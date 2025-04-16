https://ukraina.ru/20250416/nardepov-zapugali-pered-golosovaniem-za-prodlenie-voennogo-polozheniya---dmitruk--1062551344.html

Нардепов запугали перед голосованием за продление военного положения - Дмитрук

Нардепов запугали перед голосованием за продление военного положения - Дмитрук - 16.04.2025 Украина.ру

Нардепов запугали перед голосованием за продление военного положения - Дмитрук

Депутаты Верховной Рады перед голосованием за продление на Украине режима военного положения и мобилизации получили предупреждения о мерах в случае несогласия с решением. Об этом сообщил 16 апреля выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем телеграм-канале

2025-04-16T14:00

2025-04-16T14:00

2025-04-16T14:00

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"В Раде всем депутатам пришли сообщения: "По результатам голосования будет проведена проверка, и в случае отрицательного результата будут приняты соответствующие меры", - написал Дмитрук.Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.Накануне голосования в парламенте спикер Рады Руслан Стефанчук обвинил несогласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями.Ранее в среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко* сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.До этого депутат Рады Ярослав Железняк предупреждал, что если это произойдет, значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней.Экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко** отмечал, что Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть на Украине.Нардеп Александр Дубинский призвал Дональда Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры.Подробнее - в материале Рада продлила военное положение на Украине до августа - Гончаренко* на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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новости, украина, вашингтон, сша, алексей гончаренко, артем дмитрук, рада, верховная рада