина
вашингтон
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057305167_103:0:650:410_1920x0_80_0_0_dd5aaed9158a1b3f17377f583f87396b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вашингтон, сша, алексей гончаренко, артем дмитрук, рада, верховная рада
Новости, Украина, Вашингтон, США, Алексей Гончаренко, Артем Дмитрук, Рада, Верховная Рада
Нардепов запугали перед голосованием за продление военного положения - Дмитрук
Депутаты Верховной Рады перед голосованием за продление на Украине режима военного положения и мобилизации получили предупреждения о мерах в случае несогласия с решением. Об этом сообщил 16 апреля выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем телеграм-канале